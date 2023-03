Oggi 1 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 1 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Venere è nel tuo segno e ti aiuterà a superare le discussioni, mentre i giovani che si sono sposati da poco devono risolvere qualche problema in famiglia. Sul lavoro qualche difficoltà in arrivo, ma ne uscirai vincitore!

Toro. Buone notizie per l’amore perché Venere sarà nel tuo segno e ti aiuterà a ricominciare. Sul lavoro ora hai più fiducia e chi è a contatto con il pubblico o viaggia sarà favorito. Occhio perché per una riconferma bisogna aspettare il mese di giugno!

Gemelli. Buone notizie per i sentimenti perché il mese di aprile è positivo, ma oggi la Luna è opposta ed è bene fare attenzione. Sul lavoro, oggi sei poco concentrato ma le occasioni migliori arriveranno anche per te!

Cancro. Le coppie che in passato hanno avuto un problema potrebbero affrontare una nuova crisi, meglio essere prudenti. Sul lavoro, le questioni legali vanno affrontate ora e in modo deciso!

Leone. Cerca di affrontare i problemi al momento giusto, ora hai una buona carta da giocare in amore. Sul lavoro, le tue proposte sono apprezzate ma difficili da mettere in pratica!

Vergine. Primavera molto importante per i sentimenti, approfittane. Sul lavoro, si può rinnovare un accordo, chissà!

Bilancia. La giornata non parte bene per i sentimenti, ma la forza dell’amore vincerà. Sul lavoro, situazione generale positiva, ma meglio risolvere qualche vecchio problema!

Scorpione. I primi giorni del mese sono positivi per le coppie che vogliono parlare concretamente del futuro. Sul lavoro, non dimenticare che Giove e Saturno non sono dalla tua parte.

Sagittario. Periodo ottimo per i sentimenti con Venere dalla tua parte. Sul lavoro, situazione buona, ma c’è qualche problema da superare.

Capricorno. In amore sei sempre critico. Sul lavoro, c’è chi sta cercando di venire fuori da una situazione particolare. Vivi con attenzione le prime giornate del mese, cautela!

Acquario. In amore sei molto confuso, a volte ti senti convinto, altre hai mille dubbi. Se lavori per un’azienda potrebbe esserci un momento difficile, magari devi rinunciare a qualcosa.

Pesci. Ottime notizie per l’amore perché le storie nate da poco promettono bene, ma bisogna anche fare una scelta importante. Sul lavoro, sei concentrato, vorresti fare dei cambiamenti. Occhio perché la seconda metà del mese sarà importantissima.

Almanacco

Il 1° aprile è l’91º giorno del calendario gregoriano. Mancano 274 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Ugo di Grenoble (Vescovo)

Etimologia: Ugo,nome tipicamente maschile, deriva dal germanico “hugu”, “intelligenza, senno”. Si attestò in Italia solo in epoca medioevale, grazie al prestigio di alcuni sovrani..

Pesce d'aprile: in quasi in tutto il mondo il 1 aprile si fanno scherzi, prese in giro, si dicono bugie incredibili. Le origini potrebbero risalire all’Antico Egitto. La leggenda narra che Antonio avrebbe chiesto a un servo di attaccare al suo amo un pesce enorme per fare bella figura con la sua Cleopatra. Ma la donna, fiutato l’inganno, lo avrebbe sostituito con un pesciolino finto. In Italia l’usanza risale a fine 1800, la prima città ad accogliere questa abitudine pare sia stata Genova.

Nati 1 aprile

Sei nato oggi? Hai una vita movimentata e ricca di cambiamenti che affronti sempre con determinazione e una buona dose di grinta. Il tuo difetto principale è l’incostanza: elabori progetti molto validi ma poi li lasci spesso a metà strada. Se saprai diventare più tenace e paziente arriverai al successo. Fra le mura domestiche e in compagnia del partner riveli insospettate doti di dolcezza e sensualità.

1965 – Simona Ventura: È la Simona nazionale della televisione italiana, amata e chiacchierata ma senza dubbio una delle presentatrici più popolari di sempre del piccolo schermo. Nata a Bentivoglio.

1929 – Milan Kundera: Tra i maggiori autori europei del secondo Novecento, è stato un attento testimone delle vicende storiche dell’ex Cecoslovacchia, dalla Primavera di Praga alla repressione sovietica.

Accadde Oggi

1572 – Paesi Bassi: I Watergeuzen (Pezzenti del mare) di Guillaume II de la Marck attaccano ed occupano Brielle, e poi Flessinga. Issandovi la bandiera di Guglielmo I d’Orange provocano la ribellione di varie città al dominio spagnolo

1748 – L’antica città di Pompei torna alla luce grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone

grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone 1826 – Samuel Morey brevetta il motore a combustione interna

1867 – Singapore diventa una colonia britannica

1924 – Adolf Hitler è condannato a 5 anni di prigione per la sua partecipazione al Putsch della Birreria: vi rimase solo nove mesi, durante i quali scrisse il Mein Kampf

1933 – Boicottaggio del neo-eletto nazista Julius Streicher contro ogni compagnia d’affari ebraica in Germania: sarà l’inizio dell’antisemitismo che condurrà all’Olocausto

1934 - La coppia di banditi Bonnie e Clyde uccide due giovani agenti di polizia vicino a Grapevine, Texas;

uccide due giovani agenti di polizia vicino a Grapevine, Texas; 1938 – La svizzera Nestlé commercializza il primo caffè solubile

1942 – Seconda guerra mondiale: gli aerei italiani bombardano Gibilterra

1957 – Il programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. È uno dei più famosi Pesci d’aprile

1960 – Gli Stati Uniti lanciano il primo satellite meteorologico TIROS-1

1976 - In New Jersey (USA) la Corte Suprema riconosce di fatto l’eutanasia concedendo ad Karen Anne Quinlan, in coma da un anno, il diritto a morire;

1979 – Con un voto quasi plebiscitario l’Iran diventa Repubblica islamica dell’Iran

1984 – Pozzuoli viene colpita da 500 scosse di terremoto in poche ore. Si parla di sciame bradisismico

1997 – In Giappone viene mandato in onda il primo episodio dell’anime dei Pokémon

2001 - I Paesi Bassi diventano il primo paese al mondo a legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso e nella capitale Amsterdam si celebrano i matrimoni di tre coppie gay ed una di lesbiche

2002 – Nei Paesi Bassi entra in vigore la legge che consente l’eutanasia

2004 – Google pubblica servizio hardware di posta elettronica Gmail

1976 – Jobs e Wozniak fondano la Apple: Metti due Steve appassionati di informatica in un garage della California, con pochi dollari in tasca e pochi componenti da assemblare: il risultato è l’inizio di un’avventura imprenditoriale.

1° aprile 1925 - Primo semaforo italiano, comparve una colonnina con tre luci, rosso-giallo-verde, ancora sconosciuta in Italia. Era una invenzione statunitense che fu introdotta a Milano (nello specifico tra piazza del Duomo, via Orefici e via Torino).