Sabato 10 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 10 ottobre è il 283º giorno del calendario gregoriano (il 284º negli anni bisestili). Mancano 82 giorni alla fine dell’anno

Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 10 ottobre.

1631 – Un’armata proveniente dall’Elettorato di Sassonia prende la città di Praga

1780 – Il Grande uragano del 1780 uccide tra le 20.000 e le 30.000 persone nei Caraibi

1800 – Napoleone Bonaparte scampa a un attentato al Théatre de la République

1846 – L’astronomo inglese William Lassell scopre la luna di Nettuno Tritone

1875 – Agostino Depretis tiene a Stradella un discorso in cui delinea la sua linea politica

1877 – A seguito del recupero del corpo del tenente colonnello George Armstrong Custer, nel luogo in cui l’anno prima era caduto durante la Battaglia di Little Big Horn, alla salma viene dato un funerale con pieni onori militari, e viene sepolta nell’Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point (New York)

1911 – Rivolta di Wuchang, che porterà alla destituzione della dinastia Qing, l’ultima corte imperiale in Cina, e alla formazione della Repubblica Cinese

1920 – Il Plebiscito della Carinzia determina che la gran parte della Carinzia divenga parte dell’Austria

1923 – Avviene il varo del dirigibile ZR-1 USS Shenandoah, in servizio presso la United States Navy.

1935 – La Lega delle Nazioni denuncia pubblicamente l’occupazione italiana dell’Abissinia

1944 – Olocausto: 800 bambini rom vengono uccisi sistematicamente nel Campo di concentramento di Auschwitz

1957 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower porge le sue scuse al ministro delle finanze del Ghana, Komla Agbeli Gbedemah, dopo che un ristorante di Dover (Delaware) si rifiutò di servirlo

1964 – I Giochi della XVIII Olimpiade si aprono ufficialmente a Tokyo

1969 – Il gruppo britannico King Crimson pubblica l’album d’esordio “In the Court of the Crimson King”, considerato l’album che dette il via al Progressive Rock.

1970 – Le Figi diventano indipendenti..

1985 – Dei caccia F-14 Tomcat della Marina degli Stati Uniti intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella, in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri

2006 – Google acquista YouTube

Feste e ricorrenze

Giornata mondiale contro la pena di morte

OMS – Obesity Day



NASCE

1964: Antonio Albanese, attore, comico e cabarettista, impersona il personaggio politico calabrese di “Cetto La Qualunque”, con il suo slogan elettorale “Cchiù pilu pi tutti” (Cetto c’è, senzadubbiamente -2019)

Nunzia De Girolamo (1975) – Politica italiana

Pavel Durov (1984) – Imprenditore russo, inventore di Telegram

Gerhard Ertl (1936) – Chimico e fisico tedesco, Premio Nobel

Roberto Fico (1974) – Politico italiano

Alberto Giacometti (1901) – Scultore e artista svizzero

Isabella II di Spagna (1830) – Prima ed unica regina regnante di Spagna

Francesco Motta (1986) – Cantautore italiano

Harold Pinter (1930) – Drammaturgo inglese, Premio Nobel

Giuseppe Verdi (1813) – Compositore italiano

Andrea Zanzotto (1921) – Poeta italiano

Morti oggi 10 ottobre

Edith Piaf (1963) – Cantante francese

Orson Welles (1985) – Attore e regista statunitense

LA CHIESA RICORDA

Santi e Beati

San Daniele Comboni, Vescovo

S. Francesco Borgia, S. Ugo,

San Paolino di York,

DANIELE, DANIELA – Dall’ ebraico=eletto/a da Dio –

Grande profeta del vecchio testamento; è uno 250

Veglianti nel libro di ENOCH. Secondogenito di David,

secondo re d’Israele. Carattere mistico e contemplativo.

PROVERBIO

Fatta la legge,

trovato l’inganno

Oroscopo

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 10 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighy. Il mantra di oggi: un amore molto libero

Ariete

Non ascoltare la soffice Luna, nemmeno se è sabato. Non darle retta mentre proverà in ogni modo a convincerti che le cose non funzionano, che è tutta un’illusione. Una Luna complottista che rischia di rendere i rapporti del sabato davvero sbagliati, di non farti godere del momento.

Toro

Nonostante un look abbastanza ribelle, forse anche troppo (non lasciare parlare solo le emozioni, ti sbaglieresti), oggi il bellissimo trigono di Terra che Venere e Urano compiranno, ti aiuterà a stare meglio con ogni novità, con tutto ciò che cambia, che evolve, che si distacca dal passato. Non hai paura.

Gemelli

Sarai in vena di fare ogni cosa in modo divertente, trovando sempre il modo per esprimere libertà di pensiero e di azione, di non impedirti di esibire intelligenza ma non anche noia o pesantezza. Tutto merito di una Luna che ti spinge a impegnarti, anche se qualcuno non sarà proprio d’accordo.

Cancro

Anche per oggi la Luna, nel tuo segno, si farà sentire. Perché grazie ai suoi tantissimi aspetti, nelle prossime ore davvero sentirai di vivere in modo intenso, speciale. Avrai la chiarissima percezione di ciò che è impossibile, di ciò che invece ha un senso e funziona. Ma non devi impedirti di sognare.

Leone

Potresti usare il tempo libero del sabato per fare i conti, per capire cioè che cosa ti manca per poter credere nel destino, per fidarti di un futuro che non ti dice tutta la verità, che pensi possa nasconderti qualcosa. Non concentrarti solo su ciò che non funziona, apri la mente alle occasioni e alla possibilità.

Vergine

Sarà forse perché oggi Venere ti rende più coraggiosa del solito (cambiamenti e novità stavolta non ti fanno paura), ma nelle prossime ore non ti impedirai di ascoltare la Luna e di sognare, anche se magari qualcuno non sarà d’accordo, anche se ci sarà chi da te si aspetterà solo logica e buon senso.

Bilancia

Questa Luna così alta nel tuo cielo, nelle prossime ore ti obbligherà a prendere atto che puoi gestire meglio le tue pulsioni, le tue energie più intime e personali. Intanto Venere ti farà sentire più vicina ai cambiamenti, più adatta a crescere, a inventarti qualcosa di diverso, di speciale.

Scorpione

Sarà un sabato in cui incontrerai di tutto, in cui ti verranno facili i sogni, in cui avrai la possibilità di far parlare il tuo Mercurio, di dimostrare che puoi usare al massimo la tua intelligenza. Succederà anche perché qualcuno ti obbligherà a essere agile, pronta a cogliere i cambiamenti, a percepire le direzioni del presente.

Sagittario

Potrebbe essere un sabato che non ti farà impazzire, semplicemente perché qualcosa ti farà sentire sempre non abbastanza capace, mai davvero all'altezza. Devi insomma cercare di migliorare la percezione che hai di te, accettando critiche e compromessi ma senza lasciarti mettere in discussione. .

Capricorno

Potrai scegliere tra due diverse possibilità di vivere il tuo sabato. Potrai infatti lasciare che persone e emozioni ti mettano in discussione, qualcosa di non troppo divertente. Oppure decidere di ascoltare Venere con il suo amore per le sfide, per l’impossibile. Cerca di essere coraggiosa con tutto.

Acquario

Non farti incastrare dalle piccole cose, da tutto ciò che di solito il sabato ti fa fare. Decidi di dire no grazie a chi ti chiederà un po’ di impegno per volare alto, per far sì che questo sabato sia sempre capace di sognare, di lasciare libera la tua mente di capire e di immaginare. Poi ti sentirai soddisfatta.

Pesci

Difficile resistere alla tentazione di vivere un sabato a colori, di riempire di cose divertenti e cariche di fantasia le tue prossime ore. Venere e la Luna ti faranno proposte, ti convinceranno che hai di fronte a te un giorno che può essere libero, un tempo in cui non dovresti rispettare troppo regole o confini.