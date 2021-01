Lunedì 1 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 32° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 333 giorni.

Santi del giorno: Santa Brigida d'Irlanda è la protettrice di lattai, poeti, fabbri, guaritori, delle mucche e degli animali da cortile.

Accadde Oggi

1662 – Il pirata cinese Koxinga cattura l’isola di Taiwan dopo nove mesi di assedio;

1788 – Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore;

1793 – La Francia dichiara guerra a Regno Unito e Paesi Bassi;

1896 – A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini La Bohème;

1898 – Nasce l’assicurazione per Automobili, ad opera della “Travelers Insurance Company”[1];

1913 – Apre il Grand Central Terminal di New York, è la più grande stazione ferroviaria del mondo;

1953 – Nei Paesi Bassi, nell’alluvione del secolo, si rompono molti argini, causando la morte di 1853 persone;

1958 – Johnny Dorelli e Domenico Modugno vincono l’8º Festival di Sanremo con il brano Nel blu dipinto di blu;

1977 – Hanno ufficialmente inizio le trasmissioni a colori della RAI;

1978 – Il regista Roman Pola?ski evade dalla libertà su cauzione e si rifugia in Francia, dopo essersi dichiarato colpevole di aver avuto rapporti sessuali con una tredicenne;

1979 - La rapinatrice di banche Patty Hearst viene scarcerata dopo essere stata graziata dal presidente statunitense Carter

- L’Ayatollah Khomeini torna a Tehran (Iran), dopo quasi 15 anni di esilio;

1982 - Nasce Radio DeeJay;

1989 – Nell’Antartide si verifica un inquinamento da 1000 litri di carburante seguito al naufragio nella tempesta della nave oceanografica rompighiaccio argentina ARA Bahia Paraiso (B-1);

1992 – Il magistrato capo della corte di Bhopal dichiara fuggitivo in base alla legge indiana Warren Anderson, ex-amministratore delegato della Union Carbide, per non essersi presentato al processo per il disastro di Bhopal;

2004 - Oltre 240 persone muoiono, per lo più calpestate dalla folla, durante l’annuale pellegrinaggio alla Mecca;

1958 – “Nel blu dipinto di blu” trionfa a Sanremo: L’ottava edizione del Festival di Sanremo, la prima in diretta TV, premiò l’inedita coppia Domenico Modugno e Jonny Dorelli. Iniziò da qui la storia di una melodia destinata a…

1945 – Diritto di voto alle donne in Italia: Con la guerra di liberazione ancora in corso, l’Italia gettò le basi della sua futura vita democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti.

1896 – Prima de La Bohème di Puccini: Per un lungo periodo il genio musicale di Giacomo Puccini era stato snobbato dalla critica ufficiale e le sue opere svilite a mero intrattenimento per le masse.

Nati

Sei nato oggi? Sei attratto dalle scienze sociali e in questo campo puoi conseguire ottimi risultati. Devi però cercare di moderare il tuo spirito ribelle che ti porta a scontrarti duramente con l’autorità costituita e ti crea così diversi problemi. In amore sei molto anticonformista e prima di legarti definitivamente passerai attraverso mille esperienze.

1922 – Renata Tebaldi: Il grande Arturo Toscanini la chiamava “voce d’angelo”, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre.

1894 – John Ford: Un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia, su tutti Orson Welles e Akira Kurosawa, con lui il cinema western visse la stagione d’oro.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 1 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Mi raccomando, non tenere da parte le emozioni perche’ soprattutto in vista del mese di Febbraio alcune questioni potrebbero diventare importanti. Sono favoriti anche gli amori, gli incontri! Io credo che in questo momento tu abbia davvero bisogno di avere al tuo fianco una persona che ti dia una mano a risolvere i tanti problemi maturati negli ultimi due anni. C’e’ tensione nei rapporti con Vergine e Capricorno, sono gli unici legami che potrebbero andare al rallentatore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ vero che in questi giorni sei molto stanco, e’ vero che ci sono tanti dubbi, e soprattutto (come dicevo anche agli inizi della settimana) ora si naviga a vista. Tutto quello che stai facendo adesso e’ part-time, e siccome tu vuoi sempre vivere di certezze e’ normale che tu non stia bene perche’ vorresti avere quelle garanzie che comunque prima di fine Maggio difficilmente arriveranno. Nonostante questo, e’ un fine settimana importante con la Luna favorevole. Ci sono delle novita’ e piccole soddisfazioni in arrivo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Nonostante tu stia vivendo un periodo importante, in questo fine settimana potresti essere un po’ giu’ di corda. Se pensi che il tuo spazio d’azione sia limitato o se magari in questo weekend ti ritrovi a dover affrontare questioni di famiglia o questioni noiose, e’ inevitabile che l’umore sia basso. Se posso darti un consiglio, in questo sabato cerca di tutelarti un po’, cerca di non strapazzarti troppo!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il tuo e’ un segno che vive di amore! Se un amore e’ gia’ presente nella tua vita non devi fare altro che rafforzarlo, ma se il 2020 ha portato una chiusura, allora qui bisogna ripartire con nuove sensazioni. Questo e’ un fine settimana interessante, certo avresti anche bisogno di avere al tuo fianco una persona che ti rassicuri. I rapporti con Vergine e Toro potrebbero essere molto intriganti!

Leone (23 luglio – 23 agosto): e possibile cerca di trascorrere queste 48 ore in maniera rilassata perche’ qualcosa si e’ interrotto, qualcosa sta cambiando, e probabilmente anche tu devi renderti conto che attorno a te ci sono situazioni nuove. E’ importante non legarsi al vecchio ma cercare di innovare: le proposte di lavoro che possono arrivare in questi giorni non sono cosi facili da accettare. E’ come se in cambio di qualcosa tu dovessi cedere troppo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Va detto che tu non credi troppo alla fortuna ma credi molto nelle tue capacita’, ovvero credi che con la logica, con la determinazione tu possa andare lontano. Venerdi dicevo che parlare di logica e di amore sembra un controsenso, nel senso che non si possono razionalizzare le storie d’amore.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siamo vicino ad una grande svolta ma non bisogna aspettare che le cose cambino, bisogna desiderare, volere che le cose cambino! Ci sara’ una buona evoluzione e probabilmente alcuni di voi gia’ avranno delle conferme gia’ a Febbraio, ma solo se ci si dispone in maniera positiva e ottimista nei confronti del futuro. Credo che tu abbia grandi risorse da giocare: i sentimenti, tra l’altro, possono evolversi alla grande!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Finalmente ti senti un po’ piu’ tranquillo perche’ le giornate di giovedi e venerdi sono state veramente agitate. Tu sai che in generale per te e’ un po’ complicato vivere in maniera tranquilla; per destino sei portato a crearti qualche problema o a dover affrontare i problemi degli altri. Questo fine settimana invita ad amare senza troppe riflessioni, pero’ devo pero’ che le coppie molto in crisi, le relazioni nate da poco, sono comunque agitate.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei sottotono! Probabilmente tra sabato e domenica devi fare cose che non ti piacciono oppure stai accanto a persone che non ti interessano, fatto sta che queste 48 ore sono un po’ nervose e rallentate. E’ probabile che un progetto non vada come tu vorresti. Il consiglio che ti do, soprattutto in amore, e’ quello di non agitare le acque e in qualche modo anche di prender le cose con un po’ piu’ di filosofia!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sono 48 ore importanti in cui ti trovo forte ed energico. Sabato e domenica abbiamo una bella evoluzione di certi sentimenti che possono portare lontano. Io credo che negli ultimi mesi tu abbia registrato emozioni positive: questo e’ un anno importante per chi vuole pensare soprattutto a rinascere, a stare bene con se stesso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Di nascita sei piuttosto creativo e anche piuttosto confuso nelle cose che fai! A volte segui una strada e poi improvvisamente la cambi. Questo perche’ vuoi conoscere, vuoi esplorare, sei curioso di natura! Avere tanti pianeti nel segno, e a Febbraio ancora di piu’, significa che ci sono molte prospettive da valutare con interesse ma probabilmente anche molta confusione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Alterni momenti di grande sorriso e di grande ottimismo ad altri di insoddisfazione. Devo dire che sabato e domenica sono due giornate in cui qualcosa non va! Qui dipende anche dalle persone che stanno al tuo fianco, perche’ se devi combattere ogni giorno per mantenere le cose che dici per restare sereno. E’ normale che in queste 48 ore tu possa vivere qualche problematica.