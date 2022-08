Tre assessori candidati alle politiche, l’opposizione parte all’attacco

La giunta Rucco perde pezzi. Tre assessori dell’attuale amministrazione comunale di Vicenza sono infatti candidati alle prossime elezioni. Si tratta di Silvio Giovine, Mattia Ierardi e Marco Zocca. Non si è fatto attendere l’attacco da parte della minoranza.

«Leggiamo dalle notizie di stampa – inizia la nota del gruppo consiliare "Per una Grande Vicenza", a firma Cristiano Spiller, Alessandra Marobin, Raffaele Colombara, Otello Dalla Rosa - apparse in data odierna della candidatura nelle liste della coalizione di destra di ben tre assessori, fra cui il dott. Marco Zocca, pluriassessore appena nominato al sociale».

«Ricordiamo che un mese fa ad una intervista televisiva il sindaco auspicava che i suoi assessori continuassero a lavorare per la città – prosegue la nota -; ora invece apprendiamo, con un certo stupore, che si sente onorato dal fatto che 3 assessori della sua giunta siano pronti a lasciare la città per posizioni per loro evidentemente più soddisfacenti».

«Se teniamo poi conto che anche il vicesindaco Celebron – continua -, da notizie di stampa, puntava ad un posto sicuro che però la Lega gli ha negato, sarebbero stati 4 su 8 gli aspiranti parlamentari».

«Emergono spontanee alcune considerazioni: