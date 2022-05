La stazione ferroviaria? «Non va spostata»

«Sul fronte stazione gli intervistati non hanno dubbi: quest'ultima deve rimanere in centro storico. Solo il 4,3% ritiene si debba spostare fuori dal centro, il 6,2% ritiene si possa spostare, mentre il resto degli intervistati ritiene sia fondamentale mantenere la stazione ferroviaria nel centro cittadino». È questo in estrema sintesi l'esito di un sondaggio effettuato dal Pd scledense. Lo spiega Leonardo Dalla Vecchia ossia il capogruppo democratico in consiglio comunale a Schio in una nota diramata ieri 13 maggio a mezzodì.

LA NOVITÀ

«Il Partito democratico di Schio - rimarca il capogruppo - tra il 14 marzo e il 17 aprile 2022 ha sottoposto agli scledensi un questionario sul tema della stazione ferroviaria e più in generale sul tema dei trasporti. Hanno risposto 1708 scledensi. Il 55% ha meno di cinquant'anni e circa il 32% si colloca sotto i trentacinque anni. Circa il 60% degli intervistati ha dichiarato che vorrebbe utilizzare maggiormente il treno come mezzo di trasporto».

BACCEGA E MORANDINI

Il sondaggio del Pd, che in consiglio comunale siede tra i banchi della opposizione, ha chiaramente una valenza politico-amministrativa di un certo rilievo perché da diverso tempo anche il sindaco Valter Orsi ha mostrato interesse per una proposta dei democratici. Questi ultimi si sono infatti cimentati con la necessità di eliminare il passaggio a livello di viale Industria senza però procedere con la realizzazione di un sottopasso tradizionale. «L'uovo di colombo» del Pd scledense, come ha ribattezzato l'idea il sindaco Orsi che non avrebbe nascosto un certo gradimento, è quella di lasciare la linea ferroviaria in quota e di procedere con un abbassamento progressivo del piano stradale prospicente al passaggio della ferrovia. Il che tra l'altro permetterebbe «di non chiudere la strada durante i lavori». Questo tipo di soluzione, scaturita da una idea di due ingegneri («il cassolese Alberto Baccega e il vicentino Giampietro Morandini») potrebbe avere in consiglio comunale un consenso abbastanza largo e trasversale. Un consenso che si accompagnerebbe per l'appunto con l'intento di non spostare la stazione e di lasciarla dove si trova ora, potenziandola però sul piano strategico come hub territoriale e diinterscambio rispetto ad una utenza «che già ora - spiega Dalla Vecchia - ben apprezza il servizio ferroviario: ma che spera in un potenziamento reale di questo sistema che già oggi viene usato per lavoro, studio e pure per lo svago».

LA PROSPETTIVA E IL PNRR

Per il capogruppo Dalla Vecchia, che ha ribadito il concetto ai microfoni di Vicenzatoday.it, adesso è importante che il Gruppo ferrovie dello Stato ossia Rfi potenzi la linea Vicenza-Schio. Come? L'optimum sarebbe «quello di elettrificare la linea, eliminare i 26 passaggi a livello nonché raddoppiare il binario tra Dueville e Thiene». Tutto ciò, secondo il Pd (che avrebbe dato vita ad una «interlocuzione» coi vertici di Rfi), potrebbe portare ad aumentare il transito dei treni in modo da attrarre più utenti. A giudizio di Dalla vecchia questo costituirebbe un utilizzo saggio dei fondi messi a disposizione dal Pnrr, ossia il Piano nazionale di rinascita e resilienza che in un mix di fondi statali ed europei, in buona parte sotto forma di prestito, dovrebbero portare l'Italia e la Ue fuori dalla crisi economica materializzatasi in era pre o post Covid-19.

LO SCENARIO

Sullo sfondo rimane un'altra questione rilevante. Sei sette anni fa in alcuni ambienti economici della città era balenata l'idea di risolvere il problema del passaggio a livello di via dell'Industria con lo spostamento della stazione ferroviaria in altro luogo. Il progetto non era mai stato formalmente caldeggiato a Rfi né in comune, ma il peso specifico di alcuni stakeholder che avevano in mente quel percorso aveva fatto in modo che l'opzione circolasse tra i notabili della città laniera, anche se da subito il grosso della cittadinanza aveva immediatamente mostrato molto scetticismo verso una operazione vista più come una speculazione fondiaria che altro. Il sondaggio del Pd, le prese di posizione di un altro raggruppamento in seno alla opposizione (quello di Coalizione civica) e le aperture dello stesso Orsi farebbero quindi pensare al tramonto definitivo dell'ipotesi di spostamento della stazione ferroviaria: ma c'è di più. Da alcune indiscrezioni circolate a palazzo Bonin Longare pare che Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, abbia visto con favore l'opzione Baccega-Morandini: segnando così una linea di discontinuità con quegli ambienti, specie nel raggruppamento dei costruttori, che propugnavano per lo spostamento della stazione. La Dalla Vecchia peraltro è la presidente di una importante gruppo industriale, la Polidoro spa, che ha sede a proprio a Schio.

ASCOLTA L'AUDIO-INTERVISTA A LEONARDO DALLA DALLA VECCHIA