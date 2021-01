Martedì 12 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 gennaio è il 12º giorno del calendario gregoriano. Mancano 353 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Bernardo da Corleone

Accadde oggi

1709 – Piccola era glaciale: Un periodo di gelo di due mesi inizia in Francia – La costa atlantica e la Senna congelano, le coltivazioni vanno perdute e almeno 24.000 parigini muoiono

1773 – Il primo museo americano apre al pubblico a Charleston (Carolina del Sud)

1848 – Inizia la Rivoluzione siciliana del 1848 da una rivolta contro il regno Borbonico delle due Sicilie scoppiata nella città di Palermo.

1904 – Nell’Africa Tedesca del Sud-Ovest (oggi Namibia) inizia la ribellione del popolo Herero (a cui si aggiunse in un secondo momento il popolo Nama) contro l’autorità coloniale tedesca.

1908 – Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel

1932 – Hattie W. Caraway diventa la prima donna eletta al Senato degli Stati Uniti

1943 – In Russia, sul fronte del Don, scatta l’attacco sovietico denominato Offensiva Ostrogorzk-Rossoš, che provocherà la ritirata del Corpo d’armata alpino dell’ARMIR

1945 – Seconda guerra mondiale: i sovietici iniziano l’operazione Vistola-Oder, una vasta offensiva in Europa orientale contro i nazisti

1948 – Eccidio di Mogadiscio : nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella ex colonia vennero uccisi.

1954: Una valanga sulle montagne austriache uccide 200 persone, 9 ore dopo una seconda slavina ne ucciderà 115 persone

1961 - primo volo di un essere umano nello spazio: si tratta di Yuri Gagarin a bordo della navicella Vostok 1

1969 – I Led Zeppelin pubblicano il loro primo album

1985 – L’ondata di gelo che sta investendo l’intero continente europeo e l’Africa settentrionale fa registrare in molte località d’Italia le temperature più basse della storia; in Veneto la minima scende a -23,2 °C.

la minima scende a -23,2 °C. 1997 – Il primo incidente ad un treno ad alta velocità italiano causa 8 vittime: un Pendolino ETR460 in corsa da Milano a Firenze deraglia presso Piacenza per un guasto meccanico

1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana

2010 – Un grave terremoto colpisce Haiti, causando più di 230.000 vittime. La terra trema nel mar dei Caraibi. Un violento terremoto colpisce l'isola di Haiti, seminando morte e distruzione soprattutto nella capitale Port-au-Prince e gettando la nazione più povera del continente americano in una drammatica emergenza sanitaria.

NASCE

1950: Pasquale Panella, poeta, scrittore e paroliere italiano (Vattene amore)

1954: Gianni Riotta giornalista

1957: Bruno Arena, comico, cabarettista e attore (I fichi d’India)

1976: Katia Follesa, comica, attrice e conduttrice televisiva (Benvenuti al Nord)

MUORE

2001: Gian Luigi Bonelli, fumettista, scrittore e editore italiano (Tex Willer)

1976: la famosa scrittrice Agatha Christie muore all’età di 85 anni

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 12 gennaio?

ARIETE: Luna nel segno. Periodo favorevole sul lavoro. Domani meglio evitare i conflitti in amore. Momento di agitazione sul lavoro.

GEMELLI: sono un po’ più polemici del previsto. Migliora tutto nel pomeriggio. Domani si apre settimana interessante per la sfera sentimentale. Problematiche da risolvere sul lavoro.

CANCRO: Luna opposta. Devono affrontare un problema con chiarezza. Domani calma e sangue freddo al fine di chiarire un rapporto amoroso. Gli ostacoli professionali saranno superati.

LEONE: meglio evitare le tensioni sentimentali. Devono rivedere il loro ruolo. Domani si apre un periodo problematico per alcune coppie. Sul lavoro le stelle sono favorevoli.

VERGINE: giornata interlocutoria. Idee interessanti e valide. Domani problemi d’amore in vista. Sul lavoro maturano le invidie.

BILANCIA: nervosismo in amore. Forte agitazione sul lavoro. Domani Luna dissonante che invita a fare le cose con cautela. Le questioni burocratiche sono sempre un problema.

SCORPIONE: insicurezza in amore. Dovranno lottare sul lavoro. Domani Luna favorevole. Molte opportunità di lavoro.

SAGITTARIO: belle emozioni in arrivo. C’è ancora qualche problema sul lavoro. Domani in amore non saranno convinti. Tempo di pensare a qualcosa di importante sul lavoro.

CAPRICORNO: Luna nel segno. Possono allargare il loro raggio d’azione. Domani è previsto un incontro speciale in amore. Sul lavoro meglio ascoltare anche le esigenze degli altri.

ACQUARIO: buona intesa. Attenzione all’agitazione e al nervosismo. Domani scelte importanti in amore. Evitare le spese superflue.

PESCI: potrebbero organizzare qualcosa di bello per il fine settimana. Alcuni rapporti professionali sono da rivedere. Domani non sarà confortante la situazione astrologica. Marte ridefinisce i rapporti.