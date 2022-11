Stefano Lain presidente del consiglio delle autonomie locali

Stefano Lain, sindaco di Grisignano di Zocco, 54 anni tra qualche giorno, è il nuovo presidente del Consiglio delle autonomie locali del Veneto. Come spiega l’Ansa, lo hanno eletto, con voto unanime a scrutinio segreto, i rappresentanti dei comuni, delle province, della città metropolitana di Venezia e delle associazioni dei comuni, delle province e delle comunità montane che compongono il ‘parlamentino’ degli enti locali, previsto dalla Costituzione e dallo Statuto veneto (art. 16) con compiti di consultazione e di collaborazione con l’assemblea legislativa regionale. Lain, già segretario dell’organo di rappresentanza degli enti locali, subentra a Fabio Bui, l’ex presidente della Provincia di Padova che ha guidato il Cal fino alla scadenza del mandato, nel giugno scorso.

Tra gli altri, è arrivato anche l’augurio del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Formulo a Stefano Lain - le sue parole -, neo presidente del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, i migliori auguri di buon lavoro e mi congratulo con lui per la nomina. Gli enti locali sono per la Regione imprescindibili partner istituzionali, con quali ogni giorno ci si confronta per il bene dei cittadini e la crescita del territorio. Mi complimento anche per la nomina del resto dei componenti dell’ufficio di Presidenza. Sono certo che il consiglio delle autonomie continuerà ad essere un soggetto di confronto costruttivo per la Regione».