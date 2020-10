Silvia Maino saluta palazzo Trissino, ad attenderla il nuovo incarico in Regione

L'assessore comunale con deleghe al patrimonio, contratti, trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, protezione dei dati personali Silvia Maino ha rassegnato le proprie dimissioni.

Atto dovuto a seguito della sua elezione a consigliere regionale tra le fila della Lista Zaia, nella tornata veneta di settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora che è arrivata l'ufficializzazione, interviene il sindaco di Vicenza Francesco Rucco: "Ringrazio l'assessore Maino per il lavoro svolto, in particolare per quanto riguarda il patrimonio e l'edilizia residenziale popolare. Le auguro un grande "in bocca al lupo" per il suo nuovo incarico a Venezia e sono certo che saprà fare da punto di riferimento e di supporto in Regione per la città di Vicenza".