Tra Anpi e Beschin è ancora polemica

Il caso della esibizione in consiglio comunale di alcune felpe che strizzerebbero l'occhio al suprematismo bianco da parte del consigliere Daniele Beschin continua a suscitare polemiche. La querelle aveva già scatenato la netta presa di posizione del centrosinistra che nella assise della città del Grifo aveva preso le distanze nei confronti dello stesso Beschin, volto storico della destra radicale del Vicentino. Quest'ultimo, anche quando l'Anpi ne aveva chiesto le dimissioni, aveva respinto però ogni addebito al mittente bacchettando con durezza le critiche nei suoi confronti. Tuttavia la polemica torna a rinfocolarsi. Ieri 22 febbraio la sezione arzignanese dell'Associazione nazionale partigiani, ossia l'Anpi, ha diramato una nota molto puntuta, anche se sibillina per quanto concerne i destinatari, nei confronti di quei consiglieri comunali che non avrebbero gradito il sit-in organizzato dalla stessa Anpi per contestare le uscite di Beschin. «I consigli comunali - si legge - sono il luogo della democrazia cittadina e non possono essere un circolo ristretto di illuminati, che, sopra la testa dei cittadini, elargiscono graziosamente, dall'alto della loro carica, le loro decisioni. Ogni manifestazione, per quanto possa essere definita spiacevole, anche alla totalità del consiglio, dovrebbe essere accettata, anzi, considerata stimolo a crescere in democrazia e partecipazione». A stretto giro intanto giunge una nuova presa di posizione di Beschin il quale rispetto agli addebiti mossigli dall'Anpi che ne chiede le dimissioni non indietreggia di un millimetro: «Rispondo ricordando a tutti la mozione da me presentata, votata all'unanimità, sui rincari energetici che i cittadini e le imprese arzignanesi stanno subendo e dovranno subire nei prossimi mesi. Proprio perché il sottoscritto è sempre stato disponibile e aperto al confronto con i cittadini di Arzignano, preferisco occuparmi dei problemi della città più che di sterili polemiche che ormai, dopo i dovuti chiarimenti e le dovute scuse e precisazioni, fanno francamente sorridere».