Ulss 8 Berica, cura delle patologie uditive: oltre 100 pazienti in cura e una media di 25 nuovi impianti all'anno

Il Centro di eccellenza per la chirurgia dell'orecchio del distretto ovest azienda Ulss 8 Berica Ospedale San Lorenzo - Valdagno, guidato dal dottor Antonio Frisina, primario dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria, è un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie uditive nel territorio. La chirurgia otologica costituisce ora il 90% dell'attività della struttura. Il centro offre diverse tipologie di interventi, dalla miringoplastica alla chirurgia dell'otosclerosi, al trattamento del colesteatoma e della sordità, includendo le ossiculoplastiche e la chirurgia implantologica, che comprende sia protesi semi-impiantabili, come gli impianti a conduzione ossea, sia completamente impiantabili come gli impianti cocleari, il cosiddetto "orecchio bionico".

Il dottor Frisina dichiara: “Il centro si distingue per l'efficace gestione degli interventi di impianto cocleare, con un approccio personalizzato, alla grande competenza del personale medico e all’utilizzo di software all’avanguardia. Questi innovativi strumenti tecnologici permettono ai chirurghi di mappare in tempo reale l’anatomia dei pazienti, ricostruendo in 3D le strutture nobili quali l’orecchio interno, l’osso temporale, la corda del timpano, il nervo facciale e il nervo acustico, così da pianificare efficacemente la chirurgia. In questi ultimi anni gli interventi di impianto cocleare sono stati resi meno invasivi consentendo ai pazienti di rientrare a casa già il giorno successivo alla procedura. Il percorso di guarigione, seguito da un programma di riabilitazione accurato, consente ai pazienti di ripristinare l’udito progressivamente in cinque-sei mesi, rendendo così l'impianto cocleare una pratica interventistica di routine.”