Mercoledì 14 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 14 aprile è il 104º giorno del calendario gregoriano. Mancano 261 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno:Tiburzio, Valeriano e Massimo, santi martiri vissuti nel III secolo a Roma.

Accadde oggi

193 – Settimio Severo viene incoronato imperatore romano

1205 – Battaglia di Adrianopoli tra i bulgari e i crociati

1561 – Fenomeno celeste di Norimberga: migliaia di oggetti volanti non identificati sorvolano il cielo di Norimberga terrorizzando la popolazione

1814 – Napoleone sottoscrive il trattato di Fontainebleau con cui formalizza la sua abdicazione da imperatore di Francia e re d’Italia e la propria destinazione in esilio all’Isola d’Elba .

1928 – Milano: decolla il dirigibile Italia, al comando di Umberto Nobile diretto al Polo Nord

1958 – Dopo un viaggio nello spazio di 162 giorni lo Sputnik 2 lanciato dalla Russia brucia al rientro sulla Terra al contatto con l’atmosfera. A bordo c’era la cagnolina Laika.

1975 – L’ Escopost sequestra gli impianti di Radio Milano International perché considerata, con la normativa in vigore allora, una stazione pirata.

2004 – Viene ucciso in Iraq Fabrizio Quattrocchi , uno dei 4 italiani rapiti dai terroristi islamici. Prima di essere giustiziato chiede che gli venga tolta la benda dalla testa per guardare negli occhi i carnefici pronunciando con orgoglio la frase: «Vi faccio vedere come muore un italiano».

1900 – La prima esposizione universale del Novecento: Una finestra sul secolo appena trascorso attraverso una panoramica delle principali invenzioni tecnologiche e istanze artistiche. Così Parigi, ritoccata dalla modernità nel suo fascino immortale, salutò l’arrivo del Novecento.

Nati

Sei nato oggi? Sei geniale, creativo e dotato di capacità artistiche: se seguirai le tue ispirazioni senza farti influenzare dal giudizio altrui, riuscirai ad affermarti o, addirittura, diventerai famoso. In amore non sempre mostri le tue emozioni: può accadere che la paura di essere rifiutato ti porti ad assumere, anche quando non vorresti, un comportamento un po’ freddo e distaccato. Cerca di essere più spontaneo e disinibito, tutto andrà meglio.

1982 – Silvio Muccino: Attore, regista e sceneggiatore italiano tra i più noti e dotati della nuova generazione. Romano doc, è figlio d’arte (padre dirigente RAI e madre pittrice) e fratello d’arte (il Gabriele è un regista affermato, la sorella Laura si occupa di casting). La passione per il cinema lo porta ad abbandonare l’Università e ad esordire come comparsa in “Paparazzi” di Neri Parenti.

Scomparsi

1980 – Gianni Rodari: Con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l’immaginazione due generazioni di bambini e tuttora i suoi libri sono tra i più letti dai giovanissimi. Nato ad Omegna.

1930- Muore a Mosca il poeta russo Vladimir Majakovskij. Iscritto sin da ragazzo al Partito Comunista, Majakovskij ben presto mette la sua arte al servizio della rivoluzione bolscevica, facendo della sua poesia un formidabile strumento di propaganda.

1999- Muore in un incidente stradale Nicola Trussardi. Stilista e imprenditore, Trussardi trasforma l’azienda di produzione di guanti fondata dal nonno Dante in una delle più famose case di moda al mondo, creando prestigiose linee di abbigliamento, valigie e accessori.

Oroscopo del giorno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 14 aprile 2021. I giorni scorrono veloci e siamo arrivati già a metà settimana. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai colto da una profonda stanchezza, ecco perché non dovresti pretendere troppo da te stesso. La settimana passato ti ha messo a dura prova e sei arrivato al weekend senza energie. Sabato e domenica prossima saranno due giorni promettenti, nel frattempo cerca di recuperare e rimetterti in gioco.

Toro - Venere sarà nel tuo segno e il 19 arriverà anche il Sole. Si preannuncia una giornata di grande forza. Certo, con Giove e Saturno in aspetto contrario la tua capacità di azione non sarà enorme! Dovrai, piuttosto, accontentarti di piccole soddisfazioni personali. Cerca, in ogni caso, di fare scelte ben ponderate e mai azzardate.

Gemelli - Ritroverai vigore e lucidità mentale. Avrai molto chiaro in mente cosa fare nei prossimi mesi, ma forse dovrai rivedere alcune decisioni prese in passato. Forse occorrerà chiedere spiegazioni a qualcuno. Nonostante questo sarai più sereno rispetto ai giorni scorsi, in grado di riprendere in mano la tua vita per darle una direzione nuova. Favoriti i progetti di coppia.

Cancro - Comincerai finalmente a risalire la china. Per il momento stai aspettando qualche novità. Sappi che a fine maggio qualcosa si muoverà dal punto di vista lavorativo. In amore potrai ritrovare una buona armonia, se al tuo fianco avrai la persona giusta. I single dovrebbero guardarsi attorno.

Leone- Dovrai usare molta cautela: basterà un nonnulla per scatenare un putiferio. Già da un giorno qualcosa non va, ecco perché sarebbe il caso di non trascinare un malcontento che andrebbe invece risolto subito. Sul lavoro dovrai fare buon viso a cattivo gioco. Purtroppo, non è il periodo adatto per affrontare grandi cambiamenti, per pretendere di più.

Vergine - Nelle prossime 24 ore avrai une bella verve. Con Venere in ottimo aspetto sarà possibile riportare l’amore in primo piano. Del resto, per te avere accanto un punto di riferimento è essenziale. Se sei un tipo che ama mettersi alla prova, potresti provare a frequentare un Gemelli o un Sagittario. Altrimenti con un Toro e un Capricorno potresti vievere un buon affiatamento.

Bilancia - Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata più tranquilla, ma di certo non memorabile! Piano piano ti stai liberando di molta pressione. Marzo ti ha portato molti cambiamenti, ma anche molte responsabilità in più. Fine aprile ti consentirà di gestire le situazioni con più forza e lucidità. Vedrai, che gradualmente riuscirai a rinnovare la tua vita.

Scorpione - Dovrai cercare di misurare con attenzione ogni parola che dirai, tenere il proprio malumore sotto controllo. Nei prossimi 15 giorni sarai spinto a riflettere su ciò che vorrai fare in futuro. Forse stai avendo anche dei problemi legali o fisici che contribuiscono a levarti serenità. In amore è un periodo di crisi: sii prudente!

Sagittario - Nel corso di questa giornata sarai colto da un po’ di nervosismo, stanchezza: cerca di mantenere la calma e concentrati sul weekend che sarà migliore. Il fatto è che ora come ora ti piacerebbe fare cose nuove, diverse, ma in questo momento non è il caso di azzardare. Ad aggravare il tuo stato d’animo ci sono le misure restrittive dovute al periodo delicato che stiamo vivendo.

Capricorno - Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una seconda parte del mese che ti permetterà di recuperare, sotto ogni punto di vista. Finalmente ritroverai più tranquillità , ma dovrai impegnarti per capire cosa sta succedendo nella tua vita. Forse sarà necessario liberarsi di quelle situazioni che ti stanno facendo male. Cerca di mantenere calma e sangue freddo.

Acquario - Potrebbe ritornare quel senso di confusione che ti ha tormentato nei primi mesi del 2021. Non sarà qualcosa di negativo, ma sarà piuttosto dovuto al fatto che in questo periodo hai molti, fin troppi stimoli. Urano in dissonanza, per giunta, potrebbe comportare qualche piccolo calo fisico: cerca di fare attenzione al tuo corpo! Anche in amore potresti dover affrontare nuove incomprensioni.

Pesci - Sarà un giorno in cui avrai più forza. Finalmente ritroverai un migliore equilibrio interiore che perdurerà per tutto aprile. In amore, dopo un periodo alquanto conflittuale, riuscirai a recuperare la serenità. Molto presto ci saranno novità importanti che i cuori solitari, ma anche per chi sta cercando di superare alcune incomprensioni di coppia.