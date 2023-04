L'«autonomia differenziata» fa il pienone al Ridotto

«Si è appena concluso un importante momento di confronto per discutere a Vicenza sul futuro dell'autonomia. È un piacere aver potuto dialogare con Roberto Calderoli, Luca Zaia, Andrea Giovanardi. Un ringraziamento speciale a Veronica Gentili che ha accompagnato questa bellissima conversazione su come, anche a Vicenza, l'autonomia differenziata migliorerà la vita quotidiana dei cittadini in tanti contesti». Ieri 14 aprile ha usato queste parole, puntualmente finite sulla sua bacheca Facebook, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, che ha fatto gli onori di casa durante un incontro al Ridotto del teatro civico: un evento pensato appunto per dare conto della «timeline» rispetto alla cosiddetta riforma in senso federalista avviata con il referendum del 2017 proprio dalla Regione Veneto.

Poco prima dell'ingresso in una sala gremita (in molti sono dovuti rimanere fuori) il governatore leghista veneto Luca Zaia salutando i suoi supporter si era detto fiducioso dei passi compiuti sino ad oggi. Sullo sfondo rimane una certa ritrosia con la quale una parte del Paese, specie nel Mezzogiorno, vede la riforma temendo che questa acuirà ulteriormente gli squilibri già riscontrabili da Nord a Sud dello Stivale. Tanto che da settimana si parla del cosiddetto road show che i governatori del Nord sarebbero pronti ad intraprendere nel Centro e nel Sud dell'Italia per far toccare con mano agli scettici «le grandi potenzialità dell'autonomia differenziata». In questo contesto Zaia da più giorni va ripetendo ai suoi: «Se ci sarà bisogno ci sarò anch'io. Allo stesso tempo debbo rimarcare - ha spiegato ieri il presidente della giunta regionale - che Sicilia, Basilicata e Molise hanno votato a favore della riforma costituzionale. Per questo è scorretto dire che il Meridione è contrario. Diciamo che nel Paese ci sono differenti indirizzi politici al riguardo: fermo restando che l'autonomia differenziata non solo non divide la nazione, non solo la unisce ma soprattuto non è una invenzione giacché questo tipo di percorso di riforma è ben previsto dalla Carta costituzionale».

Con queste parole ieri il governatore si è preso la ribalta politica della serata mentre al professore Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario a Trento, toccava il compito di inquadrare sul piano «tecnico-giuridico» il senso della proposta. Giovanardi infatti è uno dei componenti della commissione di 61 saggi che la norma identifica per definire gli standard minimi nella erogazione delle prestazioni e dei servizi (in gergo giuridico i Lep) rispetto ai quali lo Stato non potrà derogare. Allo stesso tempo «i saggi» sono chiamati a definire quali servizi debbono soggiacere a questi standard e a quali no. La materia è complessa: ed è in questa partita che secondo i detrattori della riforma si nascondono le maggiori insidie sul piano delle disparità. L'argomento è stato affrontato, tra gli altri, dallo storico Franco Cardini in una lunga intervista dalle colonne di Vicenzatoday.it ai primi di agosto del 2019.

Al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli (leghista come buona parte della platea ieri in sala) invece è toccato il compito di mettere nero lo stato di avanzamento della stessa riforma per la quale il Carroccio si sta spendendo da anni. «Martedì abbiamo insediato la cabina di regia in maniera formale». Una cabina di regia che definirà «costi e fabbisogni standard». Secondo il ministro buona parte di questo complesso iter potrebbe giungere a compimento verso la fine del 2023. L'evento di ieri promosso da Idea Vicenza, l'associazione che sostiene la corsa di Rucco che punta ad una riconferma in vista delle elezioni amministrative del maggio 2023, è stato denso «di stimoli interessanti anche perché ha permesso di estendere la platea del dibattito rispetto ad un dossier senza dubbio importantissimo»: questo in sintesi il giudizio del primo cittadino berico.