Venerdì 1 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il primo ottobre è il 274º giorno del calendario gregoriano. Mancano 91 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux, Vergine e Dottore della Chiesa) protettrice delle missioni.

Etimologia: Teresa, nome di origine greca. Deriva da Therao, latinizzato in Terèsia e significa “cacciatrice”.

Accadde Oggi

1200 a.C. – Nasce Gilgamesh.

844 – Una flotta vichinga saccheggia la città araba di Siviglia.

1774 – Viene costituita dal Re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende direttamente la Guardia di Finanza.

1795 – Il Belgio viene conquistato dalla Francia.

1800 – La Spagna cede – con il terzo trattato di San Ildefonso – il territorio americano della Louisiana alla Francia acquistato nel 1762.

1891 – In California viene inaugurata l’Università di Stanford.

1898 – Lo Zar Nicola II espelle gli Ebrei dalle principali città russe.

1906 – Nasce a Torino la CGIL , la Confederazione generale del lavoro con lo scopo di raccogliere ed organizzare tutte le forze operaie. All’atto della fondazione, partecipano 700 delegati in rappresentanza di oltre ottanta Camere del lavoro e di circa 200.000 aderenti.

1943 – Le forze armate alleate entrano a Napoli il giorno dopo la cacciata dei tedeschi avvenuta con la rivolta popolare delle "Quattro giornate di Napoli".
1946 – A Norimberga la Corte Internazionale di Giustizia emette la sentenza a carico di 19 nazisti imputati di crimini di guerra: 11 condanne a morte e 8 condanne al carcere.

1950 – Iniziano le trasmissione del Terzo Canale radiofonico della Rai, a carattere prevalentemente culturale.
1959 – Muore Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica italiana. Tra i maggiori avvocati penalisti, è deputato al Parlamento a partire dal 1909 per poi ritirarsi dalla vita politica durante gli anni del fascismo. Eletto all'Assemblea Costituente, viene nominato Capo provvisorio dello Stato.

1989 – In Danimarca approvata la prima legge al mondo sull'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2000 – Si chiude a Sydney la 27° edizione delle Olimpiadi moderne. E nell'ultima giornata la canoista italiana Josefa Idem vince la medaglia d'oro nella gara del K1 500 metri.

Diventa se non si ha altra patente per veicoli a motore. 2013 – Al largo di Lampedusa un barcone con più di 400 migranti prende fuoco. Numerosi i morti.

1869 – Invenzione della cartolina: Fu un professore di economia austriaco, al secolo Hermann Emmanuel, dell’Accademia militare di Wienere Stad, a proporre l’utilizzo della cartolina postale come forma di corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali.

Nati

Sei nato oggi? Molto spesso i nati il 1^ ottobre sembrano raggiungere i massimi livelli nella loro professione, circolo sociale o struttura famigliare. Di solito questo dipende non tanto dalle doti di intraprendenza o aggressività, quanto dalla loro efficienza e capacità di mantenere una prospettiva lungimirante nella vita.

1970 – Samuele Bersani: Tra i cantautori in circolazione si distingue per la sensibilità melodica e la profondità poetica dei testi.

1954 – Milly Carlucci: Conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell’intrattenimento serale della RAI, consacrata da trasmissioni come Scommettiamo che.. e Ballando con le stelle.

Scomparsi oggi:

2013 – Giuliano Gemma : Nato a Roma, è stato un attore che ha esordito al cinema come stuntman (sostituendo gli attori nelle scene pericolose). Muore dopo un incidente stradale aveva 75 anni. Il suo esordio nel cinema con “Venezia la luna e tu”di Dino Risi (1958).

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 1 ottobre: Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Sta per cominciare un periodo molto intenso per gli incontri; dal giorno 7 Venere è in transito. Nel lavoro stai facendo nuovi progetti per il futuro, non fermarti.

Toro – Ottobre sarà un mese di preparazione per l’amore, perché novembre sarà molto intrigante. Nel lavoro oggi la Luna è dissonante per tanto ti consiglio di rimandare progetti e discussioni.

Gemelli – Dal 7 ottobre Venere sarà in opposizione, per tanto meglio chiarirsi subito con il partner. Nel lavoro sarai molto presto tutto questo a lungo andare potrebbe pesarti.

Cancro – In questi giorni si discute molto in famiglia perché torni un po’ agitato dal lavoro. Proprio nel lavoro ti stai augurando che una cosa vada a buon fine per non sprecare tutto questo tempo.

Leone – Chi ha dedicato molto tempo a lavorare in questo mese potrà riscoprire la forza dei sentimenti. C’è però il passato da dimenticare. Nel lavoro puoi rilanciare un’idea entro il 6 ottobre.

Vergine – Questo è un mese di riflessione per le coppie, un momento di forte tensione si registrerà tra sabato 16 e domenica 17. Nel lavoro c’è uno stato di lieve agitazione che coinvolge l tua vita.

Bilancia – Le passioni tornano protagoniste, in questo mese Venere tornerà protagonista. Nel lavoro devi iniziare a fare programmi per il futuro: entro il 15 qualcosa accadrà.

Scorpione – Venere è ancora nel tuo segno e ci resterà fino al 7, approfittane per chiarire le emozioni. Nel lavoro meglio rimandare un discorso complicato.

Sagittario – Periodo favorevole per recuperare amori in crisi; in questo periodo però l’amore non ti interessa troppo. Nel lavoro ti senti vittima di un’ingiustizia perché qualcuno ha preso un posto che ti spettava.

Capricorno – Sfrutta le prossime settimane per avvicinare qualcuno che ti interessa, potrebbe sconvolgerti. Nel lavoro sei molto preoccupato perché non ti senti pagato abbastanza.

Acquario – Ci sono stati momenti di tensione in amore ma arriveranno grandi emozioni. Nel lavoro non sei obbligato a fare cose che non vuoi, potresti risentirne a livello fisico.

Pesci – Un inizio settimana importante per capire cosa non va nella tua coppia. Nel lavoro cominci a fare nuove proposte anche se c’è qualche problema.