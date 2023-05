Verso il ballottaggio, Possamai e Zoppello: “Insieme per il bene di Vicenza“

“Lucio Zoppello ha dimostrato nel corso di tutta questa campagna elettorale come la sua visione di città sia diametralmente opposta, per contenuto e stile, da quella di Rucco. E io sono estremamente felice di poter contare sulla sua competenza alla guida della cabina di regia che affronterà tutta la questione Tav, in particolar modo per la soluzione per il passaggio a Est”.

Così il candidato sindaco, Giacomo Possamai ha annunciato nel corso di una conferenza il raggiunto accordo con Lucio Zoppello e la sua lista Rigeneriamo Insieme Vicenza, in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio.

“Avevamo detto - ha continuato Possamai - che non ci sarebbe stata nessuna campagna acquisti , nessun apparentamento, nessuna promessa di posti in giunta. Ma un lavoro di ricerca di convergenze programmatiche importanti. E così sarà con Lucio e la sua squadra: nessun apparentamento formale, ma l’impegno a valorizzare le competenze di cui sono portatori, in particolar modo sul tema cruciale dei prossimi anni, la TAV, colpevolmente trascurato dal sindaco uscente. Voglio ricordare che è stato proprio Zoppello, con la sua tenacia e precisione da ingegnere, a scoprire il disastroso progetto del super scavalco a Settecà, di cui la giunta Rucco non si era accorta e che ora dobbiamo fare di tutto per scongiurare”.



“Un metodo di lavoro - conclude Possamai - del tutto diverso da quello che il sindaco uscente sta usando: fatto di promesse assai poco credibili e di pontieri incaricati delle trattative che offrono posti in Giunta ai candidati esclusi dal ballottaggio. Non è il nostro modo di fare politica: ci sembra uno spettacolo triste, anche se spero vivamente che tutti abbiano la serietà di Lucio Zoppello e nessuno si faccia convincere. Perché di questo stiamo parlando: una vera campagna acquisti".

“Sono molto soddisfatto di questo accordo - ha aggiunto Lucio Zoppello - perché è incardinato non su trattative personalistiche o sulla ricerca di sedie, ma sul bene della nostra città. Io ho condotto una campagna elettorale imperniata sui problemi che attanagliano i nostri quartieri e sulle più appropriate soluzioni da attuare per i nostri concittadini così da dare a Vicenza il futuro che merita. Sicuramente la costituzione dei consigli di quartiere va in questa direzione. In Giacomo ho trovato un interlocutore serio e attento, ma soprattutto sincero. Coordinare la cabina di regia sulla Tav e la ricerca, insieme, della migliore soluzione per il tracciato a Est sono ottimi strumenti per un’amministrazione che voglia essere lungimirante e veramente attenta ai nostri concittadini. Prova ne è che uno dei primi provvedimenti della nuova amministrazione sarà la richiesta a RFI di provvedere ad aggiornare il progetto esecutivo delle opere del II° Lotto relative al completo rifacimento del cavalca-ferrovia di viale Camisano predisponendolo per il passaggio dell'AV/AC in ‘Trincea+Galleria’”.