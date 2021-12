Bordate dei Verdi contro la A31 Nord

«Sul prolungamento della Pirubi da Piovene Rocchette verso nord, al quale ci opponiamo non per pregiudizio ideologico ma per effettiva constatazione della sua scarsa utilità, il No incassato in Trentino appare anche una netta sconfessione delle politiche della Regione Veneto in tema di trasporti e infrastrutture. Sulla stessa linea sono poi i comitati e le associazioni di cittadini che da anni si oppongono al progetto e all'impatto indelebile che questa opera avrà sullo stato di salute della nostra regione». Non usa mezzi termini la consigliera regionale veneta di Europa Verde Cristina Guarda che ieri 13 settembre ha diramato una nota di poche righe nella quale commenta l'emendamento ad una legge della Regione Trentino Alto Adige dedicata alle infrastrutture. Emendamento che boccia appunto il prolungamento a nord della A31.

IL PROLOGO

Come spiega Trentododay.it il 10 dicembre al consiglio della Regione Trentino Alto Adige era andata in scena la discussione sulla legge 47 del 2021 in tema di infrastrutture. Il presidente leghista Maurizio Fugatti (per inciso è anche presidente della Provincia autonoma di Trento) aveva messo sul tavolo della discussione un testo che de facto dava il là alla possibilità di riprendere in mano il prolungamento della Valdastico nord da Piovene Rocchette nel Vicentino al Trentino meridionale dopo che lo stesso progetto era stato bocciato prima dal consiglio di Stato e poi dalla Cassazione. In aula però lo stesso Fugatti è finito sotto grazie al voto convergente delle opposizioni e di un pezzo della maggioranza, ovvero il gruppo della Partito popolare sudtirolese, meglio noto come Svp.

I SOSTENITORI DELL'OPERA

Nonostante la stangata dei supremi giudici un raggruppamento eterogeneo formato da Fugatti e dai fedelissimi in seno alla Lega Trentina, sorretto dal governatore leghista Veneto Luca Zaia, da pezzi del centrodestra, da alcuni ambienti del Pd veneto in una con Confindustria e un pezzo importante del mondo sindacale, aveva ritenuto opportuno darsi da fare per rimettere in piedi l'iter. Come anticipato da Vicenzatoday.it la prosecuzione dell'opera da Piovene al Trentino avrebbe avuto gioco forza solo due sbocchi possibili: o a Besenello in Vallagarina o tra Trento e Rovereto rispettivamente a ridosso delle frazioni di Mattarello e Marco.

Una prospettiva del genere, che avrebbe per i detrattori comunque comportato dei costi ambientali e non solo «spaventosi», aveva però scatenato un fuoco di fila dei territori. Pergine Valsugana, Pomarolo, Bersntol, Isera, Altopiano della Vigolana, Castelnuovo, Trento, Nomi, Besenello, Calliano, Rovereto, Vallarsa, Caldonazzo, Lavis, Volano sono in larga parte i comuni che con iniziative diverse hanno comunque espresso la loro contrarietà all'opera.

IL CARICO DI BRISCOLA

Cosicché quando la discussione ha travalicato i confini politici amministrativi della provincia trentina approdando in consiglio regionale Trentino Alto Adige dove governa una maggioranza costituita per l'area bolzanina dalla Südtiroler Volkspartei - Spv e per l'area trentina dal Carroccio, è arrivato appunto il carico di briscola della consigliere regionale di Europa Verde Lucia Coppola che ha messo sul tavolo un emendamento alla legge 47 sulle infrastrutture che senza mezzi termini dice no alla Valdastico nord. Il documento è stato accolto dai gruppi del Pd e Futura. Ma soprattutto è stato accolto dalla Svp, che assestando alla Lega un manrovescio di non poco conta l'ha de facto messa in minoranza.

LA LEGNATA DI ALEX MARINI

Tuttavia la sberle per Fugatti non si sono limitate alle cinquine di Coppola e Spv. Sempre il 10 dicembre il consigliere provinciale del M5S Alex Marini ha pubblicato sul suo blog un intervento durissimo nel quale mette a disposizione della collettività il testo integrale delle osservazioni dei comuni trentini rispetto alla iniziativa della Provincia autonoma di Trento tesa a ridare vita al progetto A31 nord. Per Marini, che su Vicenzatoday.it aveva già espresso il suo scetticismo sulla Pirubi nord, si tratta di una «breccia nella cortina fumogena eretta sul prolungamento dell'autostrada... in terra trentina». Una breccia, scrive sempre Marini creata dal M5S, «che grazie ad una sua interrogazione è riuscito a far consegnare a tutti i consiglieri provinciali le osservazioni e i contributi di Comuni e Comunità riguardo alla deliberazione della giunta provinciale numero 1058 del 25 giugno 2021, quella che nelle intenzioni di Fugatti & Company dovrebbe portare allo sbarco delle autostrade venete in Trentino, con tanti saluti all'agenda ecologica europea del 2030, ma si sa che per i governanti leghisti l'unica sostenibilità buona è quella di facciata per giustificare i contributi statali ed europei».

ECHI A PALAZZO FERRO FINI

Gli echi della iniziativa di Coppola, che ai microfoni di Vicenzatoday.it ha spiegato puntualmente le ragioni della sua scelta, sono arrivati in terra veneta. Ieri appunto a palazzo Ferro Fini era stato il turno della verde leonicena Guarda. Qualche ora prima di lei si era mosso anche Luca Canale, uno dei volti più noti della galassia ambientalista dell'Alto vicentino. «È ora - scrive proprio canale in un breve dispaccio - che ci si renda conto che siamo all'ultima fermata, che il consumo di suolo e lo sfruttamento del territorio ha un costo che non è meramente quello della costruzione, ma ha dei costi sociali ed ambientali che possono essere stimati in ordini di grandezza, piuttosto che in percentuali, rispetto al mero costo dichiarato. L'impermeabilizzazione del suolo, lo sfruttamento e la perdita di risorse idriche, in uno con il cambiamento climatico in atto, imporrebbero una drastica rivalutazione delle opere da realizzare, concentrando in particolare le risorse del Pnrr su opere che abbiano un bilancio realmente sostenibile».

Ancora prima si era mosso il coordinamento ambientalista veneto Covepa, che da anni si oppone alla Superstrada pedemontana veneta, nota come Spv. Il quale con una nota al vetriolo vergata il 12 dicembre spara a palle incatenate: «Se fossimo trentini al posto della Spv avremmo una strada vera e non un distillato finanziario... Si tratta di una batosta per la Lega trentina supportata dalla Lega veneta che da anni spingono per quest'opera. In questo senso va fatto un plauso ai verdi trentini che con un emendamento hanno messo in crisi l'alleanza del sí alla A31 nord fra Lega e Svp, sganciando quest'ultima da certe mire del Carroccio sulle infrastrutture». Il Covepa però parla a nuora perché suocera intenda. Basta leggere tra righe per comprendere che secondo il coordinamento ecologista sia l'area politica e degli stakeholder raggruppata attorno a Zaia a volere un'opera che se non fosse ri-approvata in tempi brevissimi potrebbe significare la decadenza del regime di proroga per la concessione autostradale della Brescia Padova, proroga che da anni, in barba alle direttive europee, questo il j'accuse dei comitati, viene garantita proprio perché Brescia Padova, che oggi fa capo al gruppo Atlantia Benetton, si era assunta l'onere di realizzare il prolungamento della Valdastico nord fino al Trentino. Un Trentino in buona parte contrario contrario ai cui no si è aggiunto ora anche quello del potentissimo Spv sudtirolese.

LO SCENARIO

Ma come si può spiegare una sequela di no così forsennata? Il favore di Confindustria per l'opera è da sempre una costante: ma non è così granitico. A Trento come a Vicenza sono favorevoli i costruttori, molto meno, questo dicono i boatos, lo sono gli industriali del manifatturiero, che vorrebbero le risorse pubbliche impegnate in altri progetti. Poi c'è il convitato di pietra, ossia l'Autobrennero. Quest'ultima, in cui la politica del Trentino Alto Adige conta e parecchio, non ha nessuna voglia di agevolare i cugini rivali della Brescia Padova, soprattutto da quando si sono moltiplicate le voci di un ingresso del gruppo Sis-Dogliani (quello incaricato dalla Regione Veneto di realizzare la Spv) nella galassia della Brescia Padova.

