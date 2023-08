Spaccio e degrado in zona Quadrilatero: Possamai chiede un coordinamento

«Il tema della sicurezza del Quadrilatero» ossia di una delle zone di Vicenza nei pressi di via Torino tra qulle più segnate dal degrado, «va affrontato con una capillare azione di coordinamento tra le forze dell’ordine e una altrettanto significativa attività di riqualificazione e rivitalizzazione del quartiere. Ringrazio la questura berica per la rapidità con cui il rifugiato che ha minacciato la nostra concittadina è stato identificato e fermato, anche se mi preoccupa molto il fatto che alla convalida dell'arresto sia già seguita la scarcerazione, per quanto accompagnata dal divieto di dimorare in città». È questo l'incipit di una nota diffusa oggi 18 agosto dal sindaco della città palladiana Giacomo Possamai del Pd. Al centro della posizione del capo dell'esecutivo municipale c'è l'annoso problema degli episodi di criminalità diffusa e microcriminalità radicata che da tempo si registrano nell'area a ridosso di viale Roma. «Nei giorni scorsi - scrive Possamai - avevo già annunciato la volontà di chiedere al prefetto di dedicare una specifica riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza alla condizione vissuta in quel quartiere. Condizione - si legge - chiaramente di sofferenza a causa della presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Nelle prossime settimane, inoltre, incontrerò le associazioni dei residenti del quartiere e i commercianti per dare il via a un programma di iniziative che consentano ai cittadini di riappropriarsi di questa parte di città che in alcun modo vogliamo lasciare nelle mani di chi delinque e di chi molesta». La problematica è nota da anni e anni ed è stata spesso al centro dell'azione politica anche della precedente amministrazione capitanata dall'ex sindaco di centrodestra Francesco Rucco.