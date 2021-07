Sabato 10 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 10 luglio è il 191° giorno del calendario. Mancano 174 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno: San Silvano (Martire)

Accadde Oggi

48 a.C. – Battaglia di Dyrrhachium (48 a.C.), Giulio Cesare evita a malapena una sconfitta disastrosa combattendo contro Pompeo nei pressi dell’attuale Durazzo nell’odierna Albania

1040 – Lady Godiva, moglie di Leofrico di Coventry, cavalca nuda per le strade della città per ottenere la riduzione delle tasse.

1902 – Francia e Italia sottoscrivono un patto per la reciproca neutralità in caso di aggressione subita da uno dei due stati.

1924 – Il governo fascista autorizza le prefetture a censurare i giornali.

1942 – Nel campo di concentramento nazista di Ravensbruck il comandante Himmler ordina che tutte le donne ebree vengano sterilizzate.

1943 – Le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia a Licata nell’ambito della seconda guerra mondiale contro la Germania.

1974 – La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità del monopolio televisivo della Rai e dà il via alle trasmissioni via cavo.

1976 - Viene ucciso il giudice Occorsio. Magistrato presso il Tribunale di Roma, Occorsio ha partecipato al processo per la Strage di Piazza Fontana e ai processi contro Ordine Nuovo ed è stato il primo magistrato a occuparsi della loggia P2, indagando sui rapporti tra terrorismo neofascista, massoneria e apparati deviati del Sifar.

1976 - Una nube di diossina. Odore acre e forte bruciore agli occhi: i sintomi che annunciano alla popolazione di Seveso e di zone limitrofe della Brianza, l'arrivo di una nube tossica carica di diossina, un composto chimico, il TCDD, fuoriuscito dallo stabilimento chimico della Icmesa, si sprigiona nell’aria e intossica la popolazione locale, contaminando l’aria, i terreni, e uccidendo molti animali.

1985- Dopo una valanga di proteste dovute al cambio della sua formula, la Coca Cola reintroduce la vecchia formula.

2000 – Nella Nigeria meridionale esplode una tubatura di un oleodotto uccidendo circa 250 persone che stavano derivandone fraudolentemente del gasolio

2002 – Ad un’asta di Sotheby’s, il dipinto Il massacro degli innocenti di Pieter Paul Rubens viene venduto per 49,5 milioni di sterline a Lord Thomson

2008 – Apple introduce l’App Store

2016 – Il Portogallo si laurea Campione d’Europa battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari.

Nati 10 luglio

1888 - Giorgio De Chirico: l'ideatore e il maggiore rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore. Figlio di un ingegnere italiano.

1871 - Marcel Proust: Nato a Parigi e ivi morto nel 1922, scrittore, saggista e critico letterario. La sua opera più importante è il romanzo Alla ricerca del tempo perduto, di oltre tremila pagine.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Non è escluso che tu stia decidendo di fare pulizia nei tuoi legami in particolare per quelli che pian piano hanno visto un progressivo allontanamento sia da parte vostra che dell’altra persona.

Toro: Non è facile mantenere sotto controllo le vostre emozioni. In questo periodo anche i soldi possono essere in problema. In tal senso è meglio se eviti di fare spese folli o di fare investimenti affrettati.

Gemelli: Ogni nuova relazione sia in amore che in amicizia va affrontata con ottimismo e coraggio. Nella giornata di domani potresti fare nuove conoscenze e sarà determinante l’atteggiamento che avrai per portarla avanti e trasformarla in qualcosa di più concreto.

Cancro: In questo cielo si legge tensione. Non devi dimenticarti, però, che Venere è nel tuo segno e questo porta con sé nuove conoscenze e amicizie sincere.

Leone: In questa giornata ti sentirai sotto pressione e alcuni ti daranno ragione solo per evitare lo scontro con voi. Fortunatamente il fine settimana porta consiglio e qualche emozione in più.

Vergine: E’ tempo di pensare ad una nuova vita e a un grande rilancio. Soprattutto ad un grande progetto che prenderà vita nell’autunno di quest’anno, in particolare tra Ottobre e Dicembre.

Bilancia: La giornata ti aiuta a ritrovare un po’ di fiducia in se stessi. Sul lavoro vorresti ottenere l’apprezzamento per il grande lavoro svolto sin qui, ma stai tranquillo che presto tutto questo accadrà.

Scorpione: Questa è una giornata di parziale recupero, perchè dal punto di vista mentale sei ancora molto stressato e stanco. Il consiglio è quello di abbassare i ritmi e pensare un po’ più al tuo benessere.

Sagittario: La giornata ti invita a fare di più e a vivere nuove emozioni. A fare la differenza sarà l’atteggiamento che avrete nei confronti di chi vi sta intorno e vi vuole bene.

Capricorno: Questo mese rappresenta per te una sorta di liberazione, di valvola di sfogo. Molti di voi a Maggio e a Giugno hanno vissuto una sorta di crisi ma ora, finalmente, la situazione è tornata alla normalità.

Acquario: Giornata un po’ sotto pressione e sottotono a causa di alcuni problemi sul lavoro che inevitabilmente vi condizionano anche nell’ambito privato e sentimentale.

Pesci: Condizione di forza in particolare per la presenza di Venere e della Luna nel vostro segno. Attenzione al fine settimana che sta per arrivare che potrebbe portare con sé qualche tormento.

