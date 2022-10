Piano San Lazzaro, black-out sull'avvio della discussione tecnica

Ieri 17 ottobre negli uffici del settore urbanistica del Comune di Bassano del Grappa è formalmente iniziato l'iter per la realizzazione di un hub produttivo-logistico nelle campagne di San Lazzaro a pochi passi dal casello della Superstrada pedemontana veneta nota come Spv. La trasformazione urbanistica, sulla quale l'ultima parola spetta al consiglio comunale, è vista con favore dai proponenti che sono tre ditte della zona (Agb, Meb e Brunello salumi). Questi ultimi intravedono nel progetto una opportunità di sviluppo per il comprensorio. A questo coro si è unita di recente Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro in quota Fdi. Diametralmente opposto invece è il punto di vista di Europa verde che con il consigliere regionale Cristina Guarda da settimane spara a palle incatenate sul ventilato insediamento visto come una mera speculazione fondiaria. Sulla stessa linea c'è un nutrito gruppo tra comitati, liste civiche e associazioni che ormai da settimane punta l'indice su una operazione più volte «definita dai contorni oscuri». Ad ogni modo la Conferenza dei servizi, un organismo meramente tecnico che raccoglie enti e soggetti interessati, nel caso di specie coordinatI dal Comune di Bassano, ieri ha cominciato sì i lavori, ma solo formalmente. Un black-out in centro, programmato da giorni per vero, per lavori sulla linea elettrica, ha reso problematica la connessione internet per gli enti collegati in video-conferenza: «un piccolo inconveniente che ha interessato anche gli uffici comunali» in forza del quale la trattazione è stata rinviata. L'iter in capo alla Conferenza dei servizi comunque si preannuncia non breve anche in ragione della complessità della materia che investe questioni ambientali, urbanistiche e giuridico-amministrative. Ad ogni buon conto due giorni fa sulla questione San Lazzaro è intervenuto anche il coordinamento ecologista Aria che in una breve nota si era lamentato del poco spazio concesso ieri in sede di trattazione dell'argomento alla stessa associazione Aria che da tempo si è schierata contro l'insediamento.