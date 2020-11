Mercoledì 11 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 novembre è il 315º giorno del calendario gregoriano (il 316º negli anni bisestili). Mancano 50 giorni alla fine dell’anno.

Tradizionalmente in passato era questo il giorno della scadenza dei contratti agricoli. Essendo il giorno della commemorazione di San Martino di Tours, l’espressione fare San Martino aveva il significato di traslocare.

Etimologia: Martino, dal latino “Martinus”, derivato da “Mars”, “Martis”, significa “dedito a Marte”, il dio della Guerra, ed è attestato già in epoca pagana nelle Gallie. Deve la sua popolarità soprattutto a San Martino di Tours, prima cavaliere della guardia imperiale di Roma, poi vescovo.

A San Martino ogni mosto è vino.

1417 – Il Concilio di Costanza elegge Papa Martino V.

1889 – Washington diventa il 42º stato degli USA.

1918 Conclusione della Prima guerra mondiale alle ore 11 , con la firma dell’armistizio da parte della Germania in un vagone ferroviario nei pressi di Compiègne in Francia. L’imperatore Carlo I d’Austria abdica. La Polonia torna ad essere una nazione.

1930 – Il brevetto US1781541 viene riconosciuto ad Albert Einstein e Leó Szilárd per la loro invenzione del refrigeratore Einstein.

1938 – USA: God Bless America viene eseguito per la prima volta.

viene eseguito per la prima volta. 1974 – Si esibisce per l’ultima volta nella sua carriera il soprano Maria Callas.

1992 – La Chiesa d’Inghilterra vota per permettere alle donne di diventare sacerdoti.

1983 – Nasce il virus informatico: Un click, si apre un’email, si scarica un programma e la frittata è fatta! In poco tempo il virus s’impossessa del personal computer e lo sottrae completamente al controllo dell’utente.

1918 – Termina la Prima guerra mondiale: Fine delle ostilità entro sei ore; ritiro dai territori occupati entro due settimane; cessione di tutte le navi da guerra e di gran parte dell'armamentario; consegna di 5.000 locomotive e 150.000 vagoni ferroviari, a titolo di risarcimento per i danni prodotti. Fu l'atto conclusivo della Prima guerra mondiale, scoppiata il 28 luglio del 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, un mese dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia Chotek, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip.

Ricordata come la grande guerra, il conflitto provocò il più alto numero di vittime della storia: oltre 16 milioni tra civili e militari!

1843 – Andersen pubblica “Il brutto anatroccolo”: «Non importa che sia nato in un recinto d’anatre: l’importante è essere uscito da un uovo di cigno». Commenta così l’io narrante della più celebre delle fiabe di Hans Christian Andersen, quando la vicenda del piccolo e sfortunato bipede è al suo felice epilogo

1974 – Leonardo Di Caprio: Con la sua inconfondibile chioma bionda e gli occhi celesti si è meritato l’appellativo di “golden boy” del cinema hollywoodiano. Nato a Los Angeles.

1972 – Alessia Marcuzzi: Nata a Roma, è un personaggio popolarissimo della TV italiana, dov’è apprezzata per l’autoironia unita alla bella presenza scenica. Esordisce su Telemontecarlo.

1821 – Fyodor Dostoyevsky: Padre nobile della letteratura occidentale, Fëdor Michajlovič Dostoevskij, il nome completo, è da molti stimato come lo scrittore più geniale di sempre. Nato a Mosca.

Sei nato oggi? Sei un istintivo, uno spirito ribelle che segue i suoi impulsi e non sopporta né regole né freni. Molto difficilmente accetti di svolgere un lavoro dipendente e pur di affermare la tua individualità ed originalità, sei disposto a rinunciare alla sicurezza economica. In amore sei molto passionale, ma un pizzico di fedeltà in più non guasterebbe.

Ariete

Non farti ingannare dalla Luna che, nel pomeriggio, proverà a farti sentire ancora più vicine le sfide, quelle cose e persone che cercano di metterti alla prova, di misurare il tuo impegno, la tua voglia di essere al centro del mercoledì. Decidi che niente sia così importante da cambiare la qualità del tuo mood.

Toro

Bellissima questa Luna, amica delle tue energie fino al pomeriggio. Perché potrai contare su una forza emotiva capace di farti accettare ogni cosa, di vivere al meglio e al massimo tutto, di non far pesare gli impegni o le cose da fare. Sarà un mercoledì che non avrà paura di niente, coraggioso quanto basta.

Gemelli

Prova a dividere in due la tua giornata. Accetta cioè che il mattino sia da dedicare alle cose da fare, a tutto ciò che fa parte del dovere, della gestione delle cose. Poi, nel pomeriggio, lasciati libera di stare bene, di abbracciare una leggerezza che ti rapisca portandoti dove ti piace.

Cancro

Fino alle prime ore del pomeriggio, grazie a una Luna complice, avrai la possibilità di dialogare di ogni cosa, di parlare, di chiarire, di entrare veramente nella mente e nelle emozioni di chi ami. Approfittane per poi goderti una serata tranquilla, fatta di silenzi e di piccole soddisfazioni.

Leone

Sicuramente il tuo mercoledì inizierà in modo intenso, con cose a cui pensare, con emozioni e pensieri da gestire al meglio, senza mai sbagliare. Poi però, con il passare delle ore, lentamente la tua energia migliorerà, tanto da poter fare spazio alle idee, alle parole, a una leggerezza che ti piacerà.

Vergine

Dovresti sfruttare questa tua prima parte della giornata, questa Luna che abiterà nel tuo segno fino al primo pomeriggio regalandoti un’intesa speciale con le cose da fare, con gli impegni e con gli appuntamenti del mercoledì. Per poi decidere di aver fatto abbastanza, per essere orgogliosa di te stessa.

Bilancia

Ci saranno cose, situazioni e piccole realtà che potrebbero sorprenderti nel corso della giornata, quando cioè, improvvisamente, qualcosa ti riguarderà più da vicino, qualcosa non potrà più nascondersi. Cerca di essere pronta, usa la tua mattinata per mettere ogni cosa in ordine, per non sbagliare.

Scorpione

Nella prima parte del mercoledì potrai contare su un amore speciale per il futuro, sarai cioè sensibilissima alle novità, a tutto ciò che ti aiuta a immaginare un destino tutto da inventare. Poi, lentamente, la tua mente sarà più tranquilla, più vicina al presente, forse meno ambiziosa ma serena.

Sagittario

Facile e probabile registrare una certa tensione e una certa fatica nella prima parte del giorno, forse perché la Luna ti impedirà di vivere con leggerezza le cose, gli impegni, le prossime destinazioni. Poi, però, da metà pomeriggio potrai ritrovare una migliore energia, una nuova armonia.

Capricorno

Usa la prima parte di questa giornata per fare cose, per prendere accordi, per interagire con persone e occasioni che popoleranno il tuo mercoledì. Agisci con una Luna che ti sarà amica, che renderà facili le parole e gli scambi, che ti suggerirà sempre qualcosa di bello, qualcosa di intelligente da dire.

Acquario

Sarà facile e divertente lasciarti coinvolgere dalle idee di qualcuno, dalla sua voglia di provarci, di fare a pugni con il destino. Forse si tratta proprio dell’energia di cui avevi bisogno, di quella spinta che ti serviva per far accendere in te l’entusiasmo, la voglia di fare, di esserci e di sorridere al presente.

Pesci

La partenza del tuo mercoledì rischia di essere un po’ faticosa, forse perché ti renderai conto di dover gestire e affrontare alcuni impegni, fare cose che non puoi e non devi rimandare ancora. Per fortuna la leggerezza tornerà a far parte del presente nel pomeriggio, facendoti sorridere, pensare.