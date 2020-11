"Per voi non andrà tutto bene", lo protesta silenziosa di Movimento Italia Sociale

“La imbarazzante e disastrosa gestione, da parte del Governo, dell’emergenza Covid – spiega in una nota il Movimento Italia Sociale Vicenza – sta provocando pesantissimi danni sul piano economico e sociale. È sotto gli occhi di tutti come la situazione stia mettendo a nudo la totale incapacità della classe dirigente alla guida dello Stato di far fronte a scenari gravi ed impegnativi come quello attuale".

"I provvedimenti contenuti nei Dpcm attraverso i quali il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte detta i termini per controllare l’emergenza sanitaria, economica e sociale si stanno rivelando fallimentari su tutti i piani - continuano - Sanità, istruzione, lavoro, economia, servizi pubblici: non c’è comparto nel quale la situazione sia sotto controllo, palesando improvvisazione ed incapacità di gestione".

"Disposizioni surreali, a tratti deliranti, con l’aggravante di un evidente eccesso di potere, stanno minando i diritti fondamentali dei liberi cittadini e mettendo a repentaglio la tenuta dell’economia nazionale - sottolineano - interi settori della quale sono stati messi in ginocchio o già irreversibilmente condannati. Intere categorie di lavoratori, imprenditori, commercianti si stanno vedendo negare, su basi incomprensibili, il diritto al lavoro ed ogni legittimo sostegno, sospinte verso la rovina. Il malcontento e l’insofferenza della popolazione, che sta pagando pesantemente il conto dei disastri governativi, stanno innescando situazioni di tensione che potrebbero sfociare in disordini ed assumere contorni violenti".

"Lo striscione – concludeono – è stato collocato con intento simbolico davanti la Prefettura per indirizzare direttamente un messaggio di protesta non violento ma diretto, duro e deciso a governo ed istituzioni: terrorizzare i cittadini, attentare alle loro libertà fondamentali e distruggere in maniera insensata ed indiscriminata interi settori dell’economia nazionale, decretando la rovina di milioni di lavoratori e famiglie, è operazione colpevolmente irresponsabile e pericolosa; gli italiani sono esasperati ed il Governo e l’intera classe politica e dirigente saranno chiamati a rispondere degli enormi danni causati".