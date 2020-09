Campagna elettorale a colpi di tweet: Luxuria attacca Joe Formaggio e Fratelli d'Italia

"È triste quando una persona perde il senso dell'umorismo". Così Joe Formaggio commenta "l'attacco" a mezzo social dell'ex deputata Vladimir Luxuria.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ricandidato alla stessa carica nelle liste di Vicenza del partito che fa capo a Giorgia Meloni, secondo l'ex parlamentare Vladimir Luxuria, è colpevole di strumentalizzare il Grana padano a fini elettorali.

Formaggio aveva infatti postato su Facebook uno scherzoso meme con questo tipo di formaggio e dei meloni, giocando sui cognomi suo e del leader di Fratelli d'Italia. Era quindi arrivata la risposta su twitter di Vladimir Luxuria ache veva chiesto al consorzio del Grana Padano se lo trovasse un comportamento corretto. Sul medesimo social il Consorzio aveva risposto che "Il Consorzio non ha mai fatto politica ma è vicino a tutti coloro che, indipendentemente dal loro credo politico, difendono le produzioni italiane di qualità tra cui anche il Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo".

"Mi ricordo Vladimir Luxuria quando animava le serate Muccassassina al Kube di Portonaccio - ha dichiarato Formaggio - Era molto più divertente allora che non ora che si vede costretta ad attaccare me per avere un po' di visibilità. Ringrazio il consorzio del Grana Padano per l'elegante risposta data in riferimento al tentativo di polemica del tutto pretestuosa fatto evidentemente perchè orafana, l'ex parlamentare non più eletta, di altri argomenti".

"Anch'io mi iscrivo, con i fatti non con le parole, tra coloro che hanno sempre difeso il made in Italy specie quello agricolo e caseario - conclude il consigliere regionale - Proprio oggi ho pubblicato, per par condicio, sui miei profili social un'altra accostamento giocoso tra il mio cognome e le ottime produzioni dei nostri malgari. Foto fatta a Malga Pusterle, luogo incantato dell'altopiano di Asiago che è omonimo luogo di produzione di un formaggio che reputo sublime. Rispedisco al mittente l'accusa di strumentalizzazione. Se a Vladimir Luxuria non piaccio io o il formaggio in generale, si metta a pubblicizzare le salsicce, come la sua collega Conchita Wurst. Magari le andrà meglio".