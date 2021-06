Giovedì 3 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 3 giugno è il 154° giorno del calendario gregoriano. Mancano 211 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Clotilde (Regina)

Etimologia: Clotilde, deriva dal germanico, e precisamente da “hluda”, “famoso”, e “hildjo”, “battaglia”, uniti nel significato di “celebre in battaglia”, “che ha conquistato la gloria sul campo di battaglia”. Il personale si è attestato in Italia sin dal VI secolo, grazie al culto per la moglie di Clodoveo, re dei Franchi, ed in seguito per essere divenuto tradizionale in Casa Savoia.

Accadde Oggi:

1098 – I Crociati prendono Antiochia, in Turchia

1927 – Ottavio Bottecchia, ciclista, viene ritrovato agonizzante da un contadino lungo una strada di Peonis. Muore dopo 12 giorni

1937 - Il Duca di Windsor sposa Wallis Simpson;

1944 - Charles de Gaulle diventa Primo Ministro di Francia;

1956 – Abolizione della terza classe dalle ferrovie europee

1963 – Città del Vaticano: muore, dopo 5 anni di pontificato, Papa Giovanni XXIII il Papa buono che, rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro, disse: «Date una carezza ai vostri bambini e dite: "Questa è la carezza del Papa!"» Nato a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, e morto nella Città del Vaticano. Angelo Giuseppe Roncalli venne eletto al soglio pontificio nel 1958.

1989 - Il governo della Cina invia le truppe per cacciare i dimostranti fuori da Piazza Tiananmen, dopo sette settimane di occupazione;

1990 - Si svolgono in Italia i Referendum abrogativi in merito a: Disciplina della caccia, Accesso dei cacciatori a fondi privati, Abrogazione dell’uso dei pesticidi nell’agricoltura. Il Quorum non viene raggiunto in nessun quesito

2000 – Nasce il movimento politico Lista Di Pietro-Italia dei Valori, ad opera di Antonio Di Pietro

2017 – Incidente a Torino in piazza San Carlo: oltre 1500 i feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

1969 – Ultimo episodio di Star Trek: «Diario del Capitano. Data astrale 5928.5». È l’incipit che i fedelissimi della più celebre serie televisiva di fantascienza hanno ascoltato per tre stagioni e che apre l’ultimo episodio, trasmesso dalla NBC nel 1969. L’episodio vede un antico amore del Capitano Kirk, la dottoressa Janice Lester, attirare in trappola l’ufficiale e sottoporlo a una macchina in grado di scambiare le menti di due individui.

1944 – Nasce la CGIL: A poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe angloamericane, il mondo del lavoro italiano ritrovò la sua unità, dando vita a una nuova grande alleanza sindacale.

Nati

Sei nato oggi? La tua intelligenza è acuta, ma la forza di volontà, spesso, non la sorregge. Troppe esitazioni e troppi dubbi frenano il tuo agire e spesso finisci col rinchiuderti in te stesso rinunciando alle occasioni positive: nel lavoro, nelle amicizie e nell’amore. Sii più fiducioso e tutto andrà meglio.

1977 – Checco Zalone: È la nuova star della comicità italiana, salito alla ribalta con il suo linguaggio politicamente scorretto e dissacrante, condito spesso da parolacce ed espressioni al limite che dividono la critica tra estimatori e detrattori.

2016 – Cassius Clay: Negli anni Sessanta e Settanta è un’icona del pugilato e dello sport, poi celebrato anche con documentari e film, tra i quali Alì di Michael Mann, con protagonista Will Smith.

2001 – Anthony Quinn: Un “gigante” del cinema, ricordato soprattutto per le magistrali interpretazioni di personaggi dai modi brutali e rozzi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 3 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata trovi una bella carica ma seguendo le stelle posso dire che sara’ la seconda parte di questa settimana a garantire ancora piu’ forza. E questo e’ molto bello in particolare per le persone che stanno cercando di risolvere un problema personale e fisico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo momento hai bisogno di avere accanto persone fedeli che ti amano, che hanno un atteggiamento molto sincero nei tuoi confronti. questo perche’ sei rimasto tradito da un gruppo di lavoro o addirittura da qualcuno in famiglia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Puoi stare male solo se nel recente passato hai commesso qualche leggerezza, perche’ ricordiamo che Giove ha avuto un transito un po’ conflittuale. Di solito questo rappresenta l’esigenza di mettere a posto alcune carte, alcune questioni di tipo legale, poi molto dipende dall’età.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): e’ un momento di entusiasmo anche se parziale, perche’ rimane sempre una certa sfiducia nei confronti del futuro, dei progetti. Capisco che tu sia stato amareggiato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’unico dubbio potrebbe nascere se sfidi il destino! Infatti, spesso ti avvicini a persone molto diverse, magari anche un po’ conflittuali. Poiche’ ti piace vincere, poiche’ vuoi sempre imporre in qualche modo la tua forza sugli altri. E’ normale che cerchi persone alla tua altezza, ma attenzione a non vivere ogni giorno una disputa!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Alcune questioni contrattuali, legali o comunque riguardanti il lavoro che sembravano ormai assodate, che sembravano ormai avviate, stanno vivendo piccoli intoppi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Puoi puntare in alto! Questo e’ un momento che, a seconda dell’eta’ e delle circostanze, permette di innamorarsi, di fare di piu’, di vivere delle sfide. Mercurio e Venere in buon aspetto assieme al Sole rappresentano anche il desiderio di allontanarsi, di liberarsi di molti pesi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con Marte attivo questo e’ un periodo interessante, inoltre non abbiamo piu’ Venere contraria e questo e’ un altro elemento di forza. Se ultimamente hai avuto forti problemi con l’ambiente, nell’ultimo periodo, anche se piano piano, stai risalendo la china. Una conferma potrebbe essere già arrivata!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei molto confuso! Non dico che questo sia un oroscopo difficile o che porta problemi irrisolvibili ma e’ molto probabile che in questo periodo tu non abbia una visione chiara del tuo futuro oppure che ci siano stati dei cambiamenti personali, di casa o di ufficio, che stanno po’ sconvolgendo i tuoi piani.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Solitamente tu non fai le cose dall’oggi al domani, devi pensarci bene prima di agire, e voglio ricordare che Marte in opposizione porta sempre qualche dubbio. Il problema delle persone del tuo segno, se di problema si può parlare, e’ che spesso tieni le cose dentro e questo puo’ infastidire, può portare anche fastidi fisici.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): E’ un periodo in cui non accetti provocazioni, non accetti ordini, e quindi ti senti molto libero e pronto a fare scelte anche rivoluzionarie. E’ un discorso che sto facendo da tempo: ci sono giornate molto attive alternate ad altre estremamente apatiche!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ chiaro che bisogna capire che cosa e’ accaduto negli ultimi mesi: ho parlato spesso di una certa agitazione interiore! Alcuni pensano addirittura di avere sprecato momenti importanti della propria vita per una persona che non valeva oppure di essersi sacrificati troppo a fronte di nulla.