Verso il ballottaggio, Cicero e Rucco: accordo trovato

Pace fatta tra Francesco Rucco e Claudio Cicero. Le “distanze incolmabili" che hanno portato all'epurazione, nel 2019, dell' "assessore delle rotatorie" da parte del primo cittadino e ora ricandidato sindaco al Comune di Vicenza, sono ormai un lontano ricordo. A riappacificare i due, naturalmente, è il ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Da una parte Cicero che, con un risultato elettorale deludente al primo turno, è stato tagliato fuori dal consiglio comunale e dall'altro Rucco che cerca di racimolare voti in vista della sfida con Giacomo Possamai, il quale , proprio ieri, ha stretto la mano a Lucio Zoppello, altro candidato sindaco arrivato sotto alla soglia del 3%.

È di questa mattina, domenica 21 maggio, l'annuncio dell'apparentemento tra Rucco e Cicero, avvenuto alle " colonne" di piazza dei Signori con una stretta di mano al grido di "Di nuovo insieme per salvare Vicenza" . perché le divergenze e le criticità del passato sono superabili se lavoriamo in squadra per la città e troviamo le convergenze per non consegnare Vicenza al PD di Possamai e Schlein”, hanno dichiarato i due alla formalizzazione dell'apparentemento in vista del ballottaggio.

“Con Claudio abbiamo trovato la sintesi su un programma che riflette le nostre storie, sempre dalla stessa parte politica e abbiamo avuto, in questi giorni, un serrato confronto sui grandi temi che ci hanno, a volte, divisi, ma sempre nello spirito di assicurare il meglio a Vicenza. In particolare sul futuro dell'Alta Velocità, la grande sfida per l'Amministrazione dei prossimi anni” - conferma Francesco Rucco.