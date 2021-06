Giovedì 10 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: la nazionale italiana di calcio vince il primo campionato del mondo, il piccolo Alfredino cade in un pozzo una tragedia in diretta TV che l'Italia ricorderà per sempre. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Il 10 giugno è il 161° giorno del calendario gregoriano. Mancano 204 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Beata Diana degli Andalò (Vergine)

Etimologia: Diana, “Divia”, antico termine pre-latino che significa “splendente, luminosa”, venne poi trasformato in “Diana,” nome della dea italica dei boschi e della vegetazione, personificazione dell’astro lunare, nonché protettrice della caccia.

Accadde Oggi

1190 – Muore a Saleph Federico Barbarossa , imperatore del Sacro Romano Impero.

Muore a Saleph , imperatore del Sacro Romano Impero. 1914 – Dalle federazioni sportive viene fondato il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Dalle federazioni sportive viene (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). 1916- Ha inizio la rivolta araba contro i turchi . Ad aprire le ostilità è lo Sceriffo della Mecca al-Husayn ibn ‘Alî, a capo dei nazionalisti arabi, alleato con il Regno Unito e la Francia.

. Ad aprire le ostilità è lo Sceriffo della Mecca al-Husayn ibn ‘Alî, a capo dei nazionalisti arabi, alleato con il Regno Unito e la Francia. 1934- La nazionale italiana, guidata dall’allenatore Vittorio Pozzo, vince il suo primo campionato mondiale di calcio , che si svolge in Italia, sconfiggendo la Cecoslovacchia per 2 a 1.

, che si svolge in Italia, sconfiggendo la Cecoslovacchia per 2 a 1. 1940- L’Italia entra nella seconda guerra mondiale . Fino ad allora, il paese era rimasto fuori dal conflitto. Mussolini, convintosi della vittoria di Hitler, anche per la facilità della vittoria contro la Francia delle armi tedesche, pensa di potersi sedere con pochi sacrifici al tavolo dei vincitori.

. Fino ad allora, il paese era rimasto fuori dal conflitto. Mussolini, convintosi della vittoria di Hitler, anche per la facilità della vittoria contro la Francia delle armi tedesche, pensa di potersi sedere con pochi sacrifici al tavolo dei vincitori. 2001 – Prende il via il nuovo governo Berlusconi sostenuto da Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord.

Prende il via il sostenuto da Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord. 2002- Muore nel carcere del Missouri John Gotti, l’ultimo grande “padrino” di New York. Con la sua morte si chiude una pagina importante della storia di Cosa nostra.

1924 – Delitto Matteotti: “Uccidete pure me, ma l’idea che è in me non l’ucciderete mai”. Così il politico socialista Giacomo Matteotti si rivolse alla Camera dei Deputati, quasi presagendo il disegno criminoso del regime fascista di cui denunciò violenze e abusi fino all’ultimo giorno di vita.

1981 – La tragedia di Vermicino: Rientrando a casa, alle sette di sera di mercoledì 10 giugno, il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano, profondo 80 metri e largo 28 cm, nelle campagne di Vermicino. La straziante tragedia del bambino di 6 anni si svolge in diretta televisiva.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 9 giugno mostrano spesso un dualismo che li porta a essere individui forti, decisi e determinati in un campo e curiosamente passivi e restii ad agire, in un altro: per esempio, possono ostentare grande decisione nel lavoro ed essere timidi nelle relazioni sociali, o all’inverso. Tale dualismo può verificarsi anche all’interno di uno stesso campo ed essere molto variabile; perciò, soprattutto nella sfera emotiva, gli altri spesso non sanno che cosa aspettarsi da una persona del genere. I nati il 9 giugno hanno un’intelligenza vivida e una mente logica, ma talvolta si comportano in maniera impulsiva.

1922 – Judy Garland: Tra le prime dive del cinema americano, entrò nella storia con il ruolo della giovane Dorothy Gale dalle magiche scarpette rosse, sulle note della sempreverde Over the Rainbow.

1959 – Carlo Ancelotti: Nato a Reggiolo (in provincia di Reggio Emilia), è un calciatore e poi un allenatore di primissimo piano.

Scomparsi

1836 – André-Marie Ampère: Il suo nome è impresso nella storia dell’elettromagnetismo ed inciso sul ferro della celebre Torre Eiffel.

1967 – Spencer Tracy: Dagli anni Trenta ai Sessanta è stato il migliore attore in circolazione.

2004 – Muore a Los Angeles all’età di 73 anni il cantante e pianista Ray Charles, divenuto cieco all’età di 8 anni per un glaucoma.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Se c’è qualcosa di irrisolto in amore bisogna affrontarlo, ti avviso che sabato e domenica saranno giornate faticose. Nel lavoro molto dipende dall’età però sarà possibile organizzarsi e vincere delle piccole sfide.

Toro. E’ probabile che l’amore ti sfugga: sei troppo concentrato sul lavoro. Anche negli impegni lavorativi però sei insofferente, ricordati che sei in grado di tenere tutto sotto controllo.

Gemelli. C’è bisogno di lucidità con le parole in amore, tuttavia la Luna è in buon aspetto. Nel lavoro è un periodo in cui se hai seminato bene potrai raccogliere.

Cancro. Il fine settimana in arrivo porterà novità per le coppie: tra venerdì e domenica Luna e Venere favorevoli. Nel lavoro stai attraversando una fase positiva: possibili cambiamenti in arrivo.

Leone. Questa giornata è favorevole per l’amore: prova a ritagliarti un momento romantico con il parere. Nel lavoro è un buon momento ma devi tenere i nervi sotto controllo.

Vergine. La Luna è dissonante e la giornata ne risente, le cose venerdì si aggiusteranno. Peccato che attorno a te – nel lavoro – ci siano malelingue, o forse qualcuno che non te la racconta giusta.

Bilancia. Questo periodo è importante e la Luna ti aiuta in amore. Nel lavoro è il momento giusto per darti da fare e mostrare quanto vali.

Scorpione. Se devi discutere in amore ti consiglio di rimandare a domani. Nel lavoro non dare tutto per scontato!

Sagittario. Oggi la Luna è opposta, nulla di grave ma potrebbe esserci qualche incomprensione in amore. Nel lavoro il periodo è un po’ interlocutorio: presto però arriveranno le risposte.

Capricorno. Probabilmente dovrai affrontare qualche piccolo dissidio in amore. Nel lavoro se ti spingono a firmare un accordo forse dovresti leggere bene le clausole.

Acquario. La situazione astrologica è positiva ma alcuni legami saranno un po’ messi in discussione: Toro e Leone. Nel lavoro ti consiglio di puntare sulle tue idee, saranno vincenti.

Pesci. Oggi sarà difficile non discutere, cerca di tenerti lontano dalle polemiche. Nel lavoro per coloro che hanno studiato tanto arriveranno buone notizie.