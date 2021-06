Giovedì 1 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 1° luglio è il 182° giorno del calendario gregoriano. Mancano 183 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Ester (Regina)

Etimologia: Ester, il nome si fa risalire ad una antica parola indoeuropea, “ster”, che significa “stella”, comune tra l’altro a molte lingue. Grecizzato in “Esthér”, si diffuse in tutto l’Occidente, anche in memoria della biblica regina di Babilonia.

Accadde Oggi

1881 – Prima chiamata telefonica internazionale tra St. Stephen (New Brunswick) e Calais (Maine)

1908 – SOS come segnale di soccorso: Furono i tedeschi, nel 1905, i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS che, rispetto al vecchio CQD, risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse (tre punti, tre linee, tre punti) e quindi facilmente comprensibile anche per i meno esperti.

1967 – Introdotto il CAP: Il codice di avviamento postale è stato ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale. Formato da cinque cifre, in origine indicavano aree territoriali che comprendevano province contigue (anche di regioni diverse).

2012 – Si svolge la finale del Campionato europeo di calcio 2012 a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della Spagna per 4-0; la nazionale iberica si riconferma Campione d'Europa, vincendo il suo 3º titolo europeo

2017 – Al Parco Enzo Ferrari di Modena, Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone (record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista), nell’evento per festeggiare i suoi quarant’anni di carriera.

Nati

Sei nato oggi? I nati il primo luglio tendono ad essere molto sensibili, capaci ed adattabili, oltre che emotivamente aperti. Anche se molti sono destinati a soffrire a lungo e veder feriti i propri sentimenti, di solito escono sempre vittoriosi dalla loro lotta contro imposizioni, ingiustizie e oppressioni di ogni tipo. I nati in questo giorno sono profondi, personalità complesse che si tengono dentro tutto un mondo di sentimenti strettamente personali, hanno però un lato altamente sociale che si manifesta con contributi sinceri e disinteressati alla società: tendono infatti a dare più che a ricevere.

1977 – Liv Tyler: Americana di New York, è nota come attrice e modella, oltre che come figlia di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith.

1967 – Pamela Anderson: Con le sue forme esplosive e a suon di copertine di Playboy (ben 14 apparizioni!) si è guadagnata la fama di icona sexy negli anni Novanta.

1961 – Diana Spencer: Nata a Sandringham, sulla costa orientale dell’Inghilterra, viene ricordata dai sudditi di Sua Maestà e dall’opinione pubblica mondiale semplicemente come Lady D, amata per il profondo impegno nel sociale.

Scomparsi

2004 – Marlon Brando: Tra i divi di Hollywood è il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui.

2000 – A Santa Monica (California) muore a 76 anni l’attore premio Oscar Walter Matthau

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Ci vorrà un po’ di tempo prima che la buona notizia arrivi, ma è perché non ti aspetti mai che sia facile. Ma non preoccuparti. Solo perché è facile non rende il tuo risultato economico.

Toro - È tempo di stringere un accordo, anche se senti ancora che potresti fare di meglio in termini di prezzo. Non tentare il destino (o l’economia).

Gemelli - Non sei mai stato uno che si affida alla gentilezza degli estranei, ma la tua fiducia nelle persone si riaccende grazie a una dimostrazione di generosità.

Cancro - È spaventoso dire di no, ma i tuoi giorni di accomodamento degli altri sono finiti. Lascia la porta aperta per quando questa persona sarà pronta per una trattativa seria.

Leone - Smettila di sbattere la testa contro il muro. C’è un giocatore dietro le quinte che non conosci.

Vergine - I fatti sono dalla tua parte, ma non è questo che farà vendere alla gente quello che hai da dire. Il segreto del successo sta nel modo audace con cui li presenti.

Bilancia - Sei sopraffatto da tutte le possibilità, ma scegline una. Ciò fornisce la linea passante che conduce attraverso il labirinto.

Scorpione - Le finanze sono ristrette ma puoi ancora essere fedele alla tua visione. Essere costretti a ridurre in realtà ti ispira ad essere più inventivo.

Sagittario - Il cielo porta buone notizie, ma puoi aspettarti una svolta a sorpresa data la natura maliziosa di queste due energie planetarie.

Capricorno - Qualcosa che sembrava inverosimile ora è a portata di mano. È una sorpresa, ma è comunque una bella sorpresa.

Acquario - Ti sei messo all’angolo? Può essere. Ma non preoccuparti perché uscirne sarà più facile che entrarci.

Pesci - Le cose si mettono bene! È vero che hai perso terreno in un settore della tua vita, ma stai facendo progressi in un altro.