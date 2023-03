Sempre i vicentini protagonisti in trasferta. Addirittura finale tutta Santorso femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Ancora vicentini protagonisti in trasferta. Addirittura finale tutta Santorso quella andata in scena a Vedelago nel torneo Primavera dell’Alpe Adria. Si sono trovate di fronte Stefania Sottoriva con Virginia Converio. Finale lampo per Sottoriva che ha lasciato alla sua compagna soli tre giochi. Quattro gli incontri vinti per la winner che anche in questa competizione ha guadagnato parecchi punti per la sua classifica. Tre per la veterana Converio che ha dimostrato un ottimo stato di forma. Prossimi tornei: A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile Torneo dei Bissari 2° Trofeo Immunoxidil per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Marzo. Ad Arzignano 1 e 2 Aprile Rodeo di 3^ maschile e femminile diretto da Giuseppe Molon che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 30 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile.