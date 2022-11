Gestione della pandemia: Zaia li querelò, il giudice archivia

«In una regione come il Veneto dove le parole della giunta trovano eco in tutti i media, spesso senza l'adeguato contraddittorio, risulta ancor più vergognoso il ricorso alla querela nei confronti delle poche voci discordanti». A parlare in questi termini in una nota al curaro diffusa ieri 22 novembre sono Vania Trolese di Camponogara nel Veneziano (dove è assessore alla cultura) e Carlo Cunegato di Schio nel Vicentino (nel cui consiglio comunale milita in minoranza). I due sono i portavoce della formazione politica «Il Veneto che vogliamo» (Vcv) che peraltro in consiglio regionale milita nelle fila della opposizione di centrosinistra. Trolese e Cunegato, querelati dal governatore veneto, il leghista Luca Zaia, per aver criticato la gestione della sanità regionale durante la seconda fase della pandemia da Covid-19, erano stati trascinati in un procedimento giudiziario per alcune affermazioni pubblicate sulla stampa. In queste ore però a palazzo Balbi e a palazzo Ferro Fini l'atmosfera non è effervescente solo per la polemica nata attorno al caso della querelle giudiziaria. Ieri infatti il consigliere regionale leoniceno Cristina Guarda, in un breve dispaccio diramato ieri ha reso noto che la Regione Veneto potrebbe aumentare l'intensità dei controlli sulla salute dei cittadini, pure nel capoluogo berico, in relazione alla presenza dei temutissimi derivati del fluoro noti come Pfas: la cui presenza nell'ambiente tra Veronese, Vicentino e Padovano (e in minima parte anche nel Veneziano) viene addebitata alla ditta che per anni li ha prodotti o lavorati, ossia la Miteni di Trissino: aggi al centro di un processo monstre al tribunale di Vicenza per reati ambientali e bancarotta.

IL PREAMBOLO, CRISANTI E L'ASSOMED

È la fine del 2020 Il Veneto che vogliamo, assieme al resto della opposizione di centrosinistra a palazzo Ferro Fini mette nel mirino l'operato della Regione e delle Ulss venete nella gestione della seconda ondata della pandemia da Covid-19. Al centro della polemica ci sono anzitutto i tamponi rapidi scegli per diagnosticare la presenza del virus negli individui. Secondo alcuni scienziati tra cui il professor Andrea Crisanti (direttore della microbiologia dell'Università di Padova da poco divenuto senatore indipendente in quota Pd) quegli strumenti di diagnosi avrebbero in qualche modo favorito il diffondersi ulteriore dei contagi in tutta la Regione perché viziati da un margine di errore eccessivo. E ancora in quel periodo si moltiplicano gli appelli di alcuni sindacati del personale medico (Anao-Assomed in primis) che denunciano come i numeri delle terapie intensive siano gonfiati. Poco prima e poco dopo si susseguono gli esposti incentrati sulla gestione della pandemia.

Tra coloro che più di frequente puntano i riflettori contro Zaia e la sua giunta ci sono appunto Trolese e Cunegato: le cui critiche trovano spazio su svariati media fra cui alcune testate come la Voce di Rovigo che viene stampata a Padova i cui uffici giudiziari divengono quindi sede competente per quel tipo di reati di diffamazione. Cunegato, che è consigliere comunale a Schio, dà conto delle sue accuse anche sulla sua pagina Facebook che è molto seguita: pure da Zaia.

L'AVVOCATO PINELLI

Il quale, il 24 febbraio 2021 incarica l'avvocato Fabio Pinelli del foto patavino, legale cui la Regione Veneto fa spesso affidamento, di proporre querela nei confronti della veneziana Vanin e del vicentino Cunegato. Più in generale il frangente della seconda ondata pandemica è forse il periodo più nero per Zaia. Gli scoop di Report, Presa diretta, La7 e delle testate del gruppo Citynews-Today.it, mettono in difficoltà l'esecutivo regionale che prova a reagire. Tra le prime reazioni c'è una querela nei confronti di Crisanti poi arenatasi in ragione della «inconsistenza della accusa».

QUADRO EPIDEMIOLOGICO «PIÙ OTTIMISTA DEL REALE»

La prima svolta arriva il 18 gennaio quando il pubblico ministero Maria D'Arpa in forza alla procura di Padova chiede l'archiviazione. Il magistrato propende in questo senso per tre ordini di motivi. Uno, le critiche di Trolése e Cunegato sui posti letto documentate. Due, le critiche ai tamponi rapidi trovano riscontro presso scienziati di chiara fama come Crisanti. Tre, «è risultata vera la circostanza che il sistema informatico» sanitario «SiaVr, per come impostato, indicava di default la dicitura asintomatico a fianco dei pazienti positivi al tampone. In tal modo si forniva un quadro epidemiologico più ottimista del reale». Di più le critiche trovavano conferma in una inchiesta giornalistica messia onda appunto da Report nell'aprile del 2021. Si tratta di un passaggio micidiale che potrebbe sconfessare da solo gran parte della difesa d'ufficio imbastita dai vertici di palazzo Balbi quando tra il 2020 e il 2021 le critiche nei confronti dell'esecutivo raggiunsero l'acme per poi culminare col corteo del 22 aprile durante il quael Cunegato fu peraltro uno dei volti di spicco di una protesta che nell'Alto vicentino nell'ottobre del 2021 aveva contato oltre diecimila manifestanti: anche in quel caso Cunegato fu fra i volti di spicco della protesta.

LA SVOLTA DEFINITIVA

Ad ogni modo il ragionamento della dottoressa D'Arpa è stato fatto proprio dal giudice per le indagini preliminari di Padova (si tratta di Laura Alcaro) la quale era chiamata a decidere se rinviare a giudizio i querelati, come chiesto nella opposizione alla archiviazione proposta da Pinelli o procedere alla archiviazione stessa dei querelati come proposto dalla difesa di questi ultimi. La dottoressa D'Arpa aderendo alle tesi del pubblico ministero il 2 novembre ha definitivamente archiviato il procedimento aggiungendo che il termine «Zaiastan» usato non solo da Cunegato, ma usato spesso da chi critica il Veneto come una terra in cui la presa del governatore leghista è molto forte, non ha alcuna valenza diffamatoria bensì satirica. Di conseguenza i giudizi distillati nel tempo dai due indagati non sono diffamatori ma sono semplicemente il frutto dell'esercizio di critica.

IL COMMENTO

E così col provvedimento del Gip in mano Trolese e Cunegato si sono scatenati: «Vale la pena ricordare che per denunciarci sono stati utilizzati soldi pubblici, quelli di Azienda zero: ossia l'azienda sanitaria che coordina tutte le Ulss venete. Soldi che dovrebbero essere destinati alla sanità pubblica. Il meccanismo è noto: denuncio chi mi critica, tanto non lo faccio con i miei soldi, così anche se l'avversario politico non ha commesso alcun reato - attaccano i due esponenti della opposizione nella nota diramata ieri - deve pagare l'avvocato col risultato sotteso che poi l'opposizione non ti critica più. Per di più c'è il rischio - proseguono i due - che si verifichi un paradosso inaccettabile: la Regione Veneto perde, utilizzando però per le spese legali i soldi pubblici, i soldi dei veneti, noi vinciamo ma perdiamo soldi che abbiamo dovuto tirar fuori per sostenere le spese del contenzioso».

IL QUADRO GENERALE

La denuncia di Trolese e Cunegato peraltro ricade all'interno di un tema ben più dibattuto che ha a che fare, in ambito politico, col diritto di critica e in ambito giornalistico, col diritto di cronaca e di critica. Ad Altavilla alcuni mesi fa era stato un ex sindaco di area di centrosinistra ad essere messo in croce per un procedimento civile intentato per scoraggiare la critica da parte delle minoranze: all'epoca, era il maggio del 2022, fu il consigliere comunale leghista di Altavilla Vicentina Massimo conforto a sollecitare un intervento del legislatore affinché fosse rivista la disciplina sulla diffamazione e sul diritto di critica nonché di cronaca.

Per di più da anni in Italia ad ogni latitudine i giornalisti scomodi vengono vessati con procedimenti penali o civili infondati che hanno il solo scopo di intimidire chi cerca di accendere un faro sul potere o sulla gestione della cosa pubblica. Ne è convinto il «Progetto per il monitoraggio sul crimine e la corruzione» (Occrp): una rete internazionale di giornalisti che ieri sul suo canale YouTube ha lanciato un allarme proprio in materia di querele vessatorie e liti temerarie che i reporter spesso debbono fronteggiare. Procedimenti giudiziari che di sovente sono avviati da politici, da uomini d'affari, da magistrati, da uomini delle forze dell'ordine, da uomini di punta degli apparati, ma pure da mafiosi e criminali comuni. In questo quadro l'Occrp con Cecilia Anesi ha lanciato una campagna di sottoscrizione per una raccolta fondi con l'obiettivo di dare vita ad un team legale che assista i giornalisti che finiscono nel mirino di chi è insofferente nei confronti del diritto di critica e di cronaca. Ad ogni modo in relazione alla querelle tra Vcv e Zaia che cosa ne pensa quest'ultimo? Chi scrive ha contattato Pinelli, il legale del governatore per conoscere il suo punto di vista al riguardo. L'avvocato però almeno per il momento, non ha espresso alcun commento sull'accaduto.

IL CASO MITENI

Ad ogni modo per quanto riguarda palazzo Balbi e palazzo Ferro fini le novità non sono esaurite con l'affaire Zaia-Vanin. La consigliera di opposizione Guarda (Europa verde) ieri ha diramato una nota nella quale affronta «un problema annoso». Quello che riguarda la sorveglianza sanitaria nei territori contaminati dai Pfas ma che non ricadono nella zona rossa, ossia quella a rischio ambientale più elevato. Da anni molti residenti delle cosiddette zone arancioni chiedono controlli sul proprio organismo, a partire dal siero del sangue proprio per verificare la presenza dei temibili derivati del fluoro che sono altamente tossici. «Dopo la mia interrogazione, la Giunta regionale risponde valutando possibilità di estendere screening volontario ai residenti dell'area arancione e dunque anche ai residenti della città di Vicenza.

L'INTERROGAZIONE

Guarda, che da poco risiede in provincia di Verona ma che per tanti anni ha vissuto a Lonigo, uno dei luoghi simbolo della contaminazione attribuita alla Miteni, precisa ancor più il suo pensiero: «prendo atto di come la giunta regionale veneta abbia deciso di rivedere la propria posizione affermando che è in corso di valutazione la estensione ai residenti presso il capoluogo berico, come ai residenti della cosiddetta area arancione, su base volontaria e con compartecipazione alla spesa, dello screening su siero delle sostanze perfluoroalchiliche: una mediazione alla richiesta che ormai dalla scorsa legislatura continuo a sollecitare con tantissimi cittadini, medici e associazioni. Si tratta certamente - scrive guarda - di una risposta interlocutoria, per quanto positiva: sarò qui a vigilare sotto il duplice profilo tempistiche e degli atti che saranno assunte a maturazione del percorso di ri-valutazione avviato».

IL DECOMSSIONING

Le parole di Guarda arrivano in un momento particolare. Da giorni infatti da più parti si è tornato a parlare della dismissione (decomissioning in gergo anglosassone) del sito della Miteni. Il fatto che gli impianti siano smontati e con ogni probabilità ricollocati in India dovrebbe accelerare il procedimento di bonifica che è ancora alle primissime e sul quale ancora non ci sono certezze. Soprattutto perché se è vero che verranno smontati gli impianti lo stesso non vale per le opere in muratura. Ed è questa fattispecie, tra tante, a rendere pieno di incognite il procedimento relativo alla bonifica.