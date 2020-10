Domenica 11 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 ottobre è il 284º giorno del calendario gregoriano (il 285º negli anni bisestili). Mancano 81 giorni alla fine dell’anno.

Eventi

1492 – Viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo la costa americana

1511 – Per ordine del vescovo di Trieste, Pietro Bonomo, viene raso al suolo il Castello di Moccò

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1796 – Viene costituita a Milano la Legione Lombarda primo reparto militare ad usare il tricolore

1811 – L’imbarcazione dell’inventore John Stevens, la Juliana , inizia il servizio come primo traghetto a vapore (tra New York e Hoboken)

1922 – Finisce la Guerra greco-turca

1939 – Progetto Manhattan: al presidente statunitense Franklin D. Roosevelt viene consegnata una lettera firmata da Albert Einstein, che incita gli Stati Uniti a sviluppare rapidamente un programma per la realizzazione della bomba atomica

1942 – Seconda guerra mondiale: battaglia del Capo di Buona Speranza – Sulla costa nord-occidentale di Guadalcanal, navi della Marina statunitense intercettano e sconfiggono una flotta giapponese che stava andando a rinforzare le truppe presenti sull’isola

1950 – La Federal Communications Commission statunitense emette la prima licenza per trasmissioni televisive a colori alla CBS (la RCA riuscirà comunque a far bloccare l’entrata in vigore della licenza)

1954 – Guerra del Vietnam: i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord

1958 – Programma Pioneer: la NASA lancia la sonda lunare Pioneer 1 (la sonda ricade sulla Terra e va in fiamme)

1962 – Concilio Vaticano Secondo: Papa Giovanni XXIII riunisce un concilio ecumenico della Chiesa Cattolica Romana a 92 anni di distanza dall’ultimo

1968 – Programma Apollo: la NASA lancia l’Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo , con gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham. Gli scopi della missione comprendono la prima trasmissione televisiva in diretta dall’orbita e i test delle manovre di aggancio del modulo lunare

, con gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham. Gli scopi della missione comprendono la prima trasmissione televisiva in diretta dall’orbita e i test delle manovre di aggancio del modulo lunare 1984 – A bordo dello Space Shuttle Challenger, l’astronauta Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio

1986 – Guerra fredda: il presidente statunitense Ronald Reagan e il leader sovietico Michail Gorbačëv si incontrano a Reykjavík, in Islanda, nel tentativo di continuare la discussione sul ridimensionamento dei loro arsenali di missili a medio raggio in Europa (i colloqui falliscono)

Feste e ricorrenze

ONU – Giornata internazionale delle bambine

Coming Out Day

LA CHIESA RICORDA

S. papa Giovanni XXIII al secolo Angelo Giuseppe Roncalli, il “Papa Buono”

S. Alessandro Sauli, S. Placidia di Verona, S. Emiliano,

Beato Angelo (Angel) Ramos Velazquez, San Filippo Diacono.



Celebrità nate in questo giorno:

1936 – Antonio Fazio (83 anni fa): Nato ad Alvito, nella provincia di Frosinone, è noto come economista e per il lungo impegno istituzionale, avendo ricoperto la carica di governatore della Banca d’Italia dal 1993 al 2005. Tra i suoi principali meriti, aver contribuito alla stabilità economica del Paese per favorire il passaggio dalla Lira all’Euro, avvenuto sotto il suo mandato.

1966 – Luke Perry (53 anni fa): Coy Luther Perry III, attore, famoso per il ruolo di Dylan McKay, interpretato nelle numerose stagioni di Beverly Hills 90210, serie TV cult degli anni ‘90.

1967 – Fabio De Luigi (52 anni fa): Da comico a interprete di punta della commedia romantica, è uno degli attori più richiesti del cinema italiano contemporaneo. Nato a Santarcangelo di Romagna.

Scomparsi oggi:

1963 – Jean Cocteau (56 anni fa): Artista poliedrico, fu una delle personalità più creative della letteratura del Novecento, noto soprattutto per il romanzo I ragazzi terribili del 1929. Nato a Maisons-Laffitte.

Oroscopo

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 11 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighy. Il mantra di oggi: gli strani entusiasmi

Ariete

Sarà una domenica in cui lo stare fermi sarà probabilmente l’opzione migliore. Succederà perché oggi saranno davvero troppe le stelle che si contraddiranno, facendoti perdere velocemente la voglia e la capacità di dare un senso al tutto, di appassionarti a tutto ciò che accade intorno a te.

Toro

Una Luna scomoda ma anche molto domenicale. Avrai a che fare con emozioni che non avranno voglia di pensare, che non avranno tempo di capire per poi non dover magari agire, darsi da fare. Meglio insomma spegnere la mente (o perlomeno abbassare il volume dei pensieri). Poi si vedrà.

Gemelli

Il tuo Mercurio oggi riceverà la quadratura di una Luna che non ha nessuna voglia di darsi da fare, di affrontare cambiamenti o evoluzioni. E anche chi sarà vicino a te tenderà a non brillare certo per ottimismo, a non esagerare mai con gli entusiasmi. Una domenica da vivere sottovoce.

Cancro

Avrai davvero bisogno di prenderti una pausa dagli entusiasmi, di concederti un velocissimo break da quella nuova energia che Giove ha da poco innescato. Anche perché i pensieri saranno piuttosto pigri, non avranno troppa voglia di andare lontano. Una domenica in pantofole.

Leone

Possibile che i tuoi piccoli entusiasmi domenicali oggi siano frenati (o sostituiti) da quelle piccole incombenze che si rimandano sempre alla domenica. E pensare che la Luna – oggi nel tuo segno – non avrebbe nemmeno voglia di darsi da fare, di impegnarsi con niente. Concilia ogni cosa.

Vergine

Non sempre qualcuno accoglierà con favore o con interesse una tua iniziativa, una tua idea. E la colpa non sarà sempre degli altri. Prova a capire se ciò che offri sia qualcosa che può andare d’accordo con il momento, che abbia un senso e un’armonia con le pigre ore domenicali.

Bilancia

Da oggi e per qualche tempo, il Sole compirà tante quadrature con tutti quei pianeti che sono appena ripartiti e che cercano di far crescere, dentro di te, entusiasmi e interessi. Oggi toccherà a Giove dimostrarti quanto vale, quanto ottimismo e energia è davvero in grado di regalarti, di concederti.

Scorpione

Oggi una Luna, in quadratura, riporterà a galla il tuo rapporto (non facile) con Urano, con le cose che cambiano (o che sono in grande ritardo con le novità). Prova però a essere più logica, a non esasperare la tua impazienza, il tuo bisogno di vedere che tutto succeda ora, adesso, subito.

Sagittario

Il tuo carissimo Giove e il Sole oggi vivranno una tensione palpabile a causa della loro quadratura. Ecco perché non sempre ti verrà facile sorridere, essere carica e speciale. Scegli una domenica che non faccia troppo rumore, in cui anche gli altri possano capire e pensare in tutta tranquillità.

Capricorno

Mentre ci sarà chi oggi sarà alle prese con qualcosa che non capisce (e che forse non è possibile comprendere), ecco che tu ti troverai invece a che fare con il bisogno di motivare la tua voglia di crescere, di scoprire se davvero ti interessa un progetto, un percorso che oggi - improvvisamente – ti appare debole.

Acquario

Luna, Mercurio e Urano sono pianeti in aspetto difficile a te, e se poi litigano tra di loro allora la sfida è aperta. Nelle prossime ore dovrai infatti cercare di conciliare pensieri e emozioni, voglia di fare con le insicurezze che Urano semina dentro di te. Forse non è il giorno migliore per decidere, per capire.

Pesci

Possibile che una proposta o una iniziativa, che qualcuno ti comunicherà, possa ricevere un’accoglienza decisamente tiepida da parte tua, questo è chiaro. Prova però a capire se questi progetti davvero non abbiano un senso e una collocazione all'interno dei tuoi sogni, dei tuoi destini. Forse sì.