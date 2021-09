Lunedì 13 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: Dante Alighieri muore a Ravenna, prima maratona di New York, esce Super Mario Bros, previsioni per la settimana. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Il 13 settembre il 256° giorno del calendario gregoriano. Mancano 109 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giovanni Crisostomo è il protettore degli esiliati e dei predicatori.

Accadde Oggi

1321. La notte tra il 13 e il 14 settembre Dante Alighieri muore a Ravenna , dove era stato esiliato da Firenze (dove era nato nel 1265) per motivi politici, in ragione della sua appartenenza a una famiglia della piccola nobiltà aderente ai guelfi bianchi.

La notte tra il 13 e il 14 settembre , dove era stato esiliato da Firenze (dove era nato nel 1265) per motivi politici, in ragione della sua appartenenza a una famiglia della piccola nobiltà aderente ai guelfi bianchi. 1759 – Battaglia della piana di Abraham: gli inglesi sconfiggono i francesi nei pressi di Quebec, strappando il Canada alla Francia (Guerra dei sette anni, nota in America come la Guerra Franco-Indiana)

1898 – Hannibal Williston Goodwin brevetta la pellicola fotografica in celluloide

1906 – Primo volo aereo in Europa

1922: Disastro di Smirne, detto anche “genocidio dei greci d’Asia Minore“: i turchi di Kemal appiccano il fuoco al quartiere cristiano di Smirne e sterminano i greci che abitavano la città sin dalla sua fondazione; migliaia saranno i morti e più di un milione i profughi che fuggiranno alla volta di Atene;

1940: Bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace;

L’Italia invade l’Egitto

1943 – Chiang Kai-shek viene eletto presidente della Repubblica Cinese

1944 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche arrestano il questore di Fiume Giovanni Palatucci, per aver salvato quasi cinquemila ebrei falsificandone i documenti

1970. Si corre la prima edizione della maratona di New York . A vincere la gara podistica è Gary Muhrcke, che percorre i 42 Km. e 195 metri in 2 ore 31minuti e 38 secondi.

Si corre la prima edizione della . A vincere la gara podistica è Gary Muhrcke, che percorre i 42 Km. e 195 metri in 2 ore 31minuti e 38 secondi. 1980. In piazza San Cosimato a Roma viene ucciso a colpi d’arma da fuoco Franco Giuseppucci , detto Er negro . Ha trentatré anni ed è uno dei fondatori della banda della Magliana . E’ stato lui a decidere, nel 1977, il rapimento del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere, considerato il primo atto della banda.

In piazza San Cosimato a Roma viene ucciso a colpi d’arma da fuoco , detto . Ha trentatré anni ed è uno dei fondatori della . E’ stato lui a decidere, nel 1977, il rapimento del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere, considerato il primo atto della banda. 1982: Ginevra: viene arrestato il venerabile Licio Gelli, Gran Maestro della loggia massonica P2;

Principato di Monaco: la principessa Grace Kelly rimane gravemente ferita in un incidente stradale in cui riporta due emorragie cerebrali, una prima lieve ed una seconda più grave: muore l’indomani all’età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza

1985 – Esce Super Mario Bros: Partorito dalla mente geniale di Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros fa il suo esordio nel mondo dei videogame, associato alla nuova Nintendo Entertainment System, modello di punta della terza generazione di console per videogiochi.

Partorito dalla mente geniale di Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros fa il suo esordio nel mondo dei videogame, associato alla nuova Nintendo Entertainment System, modello di punta della terza generazione di console per videogiochi. 1987 – Incidente di Goiânia: Un oggetto radioattivo viene rubato da un ospedale abbandonato di Goiânia, in Brasile, contaminando diverse persone nelle settimane successive. Alcune moriranno per avvelenamento da radiazioni

1993. Vengono firmati a Washington gli accordi di Oslo che prevedono la divisione della Cisgiordania e della striscia di Gaza in tre zone : la zona A, interamente palestinese, la B, dove l’autorità civile è palestinese, mentre il controllo militare rimane a Israele, e la zona C, israeliana. Alla firma sono presenti Yasser Arafat e Shimon Peres . Partecipano in veste di garanti il segretario di Stato americano, Warren Christopher, e il ministro degli Esteri russo, Andrei Kozyrev, alla presenza del presidente Bill Clinton e del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin .

Vengono firmati a Washington gli che prevedono la : la zona A, interamente palestinese, la B, dove l’autorità civile è palestinese, mentre il controllo militare rimane a Israele, e la zona C, israeliana. Alla firma sono presenti e . Partecipano in veste di garanti il segretario di Stato americano, Warren Christopher, e il ministro degli Esteri russo, Andrei Kozyrev, alla presenza del presidente e del primo ministro israeliano . 2007 – A conclusione dell’inchiesta sulla McLaren, accusata di spionaggio nei confronti della Ferrari, la FIA multa la casa inglese per 100 milioni di dollari e ne azzera il punteggio nella classifica mondiale dei costruttori.

Nati

Sei nato oggi? Ami tutto ciò che è gioioso e festoso: per questo il tuo comportamento disinibito ti mette a volte al centro di critiche e pettegolezzi. La tua storia affettiva è instabile nella prima parte della vita, ma più tardi un grande amore ti porterà equilibrio e serenità. Del lavoro non ti importa granché, anche se hai doti particolari per riuscire bene in campo artistico.

1944 – Jacqueline Bisset: Nata a Weybridge, nel sud-est dell’Inghilterra, è un’attrice che ha vissuto il periodo di massima notorietà negli anni Settanta, lavorando con i più grandi registi dell’epoca.

Scomparsi

1928 – Italo Svevo: Il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra Ottocento e Novecento, interprete dell’alienazione dell’uomo moderno nella società, in linea con i coevi Pirandello, Joyce e Proust.

Oroscopo della settimana

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 13 settembre a domenica 19 settembre 2021. Vediamo insieme segno per segno:

ARIETE:

Settimana interessante per coltivare i rapporti con gli altri oltre che per chi vuole vivere una bella storia entro fine anno. In tanti potrebbero avere qualcosa in più mentre chi invece si è separato e ha vissuto una crisi negli ultimi mesi ora deve risolvere qualche contenzioso aperto nel passato.

TORO:

Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere non definitivi e quelli che nascono contemporaneamente ad altri già presenti sono, invece, troppo pericolosi. Siate cauti dopo le fatiche di giovedì e venerdì. Usate questa domenica per ritrovare un po’ di tranquillità interiore.

GEMELLI:

Da venerdì non vi sentite in perfetta forma oppure, per colpa di un’arrabbiatura o di un momento di stress, vi è tornato in mente qualche dispiacere. Potreste anche non essere più convinti su una storia e state facendo un bilancio di quanto accaduto finora. Alcuni esperimenti nati durante l’estate sono interessanti e promettenti, ma se dovete concludere un accordo fatelo entro novembre.

CANCRO:

Settimana in cui dovete prendere le distanze da persone che portano disagio. In questo periodo dovete assolutamente recuperare l’amore, soprattutto chi tra giugno e agosto ha vissuto una crisi o ha nascosto una certa intolleranza. Venere però assume un aspetto interessante per i prossimi mesi e chi vuole vivere una passione potrà darsi da fare.

LEONE:

Questa settimana dovreste farvi scivolare addosso ogni provocazione ma in questi giorni non è facile. C’è anche chi ha avuto un calo fisico tra giovedì e venerdì e ancora non ha recuperato. Questo periodo perplesso però è il preludio per un grandioso dicembre. Questa fase di lotta quindi servirà per tagliare qualche ramo secco e decidere se continuare o meno una partita.

VERGINE:

Vi sentite parecchio sotto pressione, con tante esperienze di lavoro importanti da valutare. Se dovete fare delle azioni agite entro il mese di novembre perché da dicembre i tempi di allungheranno enormemente. Se volete iniziare un nuovo lavoro dovete essere molto chiari nelle vostre idee e nei giudizi. Per le coppie che si vogliono bene in arrivo tre mesi di grande forza.

BILANCIA:

La settimana aiuta tutti coloro che vogliono fare qualcosa in più, recuperare l’amore, parlare in famiglia, cercare delle soluzioni ecc. Con questo Marte favorevole non vi manca l’energia. Le storie d’amore nate ad agosto sono molto importanti e per te “sicurezza” si traduce in una firma di accordo o un contratto, sia in amore che sul lavoro.

SCORPIONE:

Settembre e ottobre sono mesi di ricarica per voi. Non adagiatevi troppo su situazioni non valide e cercate delle soluzioni. Chi non si mette in questo periodo sbaglia, così come chi perde tempo o vuole farla pagare a qualcuno per qualcosa. Momento di forza per le relazioni professionali e sul lavoro, con passi importanti da decidere entro novembre.

SAGITTARIO:

Settimana interessante per le relazioni interpersonali. Siete un segno generalmente ottimista, dunque se siete persone pessimiste vuol dire che non state facendo la vita che vorreste. Chi può deve cambiare orario, stile di lavoro o direttamente impiego. E cercare di fare meno ma meglio.

CAPRICORNO:

Avete diverse mete da raggiungere e ora l’orizzonte vi sembra più chiaro. Saturno nel segno vi porta responsabilità ma in un certo senso non bisogna tornare al passato. Se ad esempio aspirate a una sicurezza che avevate l’anno scorso e che ora non c’è più forse sarà meglio cambiare tutto e voltare pagina. Chi lavora da anni allo stesso modo vorrebbe evadere.

ACQUARIO:

Nei prossimi tre mesi dovrete essere assolutamente cauti. Miglioramenti in arrivo dal punto di vista economico-finanziario a partire da dicembre; prima di quel periodo avrete qualche spesa in più. State vivendo emozioni contrastanti: cercate di pensare un po’ di più al profitto e non solo alla passione nel fare le cose.

PESCI:

In questi giorni l’amore può essere un po’ sottotono ma solo per qualche ora o perché qualcuno ha il partner lontano. Settembre e ottobre però sono mesi di grande recupero. Ottime stelle per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, i consensi non mancano. Attenzione a qualcuno che potrebbe bloccarvi o ai rivali che giocano sporco o vogliono colpirvi alle spalle. Occhio anche a chi vive due storie d’amore contemporaneamente mentre chi non è legato potrà rendere presto ufficiale una storia ufficiosa.