Spv e pedaggi? «Gratuiti» per i residenti

A Rosà un gruppo di consiglieri comunali di opposizione dà vita ad una raccolta firme affinché per i cittadini e le imprese residenti nel comprensorio sia prevista una esenzione rispetto al pedaggio dovuto per l'uso della Superstrada pedemontana veneta meglio nota come Spv. La quale, ben lungi dall'essere ultimata peraltro, dai tempi della sua inaugurazione è sempre pressoché vuota anche a causa di un pedaggio «esosissimo». La novità è emersa ieri 22 ottobre durante un breve presidio al mercato rionale di via Filippi organizzato dai consiglieri comunali rosatesi Alessandra Menon, Alfio Piotto, Flavio Nichele, Paolo Stragliotto e Giulia Vanin.

LA NOTA

Il loro punto di vista è stato esplicitato in una puntuale nota diffusa a margine dell'incontro di ieri durante il quale i promotori dell'iniziativa hanno fatto un breve excursus delle criticità che hanno accompagnato la progettazione e la realizzazione della Spv. Dati gli elevatissimi costi ambientali, sociali e economici che l'infrastruttura ha comportato per la collettività, vederla oggi vuota costituisce una sorta di ulteriore beffa: di qui l'invito alle istituzioni a cercare una soluzione. Tra le ipotesi preconizzate dai promotori c'è quella di un ricorso a fondi pubblici: oggi si è parlato in tal senso anche di fondi europei come quelli del Pnnr destinati al post Covid.

IPOTESI DI FINANZIAMENTO

E ancora: un'altra opzione sul tappeto è quella di ricavare una somma, almeno per il comprensorio rosatese, decurtandola dai fondi che che la Regione dovrà al privato per la manutenzione. La partita, lo ammettono gli stessi promotori è complessa, anche perché essendo la Spv realizzata con lo strumento della finanza di progetto, che pone all'investitore privato l'onere del rischio, potrebbero arrivare gli strali della Ue per pratica contraria alla concorrenza L'opera infatti è stata progettata e realizzata da un privato, la italo-spagnola Sis, che chiaramente grazie ai pedaggi intende remunerare il suo investimento. Sul quale per di più il rischio di mancato introito è garantito dalla Regione Veneto. Peraltro, se anche un si riuscisse a portare a casa un risultato del genere da un punto di vista politico si dovrebbe fronteggiare un altro paradosso: quello di un'opera che la collettività paga due se non tre volte: la prima con il contributo una tantum; la seconda con il sostegno al pedaggio e la terza, se il traffico rimarrà nullo come lo è da mesi, in termini di garanzia della remunerazione da traffico a beneficio del concessionario: perché questi sono i termini della convenzione pubblico-privato che molti detrattori hanno definito capestro per le casse pubbliche.

RINVIO A GIUDIZIO

Frattanto sul fronte Spv si registra un'altra novità. Ieri al Tribunale di Vicenza si è concluso con un rinvio a giudizio, un patteggiamento e un proscioglimento per sette, l'udienza preliminare che vedeva coinvolti manager e tecnici della Sis per la morte durante una operazione di scavo nel tunnel in costruzione tra Malo e la valle dell'Agno dell'escavatorista Sebastiano La Ganga. Il quale nel 2016 morì schiacciato nel suo mezzo a seguito della caduta di materiale roccioso. I modi e i tempi con cui la procura berica ha condotto le indagini però hanno trovato la dura reazione del Covepa, il coordinamento che da anni contesta l'opera. Per l'appunto il passo investigativo con cui la procura berica ha proceduto durante le indagini, «le pene leggere» uscite dal patteggiamento sono per il Covepa fonte di sdegno: «Va ricordata la prescrizione incombente - scriveva il Covepa ieri su Twitter - visto che il rinvio a giudizio del Gip è arrivato dopo cinque anni e mezzo, fatto per il quale non si può chiamare in causa il Covid-19». Per il Covepa infatti, viste le tempistiche, «tira aria di prescrizione».

ASCOLTA L'INTERVISTA AD ALESSANDRA MENON

ASCOLTA L'INTERVISTA A ALFIO PIOTTO

ASCOLTA L'INTERVISTA A FLAVIO NICHELE

ASCOLTA L'INTERVISTA A GIULIA VANIN

ASCOLTA L'INTERVISTA A PAOLO STRAGLIOTTO