Serafin e De Fortunati tra i numeri uno a Taormina

La nuova era di Funny Team si è aperta su un palcoscenico prestigioso, quello delle premiazioni ufficiali dei campioni italiani ACI Sport per la stagione appena conclusa, tenutasi Sabato scorso nella “Perla dello Ionio”. A Taormina si sono riuniti tutti i protagonisti del motorsport nostrano ed anche la scuderia con nuova base a Nove ha fatto sentire la propria voce, festeggiando due importanti traguardi. Partendo dalle porte Elisa Serafin ha ricevuto il premio per la vittoria assoluta, tra le dame, nel Trofeo d'Italia Slalom, al termine di una stagione di notevole spessore vissuta dalla pilota di Chiarano al volante della consueta Citroen Saxo in versione Racing Start Plus. “La premiazione di Taormina è stata un qualcosa di unico” – racconta Serafin – “e le emozioni vissute sono state davvero tante. Mai avrei pensato di potermi emozionare così, davanti ad una coppa alla quale solitamente non do valore. Questo trofeo ha però racchiuso le emozioni ed i sacrifici di una stagione davvero intensa. La dedico alle persone che mi hanno supportato e sopportato, ai partners che hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno ed alla scuderia Funny Team, della quale sono molto orgogliosa. Ora è tempo di pensare al 2024.” Ma la talentuosa trevigiana non è stata l'unica a portare in alto i colori della compagine neo vicentina, grazie al successo conquistato da Luca De Fortunati che, alla guida della sua Subaru Impreza STI, ha centrato l'alloro più prestigioso nel Campionato Italiano Velocità su Terra. Il pilota di Mestrino ha colto l'occasione per gettare il guanto della sfida, quello che lo vedrà impegnato nella difesa del titolo tricolore, con lo sguardo proiettato anche oltre confine. “La federazione ha organizzato un grande evento a Taormina” – racconta De Fortunati – “e devo dire che è stato davvero molto spettacolare. Una serata dedicata a tutti i campioni dell'automobilismo del 2023 che ci ha stimolato ulteriormente a rimboccarci le maniche per tentare di confermarci campioni anche quest'anno. Stiamo pensando anche di fare qualche puntatina nell'europeo perchè vogliamo alzare il livello del confronto. Sarà un gran bel 2024.” Un avvio scoppiettante per il nuovo presidente di Funny Team, Nicola Dal Ben, che ha ereditato da quello uscente, il fondatore Flavio Zoccarato, l'impegno di portare avanti i valori primari. “Anche se abbiamo aperto una nuova società” – racconta Dal Ben (presidente Funny Team) – “che legalmente è totalmente autonoma rispetto alla precedente era scontato che il mio intento fosse quello di portare avanti, sotto l'insegna del marchio Funny Team, quanto il nostro amato presidente, Flavio Zoccarato, ci ha insegnato in tutti questi anni. Essere alle premiazioni di Taormina, come neo presidente di Funny Team, è stata una grossa emozione anche per me. Cercherò di dare il meglio di me stesso per portare avanti una tradizione di valori e vittorie.”