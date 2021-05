Mercoledì 12 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 maggio è il 132° giorno del calendario gregoriano. Mancano 233 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Nereo e Achilleo (Martiri)

Etimologia: Nereo, il nome ha origine greca e significa ‘grande nuotatore’. Nereo fu il nome, nella mitologia, di un dio marino che ebbe 50 figlie, le Nereidi, ninfe del mare.

Accadde Oggi

1191 – Riccardo I d’Inghilterra sposa Berengaria di Navarra

1328 – L’Antipapa Niccolò V viene consacrato nella Basilica di San Pietro a Roma, dal vescovo di Venezia

1497 – Papa Alessandro VI scomunica Girolamo Savonarola

1797 – Il Maggior Consiglio di Venezia abdica e la città viene consegnata a Napoleone Bonaparte . L’ultimo Doge Ludovico Manin è costretto ad abdicare

. L’ultimo Doge Ludovico Manin è costretto ad abdicare 1928 – Il Senato approva la riforma fascista della rappresentanza politica , che revoca di fatto il diritto di voto alle donne , che era stato introdotto nel 1923 dallo stesso Mussolini.

Il Senato approva la , che di fatto il , che era stato introdotto nel 1923 dallo stesso Mussolini. 1932 – Dieci settimane dopo il suo rapimento, il figlio neonato di Charles Lindbergh viene trovato morto a Hopewell (New Jersey), a sole poche miglia dalla casa di Lindbergh

1937 – Nell’abbazia di Westminster viene incoronato re d’Inghilterra Albert Frederick Arthur George Windsor con il nome di Giorgio VI .

Nell’abbazia di Westminster viene Albert Frederick Arthur George Windsor con il nome di . 1966 – Da oggi le aziende italiane con più di 35 dipendenti potranno licenziare un dipendente solo per “giusta causa ” con onere della prova a carico del datore di lavoro. Lo prevede l’art. 3 della legge 604 .

Da oggi le potranno ” con onere della prova a carico del datore di lavoro. Lo prevede l’art. 3 della . 1974- In Italia si tiene il referendum sul divorzio . Gli italiani sono chiamati a decidere se abrogare o meno la legge Fortuna-Baslini del 1970, con la quale si era introdotto il divorzio nel nostro Paese. Il 59,3% voterà No .

In Italia si tiene il . Gli italiani sono chiamati a decidere se abrogare o meno la legge Fortuna-Baslini del 1970, con la quale si era introdotto il divorzio nel nostro Paese. . 1977- Muore a Roma la diciannovenne Giorgiana Masi , colpita da un proiettile vagante durante la manifestazione per il terzo anniversario del referendum sul divorzio.

, colpita da un proiettile vagante durante la manifestazione per il terzo anniversario del referendum sul divorzio. 1979 – Viene inaugurata la galleria del Frejus , il più lungo tunnel automobilistico d’Europa, che collega l’Italia e la Francia attraverso le Alpi.

Viene inaugurata la , il più lungo tunnel automobilistico d’Europa, che collega l’Italia e la Francia attraverso le Alpi. 1995- Muore all’età di 47 anni per arresto cardiaco, a Cardano al Campo, in provincia di Varese, la cantante Domenica Bertè in arte Mia Martini, assurta a notorietà già nel 1971 con il brano di grande successo “Piccolo uomo“.

all’età di 47 anni per arresto cardiaco, a Cardano al Campo, in provincia di Varese, in arte assurta a notorietà già nel 1971 con il brano di grande successo “Piccolo uomo“. 2002- L’ex presidente americano Jimmy Carter si reca a Cuba. La bandiera a stelle e strisce sventola nell’aeroporto dell’Avana mentre una banda suona l’inno americano. È la prima volta che questo succede dall’interruzione dei rapporti diplomatici tra Cuba e Stati Uniti avvenuta nel 1961.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 12 maggio hanno un non so che di birichino che li contraddistingue. La loro impertinenza in genere non è tale da metterli nei guai con le autorità, ma ciononostante essi sono conosciuti per i dispetti e le goliardiche burle che attuano sempre con uno strano bagliore negli occhi. Di solito sono abilissimi nel far scendere gli altri dai loro piedistalli: non sono mai tanto felici come quando si mettono a confutare opinioni e pretese che non condividono, usando l’ironia, e persino la derisione, con effetti devastanti. Possono sembrare duri o freddi e privi di emozioni; in realtà, gran parte della loro facciata di pietra non è che una barriera eretta contro le incursioni del mondo esterno. Questi individui sanno essere buoni amici, ma anche acerrimi nemici.

1907 – Katharine Hepburn: Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi.

1928 – Burt Bacharach: Tra i massimi compositori del secolo scorso, dalle sue mani sono uscite alcune delle melodie più indimenticabili della musica contemporanea e del cinema.

Scomparsi

1995 – Mia Martini (25 anni fa): Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana, era semplicemente Mimì.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: La fase lunare ti influenza e sembra che tu sia perdendo il controllo su te stesso. Ma stai tranquillo: cerca di accettare la situazione e di abbattere i muri per poter iniziare un nuovo percorso. Forza!

Toro: Ora sei molto più concentrato e sai bene cosa vuoi fare. Ma non ti preoccupare se oggi la giornata non andrà come vorresti, perché l’equilibrio tornerà domani. Stai sereno!

Gemelli: Sei diviso e non sai che strada prendere. Lasciar perdere ti sembra la decisione migliore, sei stanco di combattere e reagire e stai aspettando una nuova opportunità. C’è chi ti costringerà a piegarti, a stare zitto, quindi porta pazienza!

Cancro: Buone notizie perché oggi sei molto creativo e sarai in grado di trasformare questa giornata. Ma occhio perché potrai avere degli ordini dal tuo capo o potresti anche dedicarsi a una cosa che ti interessa poco!

Leone: Potresti avere qualche problemino con chi non viaggia sulla tua stessa lunghezza di pensiero, ma l’epilogo della giornata potrebbe essere decisamente piacevole. Non temere e non avere paura delle reazioni forti. Tutto il contrario. Cerca di accettarti così come sei, impara dalle esperienze!

Vergine: Sei molto più empatico e sensibile sul posto di lavoro e sei in grado di stare in gruppo. Cerca di essere sempre ambizioso, ma di non farne un’ossessione. Fai attenzione ai consigli che ti vengono dati dai tuoi colleghi e sii sempre critico con te stesso!

Bilancia: Tu cerchi di essere sempre positivo e sei alla ricerca della verità. Ma prova a prendere in considerazione tutte le possibilità che hai prima di fare una scelta.

Scorpione: Sei preoccupato e sei alla ricerca della persona giunta per sfogarti e lasciarti andare. Sei stanco perché sembra che nessuno sia attento a te, ti senti respinto, ma questo non è il momento per piangersi addosso. Stai calmo perché presto arriverà chi ti saprà aiutare e consolare!

Sagittario: Sei un po’ in balia del vento e le tue emozioni oscillano da una parte all’altra. Cosa succederà? Un’idea diventare importante?

Capricorno: Sei ottimista, ma questo non durerà per sempre. C’è chi non è in grado di capire cosa vuoi fare, ma tu devi pensare a seguire te stesso e a mettere da parte le regole del gioco. Tutto andrà per il verso giusto!

Acquario: Hai sempre dato il meglio per risolvere ogni cosa e ora sei stanco, ma in realtà sei anche in forma per studiare nei dettagli un piano e pensare al futuro!

Pesci: Oggi non hai bisogno di indossare nessuna maschera: gli altri ti vedono esattamente come sei. Se sei stanco e lo darai a vedere, nessuno ti farà lavorare di più, ma occhio a come ti muovi!