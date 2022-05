Presentata in Comune a Vicenza sala degli Stucchi la tappa del Challenger Atp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Presso la Sala Stucchi del Municipio di Vicenza, presentata la 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour. Dal 22 al 29 Maggio presso il Tennis Club Palladio ‘98 di Contra’ della Piarda tennis mondiale. Il direttore Enrico Bettini ricorda che nei rossi del Palladio hanno giocato ben 4 giocatori tra i primo 8 del mondo. Snocciolando i nomi delle wild card del main draw, cedute tutte alla scelta della Federazione, Bettini ha annunciato i nomi dei designati: Salvatore Caruso, Francesco Maestrelli e Francesco Passaro. Per le qualificazioni saranno Giovanni Fonio e Matteo Gigante quelle della Fit, mentre quelle della società organizzatrice riguardano proprio i due pupilli di casa più meritevoli, Mattia Ghedin e Thomas Nucera. Passando al tavolo delle autorità sportive non poteva mancare il vicentino Gianni Milan vice presidente nazionale della Federazione Italiana Tennis, che ha ricordato come la formula di organizzare tante rassegne internazionali sul suolo italiano, sta galvanizzando il movimento tutto, facendo da traino alle scuole tennis. Le società organizzatrici di competizioni internazionali fa si che il nostro Bel Paese, sia al 3° posto mondiale come numero di tornei. Il presidente della Fit Veneto Mariano Scotton elogia il circolo organizzatore, che in questi tempi difficilissimi è riuscito a mantenere questa manifestazione, sottolineando il lavoro certosino del tessuto dirigenziale veneto ed italiano. Ed è proprio grazie a loro, che sotto la sua presidenza, i numeri dicono che dagli 11.000 tesserati dal suo insediamento, sono passati agli oltre 40.000 odierni. L’Assessore allo sport dell’Amministrazione Comunale di Vicenza Matteo Celebron è l’occasione per riportare l’ attività sociale alla normalità, sottolineando che proprio nel capoluogo numerose sono le iniziative sportive in atto. Invito rivolto ad assistere alla kermesse, ai vicentini e non, che potranno inoltre approfittare per ammirare le bellezze architettoniche della città. Subito dopo giungeva anche il primo cittadino Francesco Rucco, appassionato di tennis e di grandi eventi che ha elogiato il lavoro del Direttore Bettini e della sinergia con il club per lo “sforzo” organizzativo. Il programma prevede Domenica 22 Maggio dalle ore 10.30 le qualificazioni con tabellone da 24 contendenti, da dove soltanto 6 troveranno posto in quello principale. Il main draw da 32 inizierà dal pomeriggio di Lunedì 23, mentre quello dei doppi da Martedì 24. Sabato 28 la finale del doppio, mentre quella del singolo inizierà alle 11 di Domenica 29. Nel campo centrale sono state triplicate le luci e quindi potranno essere svolti anche incontri serali. L’ingresso sarà completamente gratuito durante lo svolgimento dell’intera manifestazione. Rinuncia all’ultimo momento per Luca Nardi, confermato il veterano Andreas Seppi e gli emergenti italiani Flavio Cobolli e la sicurezza di Gianluca Mager tds numero 2. Nelle qualificazioni riparte la remuntada al ranking di Ernest Gulbis, e nel main draw quella dello statunitense Tennys Sandgren che un paio d’anni fa aveva fatto sognare i tifosi americani.