Verso il ballottaggio, il "Popolo della Famiglia" interviene a sostegno di Rucco

Il Popolo della Famiglia interviene a sostegno del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra al ballottaggio del 28 e 29 maggio.

“In questi cinque anni di governo di Vicenza abbiamo seguito con attenzione il lavoro che hanno fatto il Sindaco Rucco e la sua Giunta per essere vicini alle famiglie sia nell’emergenza pandemica che nelle azioni quotidiane a favore di chi è più in difficoltà ed è stato colpito dalla crisi globale anche e soprattutto negli ultimi tre anni tra covid, guerra, bollette e prezzi. Abbiamo letto anche il programma per i prossimi 5 anni e abbiamo trovato rassicurante un progetto davvero capace di affrontare anche con idee nuove e impegni forti le necessità delle famiglie vicentine che hanno bisogno di una amministrazione credibile e coerente con i loro valori e che non venda cose irrealizzabili copiate qua e là tanto per fare scena, come ha fatto invece il candidato sindaco del PD", si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Rucco.

"Ecco anche il fatto che al primo turno delle elezioni di Vicenza il primo partito della coalizione del capogruppo regionale del PD sia proprio il suo ci convince ancora di più del pericolo che corre la città con una coalizione che nasconde la Segretaria Nazionale del PD, Elly Schlein, evitando di farla passare da Vicenza, ma è chiaro che è lei a condizionare pesantemente le azioni del suo dirigente nazionale Possamai. E i valori e i progetti della Schlein sulle famiglie, sui figli, come sugli espropri e sulle tasse patrimoniali sono davvero l’opposto di Vicenza e dei vicentini. Un motivo in più per essere al fianco di Francesco Rucco e del centrodestra civico e stiamo lavorando per far andare al voto tantissimi cittadini al ballottaggio decisivo del 28 e 29 maggio", conclude il comunicato.