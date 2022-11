Progress profiles bassano vince in casa 5-1 con il modena e conquista la vetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il Progress Profiles Bassano vince in casa, contro il Modena. Debutta in A2 anche il diciassettenne Lorenzo Bortolaso. Comunali di Vicenza altro pareggio. In Brianza contro il Villasanta, sono sempre Bosio e Peruffo a portare a casa il punto prezioso. La Classifica del Bassano nel girone 4: St Bassano Progress-Profiles 8; Match Ball Firenze, Casale e Massalombarda Ra p.7; Modena p.3; Tc Vomero Napoli e Filari Me 0. Prossima giornata n°5 di 7 sarà Domenica 13/11 con i bassanesi a riposo ed i seguenti incontri. Modena-Massalombarda derby emiliano-romagnolo che potrebbe favorire i ravennati per la conquista della leadership in classifica. Match Ball Firenze e Nuova Casale altro incontro che sicuramente fa gola ad entrambi per scavalcare i vicentini. Vomero Napoli e Filari Messina scontro diretto per non retrocedere. La classifica del Girone 2 dei Comunali: Mario Stasi (Le) p.10; Villasanta (Mb) p.8; Ferratella Roma p.7; Ct Bologna p.6; Comunali Vicenza p.2; Team Avino (Na) p.1; Tc Siracusa 0. Domenica 13/11 i Comunali alla loro quarta giornata giocheranno in casa contro il fanalino Siracusa. I 3 punti sono d’obbligo per risalire la china e non perdere di vista i play off. Gli altri incontri della 5^ di 7 gare sono: Ferratella Roma-Avino Napoli, bilancia a favore dei laziali che potrebbero ritornare in testa confidando sui bolognesi che potrebbero fare uno scherzetto ai leccesi del Mario Stasi.