Mercoledì 10 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 41° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 324 giorni.

E' il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004

Santi del giorno: Santa Scolastica (Vergine) è la protettrice dell'Ordine benedettino e dei bambini che soffrono di convulsioni.

Accadde Oggi

1258 – I Mongoli del condottiero Hülëgü Khan invadono la Mesopotamia e conquistano Baghdad bruciandola.

1355 – a Oxford, in Inghilterra, una rissa da osteria fornisce il casus belli per una cruenta serie di tumulti studenteschi, nota come rivolta di santa Scolastica, che vide opporsi la cittadinanza locale agli studenti e accademici dell’Università di Oxford. La rivolta, che contò una novantina di morti (63 studenti e 30 residenti), si risolse in favore dell’università, con il rafforzamento dei suoi privilegi e poteri.

1840 – La regina Vittoria del Regno Unito sposa il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha

1846 – Molti mormoni iniziano la loro migrazione verso ovest da Nauvoo (Illinois)

1933 - La Postal Telegraph Company di New York introduce il primo telegramma canoro

1947 – L’Italia cede buona parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia e Tenda e Briga alla Francia

1954 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower sconsiglia l'intervento degli Stati Uniti in Vietnam

1986 – Incomincia il Maxiprocesso di Palermo ideato da Rocco Chinnici, con oltre 400 imputati.

1996 – Deep Blue sconfigge per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov

1635 – Il cardinale Richelieu fonda l’Accademia che dovrà dare regole certe alla lingua francese.L’Académie française.

1763 – La Francia cede il Canada all’Inghilterra con la sottoscrizione del trattato di Parigi.

1824 – Il generale Simone Bolivar diventa dittatore del Perù.

1933- Primo Carnera, il gigante italiano più forte del mondo, mette ko al Madison Square Garden di New York, l’avversario Ernie Schaff. Un dramma: il pugile americano, alla tredicesima ripresa, riceve un colpo fatale e, dopo una decina di giorni, muore per una emorragia cerebrale. Da quel giorno, Carnera diventa anche il “gigante che uccide con un pugno”.

1945- Muore, nel campo di sterminio di Dachau, Giovanni Palatucci. Questore di Fiume dal 1937. Prima di venire deportato dai tedeschi, Palatucci era riuscito a salvare la vita a circa 5000 ebrei.

1947- A Parigi viene firmato il Trattato di Pace tra gli alleati vittoriosi e le potenze sconfitte. L’Italia perde tutte le colonie, l’Istria e le province della costa croata annesse nel 1919-1920: Fiume, Zara e Ragusa, l’attuale Dubrovnik. Trieste, contesa dalla Iugoslavia, viene dichiarata Territorio libero.

1962 - Sono le 8.44 e due uomini si incrociano su quello che verrà ricordato come il “ponte delle spie”, tra Potsdam e Berlino Ovest: uno è Gary Powers, pilota americano dell’U2 abbattuto durante un volo di perlustrazione in Siberia e catturato due anni prima dai sovietici; l’altro è Rudolf Abel, agente del Kgb, arrestato dagli americani nel ’57, per aver passato segreti nucleari ai russi.

2006- Si inaugurano a Torino, con una sfarzosa cerimonia nello stadio comunale completamente ristrutturato, i Giochi Olimpici invernali. Sedici giorni di gare, 2500 atleti e oltre 85 Comitati Olimpici Nazionali presenti in Piemonte.

2011 – Un cavo sottomarino in fibra ottica viene collegato tra Venezuela e Cuba per velocizzare le connessioni dell’isola alla rete internet.

1986 – Inizia il Maxiprocesso di Palermo: «La corte!». Si apre così a Palermo il processo che mette per la prima volta alla sbarra la mafia, come organizzazione dotata di una gerarchia e di una strategia d’azione ben definite. Dietro questo risultato c’è la tenacia e il coraggio di uomini che pagheranno con la vita il loro essere, senza compromessi, al servizio dello Stato e della Legge.

1863 – Crane brevetta il primo sistema antincendio: Il nome del brevetto, fire extinguisher (in italiano “estintore”), potrebbe trarre in inganno e far pensare all’apparecchio portatile, inventato all’inizio dell’Ottocento dal capitano inglese George William Manby.

Nati

Sei nato oggi? Un eccesso di passionalità ed impulsività segna il tuo carattere e ti porta a volte a scelte azzardate. Per affermarti nel lavoro ed ottenere il successo (soprattutto in politica, arte in cui eccelli) dovrai costringerti alla riflessione e alla prudenza. In amore cerca di essere più tollerante, meno possessivo ed aggressivo e di lasciare più spazio al partner.

1962 – Piero Pelù: È il Diablo del rock italiano, che con la potente voce da baritono lo vede protagonista da oltre trent’anni, sia come solista che come frontman dei Litfiba. Toscano di Firenze.

1964 – Francesca Neri: Nata a Trento, è una delle attrici italiane più quotate del cinema d’autore, apprezzata anche per il suo fascino etereo. Dopo l’esordio con “Il grande Blek” nel 1987, fa parlare di sé prima con il film erotico “Le età di Lulù” (1990) e poi con la commedia Pensavo fosse amore… invece era un calesse di Massimo Troisi, che le regala il Nastro d’Argento e la prima nomination per il David di Donatello.

Scomparsi oggi:

2014 – Shirley Temple: L’enfant prodige del cinema per antonomasia, Riccioli d’oro entrò, a colpi di tip tap e con il suo luminoso sorriso, nel mito della settima arte. Californiana di Santa Monica.

2005 – Arthur Miller: Stimato come il maggior drammaturgo americano, attraverso le sue opere portò avanti un’idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico, offrendo una lettura critica del “sogno americano”.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio 2021da astri.acotel.it. Eccoci, siamo arrivati a mercoledì e la settimana sta avanzando.

Ariete. Si prospetta una mattinata positiva, in questi giorni comunque dovresti sentire buone energie dato che c’è una importante congiunzione di pianeti favorevoli. Se lavori a chiamata e/o sei un’artista questo è un periodo interessante; i soldi non sono mai abbastanza ma le cose miglioreranno.

Toro. Qualcosa non va, qualche pianeta sta infastidendo tutti coloro nati sotto il segno del Toro. Anche nel lavoro è un momento particolare, forse non ti senti del tutto sereno. Cerca di gestire i prossimi due giorni con attenzione.

Gemelli. I pianeti favorevoli e l’influsso positivo delle stelle ti faranno provare nuove emozioni in amore. Nel lavoro cerca di equilibrare bene le scelte, arriveranno proposte importanti nella metà di questo mese che potrebbero protrarsi anche nel futuro.

Cancro. La tempesta del 2020 è finita e i pianeti non sono più del tutto opposti, però alcune coppie dovranno comunque rivedere le loro finanze e capire come muoversi. Nel lavoro devi cercare di fare il possibile per migliorare la tua posizione, le cose vanno fatte sempre con calma ma devi iniziare qualcosa di nuovo… cambiare strategia.

Leone. Se in coppia avete già affrontato dei problemi il quadro astrologico continua a portare complicazioni: mantenete mente e corpo calmi. Nel lavoro si sta aprendo una fase di recupero, ma non mettere troppa carne a cuocere: se hai troppi progetti a lungo andare potrebbero diventare un peso.

Vergine. L’amore va un po’ così: Venere è neutrale e seppur le storie che nascono in questo periodo non sono conflittuali potrebbero non essere alla tua altezza. Per la tua situazione lavorativa in questo periodo non ti conviene eccedere con le spesse. Una persona del tuo passato potrebbe portarti a discutere.

Bilancia. Giornata giusta per l’amore: Sole, Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturno sono tutti favorevoli per il tuo segno. Nel lavoro potrebbero arrivare belle sorprese nei prossimi giorni; anche oggi energie positive in arrivo.

Scorpione. In amore non lasciarti andare alle piccole discussioni, soprattutto se in passato ti hanno creato problemi. Nel lavoro c’è una situazione astrologica un po complicata, soprattutto per chi ha un attività in proprio o chi sta cercando di concludere affari.

Sagittario. Il cielo è positivo per le nuove esperienze e conoscenze. Attenzione però alle storie clandestine. Nel lavoro sta tornando la fortuna: buone energie in arrivo.

Capricorno. E’ un periodo molto particolare, ti senti critico. Se ci sono stati problemi in passato stai cercando le soluzioni e le risposte giuste. Nel lavoro la situazione astrologica è agitata, soprattutto per chi lavora in proprio; tuttavia la Luna è nel tuo segno e ti aiuta a superare gli ostacoli.

Acquario. La giornata di oggi potrebbe sorprenderti e rivelarsi speciale per l’amore. In questo periodo stai maturando delle decisioni importanti. Nel lavoro non escludo che stai vivendo un periodo di grandi cambiamenti e rivoluzioni. Discutere non serve, ricordati che l’importante è fare quel che senti.

Pesci. E’ un periodo importante per l’amore: tra venerdì e domenica la Luna passerà nel tuo segno per regalarti qualcosa in più. Nel lavoro ti ricordo che discutere serve a ben poco, alla fine riuscirai comunque ad ottenere ciò che desideri. Da qualche tempo senti che tutto sia più difficile.