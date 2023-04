Sparatoria a Fara, la politica vicentina al fianco delle Forze dell'ordine

A poche ore dalla sparatoria di Fara, arrivano i primi commenti dal mondo della politica.

"Piena solidarietà all’agente Alex Frusti e alle forze dell’ordine coinvolte questa mattina nella sparatoria a Fara Vicentino - commenta il presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin - Un fatto grave, che avrebbe potuto avere risvolti ancor più drammatici per la comunità se non ci fosse stato l’intervento deciso della Polizia Locale Alto Vicentino e dei Carabinieri. A loro la gratitudine mia personale e dell’ente che rappresento: grazie per avere interpretato con coraggio la missione a cui siete chiamati, a difesa della sicurezza e dell’ordine pubblico. Non entro della dinamica di quanto accaduto e di riflessioni che a mente fredda sarà necessario fare nei prossimi giorni, ma voglio da subito esprimere la vicinanza mia e dei vicentini alla collega sindaca Maria Teresa Sperotto e ai cittadini di Fara, sconvolti da un evento tragico e imprevedibile a cui di certo sapranno reagire con lo spirito di comunità che anima i nostri territori."

“Il nostro pensiero va immediatamente ad Alex Frusti, l’agente di polizia locale rimasto ferito - commenta la senatrice vicentina della Lega Mara Bizzotto - Secondo la ricostruzione ci troviamo di fronte a una scena sconcertante: un cittadino marocchino è rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con i carabinieri dopo che aveva sparato al vigile ferendolo con una pistola che, pare, aveva sottratto ad un militare. Lo straniero, in escandescenza, stava urlando in mezzo alla strada 'Allah akbar'. Desidero esprimere la nostra vicinanza a tutta la comunità di Fara Vicentino e alle forze dell’ordine, che vanno ringraziate per il costante impegno profuso per garantire la sicurezza dei nostri paesi”.

"Sono vicina all'agente della polizia locale di Fara Vicentino - dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia - Al nostro eroico agente tutta la mia gratitudine per aver messo in pericolo la propria vita pur di fermare l'aggressore e un augurio di pronta guarigione".

“Esprimo la mia più sentita vicinanza, istituzionale e personale, all’agente ferito, ai famigliari e colleghi, ed in generale a tutte le Forze dell’Ordine quotidianamente impegnate con coraggio e determinazione a difesa della sicurezza e della legalità sul nostro territorio, un’area che necessita di forte attenzione da parte dello Stato anche per l’importante contributo sociale ed economico che è in grado di garantire al nostro Paese”, questo il commento del deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.