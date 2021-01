Domenica 10 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 10° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 355 giorni.

Santi del giorno: Sant’Aldo (Eremita)

Etimologia: Aldo, nome di origine germanica che secondo alcune fonti deriva da athala “nobiltà, nobile” e secondo altre da alda “anziano, saggio”; può essere anche un diminutivo di nomi come Arnaldo, Ubaldo, Baroaldo, Teobaldo, Ildebrando, Rinaldo ecc

Accadde Oggi

49 a.C. – Giulio Cesare attraversa il Rubicone, fiume oggi in provincia di Forlì che allora segnava il confine oltre il quale un generale romano non poteva portare le armi, atto che segnala l’inizio della guerra civile con Pompeo e il Senato

1810 – Viene annullato il matrimonio di Napoleone Bonaparte con Giuseppina di Beauharnais

1863 – La prima sezione della Metropolitana di Londra viene aperta (da Paddington a Farringdon Street)

1892 - James Dewar inventa il thermos

1917 - Muore Buffalo Bill, William Cody, in Colorado (USA)

1920 – La Società delle Nazioni si riunisce per la prima volta a Londra e ratifica il Trattato di Versailles che poneva fine alla Prima guerra mondiale

1927 – Prima del film Metropolis di Fritz Lang

di Fritz Lang 1944 – Il Processo di Verona iniziato l’8 gennaio contro sei dei diciannove membri del Gran Consiglio del fascismo che nella seduta del 25 aprile del 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini, si chiude con la condanna a morte di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi; Tullio Cianetti invece viene condannato a 30 anni di carcere; l’esecuzione è fissata per l’11 gennaio

1990 – Nasce la Time Warner, dalla fusione di Time Inc. e Warner Communications Inc

1994 – Lorena Bobbitt viene processata per aver tagliato il pene del marito John

2000 – Viene trasmesso in Italia il primo episodio dei Pokémon, su Italia 1

1863 – Inaugurata la metropolitana di Londra: La North Metropolitan Railway, inaugurata a Londra nel 1863, fu la prima ferrovia sotterranea al mondo. Un evento che diede impulso allo sviluppo dei collegamenti all’interno delle grandi città, aprendo la strada a un nuovo mezzo di trasporto: la metropolitana!

Nati

Sei nato oggi? Lo studio è spesso il centro della tua vita. I tuoi interessi intellettuali si indirizzano soprattutto verso la filosofia, il misticismo e l’occultismo. Al lavoro, che vivi solo come mezzo di sostentamento, attribuisci poca importanza. In amore ti mostri in genere piuttosto distaccato ma, ad un certo punto, incontrerai un partner che condivide i tuoi interessi e che saprà catturare la tua attenzione.

1945 – Rod Stewart: Voce tra le più graffianti del panorama musicale mondiale, è entrato nel Guinnes dei primati come “l’artista con maggiore pubblico a un proprio concerto dell’intera storia del rock”.

Scomparsi oggi:

1778 – Linneo: Medico e botanico svedese, a lui si devono i criteri della moderna classificazione di animali e piante. Nato a Råshult e morto ad Uppsala nel gennaio del 1778.

1971 – Coco Chanel: Nata a Saumur, nella Loira francese, Gabrielle Bonheur Chanel è stata una delle più acclamate stiliste del Novecento e una pioniera del concetto di femminilità nella moda.

2015 – Francesco Rosi: Il suo sguardo di acuto e raffinato indagatore della realtà si è posato sui misteri irrisolti e sulle piaghe più infami dell’Italia del Novecento, inaugurando il cosiddetto genere “politico” del cinema italiano.

2007 - Carlo Ponti, produttore cinematoghraficio e marito di Sofia Loren

2016 - David Bowie, cantautore e attore inglese. Il 10 gennaio 2016 David Bowie muore di cancro pochi giorni dopo aver compiuto 69 anni. Nato l'8 gennaio 1947 a Brixton (Londra) come David Robert Jones, incide il primo disco nel 1964 e vive per tre anni nel giro dei piccoli gruppi R&B. La popolarità arriva, inaspettata, col singolo "Space Oddity", canzone di fantascienza dall'arrangiamento vagamente psichedelico. La sua vera carriera inizia con l'album "Hunky dory" del 1971 (undici mesi prima c'era stato "The man who sold the world" ma l'anno del trionfo è il successivo, quello dell'album "Ziggy Stardust", costellato da brani come "Rock'n'roll suicide", "Starman", "Suffragette city" o "Five years"). Figura carismatica e poliedrica, trasformista e provocatoria, David Bowie è stato unico non solo in senso strettamente musicale, ma anche per il modo di proporsi sul palco, per l'uso della teatralità e dell'artificio e per l'abilità di mescolare influenze musicali, visive e narrative molto diverse. Il poliedrico David Bowie si è inoltre distinto per le sue positive partecipazioni in diverse opere cinematografiche, come ad esempio "L' ultima tentazione di Cristo" (1988) del maestro Martin Scorsese, con Willem Dafoe e Harvey Keitel.

Nel 2006 recita nel film di Christopher Nolan "The Prestige" (con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine e Scarlett Johansson) interpretando Nikola Tesla. Ma non sono da dimenticare anche "L'uomo che cadde sulla Terra" (il suo primo film, del 1976), "Tutto in una notte" (1985, di John Landis), "Labyrinth" (1986), "Basquiat" (di Julian Schnabel, 1996, sulla vita di Jean-Michel Basquiat), "Il mio West" (dell'italiano Giovanni Veronesi, 1998), e il cameo in "Zoolander" (di Ben Stiller, 2001).

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 10 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete: Questo fine settimana parla di grandi emozioni, che portano anche un grande impeto! E spesso l’impeto crea nervosismo: l’ansia di arrivare e di completare un progetto, e’ enorme! Questo e’ un periodo importante: do a questa giornata un valore favorevole ma devo dire che dal punto di vista sentimentale non tutto sta procedendo come vorresti o magari sei talmente preso da questioni esterne al rapporto da non essere sempre presente come vorresti.

Toro: e la metterai tutta per stare vicino al partner, per riconciliarti se c’e’ stata una crisi, o magari per avvicinare una persona che ti interessa! Cosa sta cambiando nel cielo? Venere inizia un transito interessante! E questa e’ una Venere che porta una buona energia, positiva anche per il futuro. Non dimenticare, pero’, che dal punto di vista economico bisogna correre ai ripari. Se uno dei due in coppia ha problemi o se stai lavorando solo part-time, entro Marzo sarai costretto a chiedere maggiori garanzie!

Gemelli: Non devi assolutamente metterti in una situazione difficile, non devi giocare in difesa, perche’ questo e’ un anno che con le debite precauzioni puo’ portare vantaggi. Quindi ti dico ‘gioca in attacco’, nel senso che hai la possibilita’ di emergere! Mercurio e Giove sono favorevoli: ora non e’ che le cose piovono dal cielo, non e’ che dobbiamo aspettarci miracoli, ma tutto quello che capita in questo periodo e’ importante e da sviluppare nel futuro!

Cancro: In questi giorni l’amore vive piccole complessita’, tensioni che andrebbero superate giorno dopo giorno. Questo e’ un oroscopo che mi piace per quelli che sono un po’ in crisi, nel senso che permette di chiarire molte cose. E forse entro domenica farai un ragionamento al partner. Attento a non ritornare a vecchi amori del passato: sappiamo che di solito tu non dimentichi, ma questo puo’ essere un problema sia per te stesso sia per chi ti sta accanto!

Leone: Pare proprio che ci siano delle lotte: le domande che ti fanno e le provocazioni che devi in qualche modo affrontare non sono facili da gestire! Sappiamo che questa e’ una fase di grande confusione che arrivera’ fino a meta’ Febbraio. Per i piu’ giovani e’ semplicemente un momento in cui sembra piu’ complicato trovare una nuova collocazione o magari in amore ci sono perplessita’; per le persone piu’ grandi forse c’e’ una scelta importante da fare!

Vergine: e’ un cielo che mi piace soprattutto per le relazioni che hanno bisogno di essere rafforzate: il tuo e’ un segno molto pudico, amante della privacy, quindi non escludo che in questo momento tu abbia bisogno anche di fare un passo avanti. Non aspettare che siano gli altri ad avvicinarsi, con questa da oggi con Venere interessante i sentimenti possono essere piu’ forti!

Bilancia: Come ho spiegato qualche giorno fa, ora devi capire chi hai attorno: e’ cosi grande il desiderio di rivalsa e di cambiamento, spinto da Giove e Saturno favorevoli, che l’ultima cosa che ti aspetti e’ avere al tuo fianco una persona sempre triste, sempre annoiata, o buona solo a dire ‘no questo non si fa’. Non dico che ti vanno concesse tutte le liberta’, non dico che puoi fare tutto quello che desideri, anche perche’ le stelle inclinano ma non determinano, tuttavia ora devi fare una ricerca e capire se sei supportato come vorresti.

Scorpione: Non voglio dire che tu sia una persona troppo legata al lavoro, pero’ e’ vero che dalla fine del 2020 certi problemi di soldi che non sono arrivati, certi ritardi nei pagamenti o magari anche piccoli fastidi legali, sono stati troppo protagonisti della tua vita. Ecco perche’ bisogna voltare pagina! Il weekend aiuta nonostante potrebbe portare qualche piccolo fastidio a livello fisico!

Sagittario: In amore e sul lavoro puoi cambiare le cose: sei tu che devi fare delle proposte, sei tu che puoi avere delle risposte. Inoltre, bisogna dire che con Mercurio favorevole questo e’ un oroscopo di grande rilevanza anche per il futuro: avere stelle importanti e solide non solo consente di fare qualcosa in piu’, ma consente anche di avere maggiore vigore. Naturalmente questa e’ una mia visione da astrologo, io vi dico sempre non credete ma verificate, pero’ sono convinto che ora stai provando delle emozioni che fino alla fine dell’anno scorso non c’erano!

Capricorno: Questa Venere in transito vuol dire amore, vuol dire contatti importanti, vuol dire rilassarsi, emozionarsi, fare qualcosa di piu’! E con Marte in ottimo aspetto non solo si possono dare spinte favorevoli al futuro ma potrebbero esserci anche combinazioni migliori se intendi definire un rapporto d’amore, naturalmente con il giusto partner al tuo fianco. Sono favoriti anche i nuovi incontri!

Acquario: Con tutti questi pianeti nel tuo segno, e ne avrai ancora di piu’ a Febbraio, senti che e’ opportuno farsi notare. Sei una persona molto ironica, molto critica, e a volte ami addirittura il rischio della tua vita, ma in questo momento dovresti evitare rischi eccessivi soprattutto sotto il profilo economico. Avere Giove e Saturno nel segno indica la strada di un successo che arrivera’ soprattutto se intendi cambiare le ‘carte in tavola’, se intendi porti di fronte nuovi obiettivi!

Pesci: Lo so che per te dimenticare e’ quasi impossibile, ma se senti che la privazione di certe emozioni o i conflitti che sono nati da Dicembre non si risolvono razionalmente, allora bisogna iniziare ad essere un po’ piu’ positivi nei confronti di se’ stessi. Se ricordi qualche mese fa dicevo che sentivi un forte senso di rivalsa nei confronti di una persona che magari a livello pratico ha dato molto ma che a livello d’amore e presenza affettiva e’ sembrata davvero troppo lontana da te!