Verso il ballottaggio, Possamai ottiene l’appoggio esterno di Bortolotto: “Insieme per l’ambiente”

“La sfida ambientale è diventata negli ultimi anni centrale, specie per una città come la nostra che è tra le più inquinate d’Europa. Per questo mi fa piacere che proprio su questo tema si sia registrata la convergenza con Edoardo Bortolotto e il Movimento 5 Stelle, in appoggio esterno. Un’altra alleanza, che chiude il quadro con cui ci presenteremo al ballottaggio di domenica e lunedì, ma come sempre sui contenuti e non sulle poltrone: niente apparentamenti, niente trattative sulla giunta. Edoardo Bortolotto, candidato sindaco alle elezioni, coordinerà un Osservatorio sull’inquinamento del territorio, tema su cui da anni esprime una forte competenza”.

Così il candidato sindaco, Giacomo Possamai ha annunciato il raggiunto accordo con il Movimento 5 Stelle di Vicenza in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. “Giorno dopo giorno, fin dall’inizio di questa entusiasmante campagna - ha continuato Possamai -, abbiamo costruito un’alleanza per il futuro di Vicenza. Un’alleanza che va dalle forze progressiste e ambientaliste a gruppi e soggetti moderati, accomunata non dagli interessi personali ma dalla ricerca dell’interesse collettivo. Edoardo Bortolotto si è distinto per la passione, il pragmatismo e la competenza con cui si è fatto portatore di temi e valori che anche per noi sono centrali: la tutela dell’ambiente, la valorizzazione dei quartieri, l’attenzione sociale. Sono anni, d’altra parte, che come avvocato è impegnato nelle battaglie sui diritti ambientali e di salute, a partire dai PFAS. Per questo gli ho chiesto di affiancarmi su questi temi, dirigendo un Osservatorio che istituiremo per vigilare sui problemi del territorio”.

“Abbiamo raggiunto un accordo con il candidato sindaco Possamai - commenta Edoardo Bortolotto, candidato sindaco del M5S - poiché abbiamo riscontrato una sua grande sensibilità verso l’ambiente, uno dei pilastri del nostro programma, e sui diritti alla salute. A partire dal più grande inquinamento europeo dell’acqua, quello da PFAS. Il Movimento 5 Stelle a Vicenza ha sempre dimostrato coerenza e con Possamai siamo certi di potere migliorare la qualità della vita vicentina. L’Osservatorio sull’inquinamento sarà la comune “casa di vetro” per la sorveglianza, prevenzione e contrasto alle contaminazioni ambientali.” “Un metodo di lavoro - conclude Possamai - del tutto diverso da quello che il sindaco uscente sta usando. Con Bortolotto e il Movimento, proprio come è successo con Lucio Zoppello e la sua lista Rigeneriamo Vicenza, l’accordo è stato raggiunto sulle cose da fare, sui temi e i problemi concreti, sulle competenze”.