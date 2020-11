Venerdì 13 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 13 novembre è il 317º giorno del calendario gregoriano (il 318º negli anni bisestili). Mancano 48 giorni alla fine dell’anno.

Feste e ricorrenze: Giornata mondiale della gentilezza

Santi del giorno: San Diego di Alcalà (Religioso)

Etimologia: Diego, nome greco, da “didaktòs”, “istruito, ricco di dottrina”, ebbe larga fortuna in Spagna. Da qui, a partire dal XVII secolo, si diffuse anche nel nostro paese, nel corso della dominazione borbonica.

Accadde Oggi

1917 – Inizia la prima battaglia del Piave tra gli italiani e gli austro-tedeschi

1941 – Seconda guerra mondiale: la portaerei HMS Ark Royal viene silurata dall’U-81, affonderà il giorno dopo

1954 – La Gran Bretagna sconfigge la Francia e conquista la prima edizione della Rugby League World Cup, a Parigi davanti a circa 30.000 spettatori

1960 – Sammy Davis Jr. sposa May Britt. Il matrimonio tra l’artista di colore e l’attrice svedese desta scalpore, perché le unioni interrazziali sono all’epoca vietate in 31 stati su 50 negli USA

1969 – Guerra del Vietnam: migliaia di dimostranti contro la guerra a Washington inscenano una simbolica Marcia contro la morte

1970 - Un ciclone tropicale colpisce l’area densamente popolata del Delta del Gange nel Pakistan orientale (l’odierno Bangladesh), uccidendo circa mezzo milione di persone (questo è considerato come il peggior disastro causato da cicloni del XX secolo)

1974 – Muore in una cittadina de l’Ile de France, il grande regista e attore italiano Vittorio De Sica.

1982 - A Las Vegas un incontro di pugilato vinto da Ray Mancini su Kim Duk Koo, porterà alla morte del coreano il 17 novembre. L’evento porterà a importanti cambiamenti in questo sport

1985 – Il vulcano Nevado del Ruiz erutta, seppellendo Armero (Colombia), e uccidendo circa 23.000 persone.

1990 – Viene scritta la prima pagina conosciuta del World Wide Web

1994 – Gli elettori svedesi decidono di entrare nell’unione europea con un referendum

2009 – La NASA annuncia ufficialmente che c’è acqua in quantità elevata sulla Luna

2010 – Il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi viene liberata dalla prigionia in Birmania

2011 – Mario Monti riceve l’incarico di formare il nuovo governo della Repubblica Italiana

2015 – Attentati terroristici a Parigi, nel I, X e XI arrondissement in cui muoiono 130 persone

1940 – Esce al cinema Fantasia: La fervida immaginazione del cartone animato unita alla grande musica di tutti i tempi. Un progetto che Walt Disney concretizzò con il lungometraggio Fantasia, che uscì nelle sale americane nel 1940, presentato in grande stile e accompagnato da pubblicazioni speciali (curate dallo stesso Disney), oggi considerate delle rarità dai collezionisti.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di un’intelligenza vivace, idee brillanti e spirito d’iniziativa: hai dunque tutte le doti per riuscire nella vita e nel lavoro, ma devi imparare ad essere più metodico e ad operare una rigorosa selezione fra i mille progetti che ti si affacciano alla mente. Un partner autorevole e dotato di senso pratico ti sarebbe di grande aiuto.

1955 – Whoopi Goldberg: La sua proverbiale mimica la distingue da tutte le colleghe di Hollywood. Nata a New York come Caryn Elaine Johnson, entra nel mondo del cinema dopo aver fatto i lavori più umili, tra cui la truccatrice per pompe funebri. Il debutto nel 1985 è già un successo: il grande regista Steven Spielberg la scrittura come protagonista per Il colore viola e lei sfodera una performance che vale un Golden Globe e la prima nomination agli Oscar.

1914 – Alberto Lattuada: Letteratura e sensualità è il binomio che ha orientato l’attività di Alberto Lattuada, in particolare quella di regista e sceneggiatore che lo proietta tra le personalità più raffinate ed eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento.

1967 – Randi Ingerman (51 anni fa): Americana di Philadelphia, in Pennsylvania, la sua carriera di modella ha avuto una definitiva accelerazione dopo lo spot di una famosa marca di vodka nel 1995..

1982 – Anne Hathaway: Americana di New York, è tra i nuovi volti del grande cinema di Hollywood, dove approda recitando nelle pellicole della Disney. Raggiunta la celebrità con Il diavolo veste Prada.

1943 – Roberto Boninsegna: Per il famoso giornalista sportivo Gianni Brera merita il soprannome di Bonibomba, a sottolineare le sue notevoli doti realizzative, che lo fanno diventare vice-campione del mondo con la Nazionale

Scomparsi oggi:

1868 – Gioachino Rossini: Massimo genio della lirica di tutti i tempi, il Cigno di Pesaro ebbe chiara fama anche in vita, al punto da trovarsi come biografo un certo Stendhal. Pesarese doc.

1974 – Vittorio De Sica: Nato a Sora (in provincia di Frosinone) e registrato all’anagrafe come Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica, con la carriera di attore, regista e sceneggiatore.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di venerdì 13 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Come spesso succede dalle tue parti, oggi le stelle decideranno di reagire prima ancora di avere capito, prima di aver stabilito il senso di una cosa, di una realtà. Per questo dovresti davvero cercare di non esagerare con gli impulsi, parlando e muovendoti solo se sarai davvero sicura di aver compreso.

Toro

Ci saranno tensioni e incomprensioni che, per buona parte della giornata, rimarranno agli altri, che non ti toccheranno più di tanto. Ma poi, verso sera, dovrai confrontarti con domande e idee che non vorranno più aspettare, che avranno bisogno della tua attenzione, del tuo impegno migliore.

Gemelli

La tua leggerezza – quella di una Luna e di una Venere che sono davvero in vena di divertirsi – oggi potrebbe dover fare i conti con blocchi e cose che non funzionano, che non vanno come dovrebbero. Per questo il tuo tasso di emozioni andrà crescendo, così che verso sera potresti non sentirti serena.

Cancro

Difficile riuscire a gestire i tanti pianeti opposti quando la Luna ti mette addosso la voglia di intimità, di cose sempre facili e dolci. Difficile uscire allo scoperto con qualcuno se hai invece bisogno di stare da sola (o almeno tranquilla), forse per pensare alle cose che ti piacciono, che sono solo tue.

Leone

Fino al pomeriggio di oggi, sarai in vena di parole, di discorsi, di mille azioni e reazioni che ti faranno sentire più vicina a ogni cosa, persino ai problemi o alle complicazioni. Poi, verso sera, la Luna sarà vicinissima a Mercurio, per questo sarai meno disposta a parlare e più intenzionata a riflettere, a capire.

Vergine

Dopo una prima parte del giorno in cui ti sentirai estremamente pratica, attenta alle cose da fare e da gestire, ecco che verso sera – complice una Luna davvero vicina al tuo Mercurio – rilasserai le azioni e le intenzioni per concederti un po’ di leggerezza, di chiacchiere, di piccole frivolezze. Ti meriti tutto.

Bilancia

Venere e la Luna sono nel tuo segno, per questo senti di avere la forza emotiva e mentale per reagire, per fare qualcosa di concreto, per affrontare piccole e grandi paure che vivono dentro di te. Ma poi, verso sera, deciderai di essere più pratica, meno intransigente con te stessa.

Scorpione

Le energie della giornata si accenderanno per te solo verso sera. Quando cioè una Luna carica di pensieri e di soluzioni si trasferirà proprio nello Scorpione, facendoti pensare di più alle cose, obbligandoti a capire meglio ciò che accade intorno a te, alle logiche che regoleranno questo tuo weekend.

Sagittario

Forse, nella prima parte del giorno, ti potresti sentire troppo concreta o impegnata nel gestire le cose del momento per poterti permettere il lusso di sognare, di immaginare qualcosa di diverso, di migliore. Poi, verso sera, tutto perderà di importanza, tutto ti spingerà a fidarti dei sentimenti, di una dolcezza improvvisa.

Capricorno

Ci saranno persone o situazioni che, per tutta la prima parte del venerdì, potrebbero metterti davvero troppo in discussione, non lasciarti mai libera di pensare o di credere in quello che vuoi. Poi, però, improvvisamente tutto ti sarà chiaro, capirai che puoi fidarti del futuro, che non devi dare ogni risposta proprio adesso.

Acquario

Sarà il venerdì, o forse una Luna ancora amica fino a sera, ma anche per oggi la leggerezza vincerà su ogni cosa, su ogni sfida. Ti sentirai così forte, abbastanza per affrontare i tuoi dubbi, per non discutere ogni cosa. Poi, verso sera, il bisogno di capire meglio una realtà finirà per rallentarti un po’.

Pesci

Fino al pomeriggio di oggi, fai di tutto per stare lontana dai confronti, da quella strana competizione che finirebbe per stancarti, per non darti niente di bello e di buono. Vedrai che, verso sera, la Luna ti aiuterà a fare pace con chi ami, a stare bene insieme alle persone migliori. Dialoghi e intese.