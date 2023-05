Quante novità, per Casarotto, al Marca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

È stato un avvio di stagione a rilento il suo, con la complicità di impegni lavorativi e personali che hanno sottratto tempo all'attività sportiva, ma per Andrea Casarotto è finalmente giunto il momento di tornare al volante di una vettura da competizione. L'occasione è una di quelle particolarmente golose, il Rally della Marca, e per aumentare il carico di novità, oltre all'essere al debutto assoluto sulle strade del trevigiano, il pilota di Vicenza ha deciso di rimescolare ulteriormente le carte, sul fronte tecnico e nell'equipaggio. L'appuntamento valevole per la Coppa Rally ACI Sport di terza zona, in programma per il prossimo fine settimana, vedrà il portacolori di Movisport alla prima sulla Peugeot 208 Rally4, messa a disposizione da Vsport, creando un'inedita coppia con Roberto Briani. “Si torna ad indossare casco e tuta dopo un lungo stop” – racconta Casarotto – “perchè ho preferito dare priorità agli impegni di lavoro ed a quelli personali. La voglia di continuare con la Super 1600 era tanta ma abbiamo deciso di stravolgere un po' i piani, buttandoci nella mischia di una delle classi più agguerrite del momento, la Rally4. Sarà tutto nuovo per me, dalla gara all'auto ed al navigatore. Le uniche certezze saranno la scuderia Movisport ed il team Vsport. Per questo evento avrò al mio fianco un nuovo navigatore, Roberto Briani, che vanta già una lunga esperienza, sia nel fuoristrada che nella classe Rally2. Un'esperienza tutta nuova, basata su un'amicizia che ci lega da qualche anno ormai. Vogliamo metterci in gioco tutti e due.” Il Marca, secondo atto a massimo coefficiente in zona tre di CRZ, potrebbe aprire uno scenario interessante per Casarotto, iscritto anche all'annesso R Italian Trophy. “Si tratta del secondo appuntamento di zona” – sottolinea Casarotto – “e non è da escludere che, in caso di risultato positivo, si possa pensare di continuare lungo questa strada, essendoci anche iscritti al R Italian Trophy. Continueremo ad essere gommati Michelin perchè mi sono trovato molto bene nel 2022, vincendo la zona sei virtualmente, non avendo partecipato al numero minimo di gare imposte. Sarà tutto nuovo, tutto da scoprire ma è molto stimolante.” Due le giornate di gara previste per l'edizione 2023 del Marca, ad iniziare dalla speciale spettacolo “Zadraring” (1,71 km) che si terrà Venerdì 26 Maggio, in serata. Al Sabato seguente, 27 Maggio, la sfida si sposterà sui tratti cronometrati di “Bosco del Madean” (7,17 km), “Monte Tomba” (10,00 km) e “Mostaccin” (7,48 km). Due passaggi completi, in sequenza, ed un terzo che conterà la ripetizione dei primi due. “Sarà un 2023 impegnativo per me” – conclude Casarotto – “perchè avrò un pacchetto completamente nuovo in mano. Tante saranno le novità e dovrò stare particolarmente concentrato per cercare di fare chilometri ed esperienza, gestendo al meglio ogni singola trasferta. Le prove speciali sono bellissime, delle classiche del rallysmo nostrano. Sono molto tecniche e questo ci permetterà di avere una gran bella palestra nella quale allenarci. Siamo consapevoli del livello degli avversari che troveremo in gara ma sono felice ed emozionato di provare questa nuova vettura. Grazie a tutti i partners che hanno reso possibile questo.”