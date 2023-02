Oggi 14 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 14 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Cari ariete, la luna è favorevole oggi e più ci avviciniamo a marzo più andrà meglio in amore. Sul lavoro sarebbe meglio pendersi un momento di pausa per riflettere. Se ci sono cose che vi fanno stare male, smettete di farle.

Toro - Cari toro, se siete in dubbio tra due persone, a marzo dovrete fare una scelta. Sul lavoro, cercate di evitare problemi con colleghi e vedrete che presto riuscirete a dare una svolta alla vostra vita.

Gemelli - Cari gemelli, Mercurio è dalla vostra parte quindi sono favorite le nuove conoscenze. Sul lavoro le cose da fare sono molte e cercate di stare attenti ai soldi.

Cancro - Cari cancretti, in amore bisogna chiarire un malinteso e sul lavoro vi sentite in un momento di stallo e avete a che fare con colleghi un po' falsi e inaffidabili. Ma non demordete, presto vi riprenderete.

Leone - Cari leoncini, Venere è in una posizione neutrale ma Mercurio sta iniziando un transito opposto quindi attenzione alle parole in amore. Sul lavoro arrivano novità per chi è fermo da un po'.

Vergine - Cari vergine, in amore se ci sono cose da risolvere aspettate la giornata del 17. Sul lavoro aspettate giovedì per chiedere qualcosa di più.

Bilancia - Cari bilancia, in amore sarebbe meglio non rivangare il passato perché non servirebbe a nulla. Sul lavoro, sta per arrivare il momento di fare scelte importanti ma fate attenzione ai rapporti con Cancro e Ariete.

Scorpione - Cari scorpioncini, mercurio vi fa qualche dispetto oggi quindi massima attenzione in amore, soprattutto se avete a che fare con qualcuno dell'Acquario e Leone. Sul lavoro, sarebbe meglio non dare peso alle provocazioni.

Sagittario - Cari sagittario, la luna illumina il vostro cielo di oggi regalando belle emozioni. Sul lavoro date spazio alla creatività e forse è il momento giusto per prendere una decisione per il futuro.

Capricorno - Cari capricorno, l'amore procede bene e il cielo è dalla vostra parte. Se ci sono discussioni ancora aperte meglio farlo dal 17, quando la fortuna sarà con te. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo: cerca di valutare tutto con calma, in vista del futuro!

Acquario - La Luna oggi è in opposizione, in amore c’è qualcosa che non va: cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, oggi bisogna combattere contro chi ti ‘vuole male’.

Pesci - Alcune discussioni amorose o problemi si possono risolvere in questi giorni. Sul lavoro, ora puoi recuperare un ruolo che avevi perso l’anno scorso, ma cerca di organizzare tutto!

Almanacco

E’ il 45° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 320 giorni.

Oggi è San Valentino: La festa degli innamorati! Festeggiata in tutto il mondo, ha origini antiche. Si dice che risalga al IV secolo a.C.: i romani veneravano il dio Lupercus con dei riti di fertilità che consistevano nello scegliere donne e uomini che avrebbero dovuto vivere insieme in intimità per un anno. La chiesa pose fine a quest’usanza, introducendo la festa di San Valentino, come santo dell’amore! Perché proprio lui? Beh la tradizione vuole che da lui dipendano alcuni miracoli amorosi: una coppia di innamorati che il vescovo incontrò, mentre stavano litigando, fecero pace quando il santo fece volare intorno a loro decine di coppie di piccioni. Altri innamorati furono esonerati dai divieti dei genitori o da persecuzioni per merito del santo. Da secoli, in tutto il mondo, si festeggia l’amore e la coppia il 14 febbraio, in modo romantico e scambiandosi doni!

Nati

Sei nato oggi 14 febbraio? La natura ti ha regalato un prodigioso intuito che ti aiuta a destreggiarti nella vita. Nel lavoro sei straordinariamente abile, efficiente e perseverante: raggiungerai senza dubbio i tuoi obiettivi anche se forse dovrai affrontare qualche momento difficile. La vita affettiva è fortunata, avrai molti amori ma ti legherai definitivamente solo con la maturità.

1961 – Daria Bignardi: Volto noto dell’intrattenimento televisivo, la sua attività editoriale si divide tra il ruolo di giornalista/conduttrice e di scrittrice. Nata a Ferrara.

1972 – Valerio Mastandrea: Romano doc, è un popolare attore di teatro, cinema e televisione, lanciato come tanti dalla storica trasmissione Maurizio Costanzo Show.

Scomparsi oggi:

2004 – Marco Pantani: Nato a Cesena (Emilia-Romagna) e morto a Rimini nel febbraio 2004, è stato un ciclista su strada, noto anche al grande pubblico. Il pirata (soprannome dovuto all’uso della bandana) è stato un grande scalatore, ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali in linea del 1995, un Giro d’Italia e un Tour de France nello stesso anno.

