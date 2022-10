«Sì al Tav, ma si salvi la stazione Svt»

Alta velocità? «Sì, ma con prescrizioni. È questa, in estrema sintesi, la posizione della Provincia di Vicenza espressa in recente un decreto del presidente Francesco Rucco in merito al progetto definitivo della linea ad alta capacità alta velocità, relativamente cosiddetto al secondo lotto funzionale che riguarda l'attraversamento della città palladiana. La novità è emersa oggi 7 ottobre nel pomeriggio con una nota diramata dallo stesso Rucco, che oltre ad essere il presidente della Provincia è anche il sindaco del capoluogo berico. «Il provvedimento - si legge proprio nella nota - rientra nell'iter normativo che prevede il parere della Provincia» rispetto alla delibera con cui il comitato interministeriale che ha approvato il progetto, ossia il Cipe. La norma prescrive la possibilità, per i soggetti che ne hanno titolo, di presentare al Cipe e di conseguenza al Gruppo Fs che ha l'incombenza del progetto, «eventuali proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni o varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali dell'opera, nel rispetto dei limiti di spesa». Ma quali sono i nodi che la Provincia di Vicenza intende preservare? Il primo riguarda la stazione dei bus di Svt a Vicenza. Si tratta di una infrastruttura che a giudizio di palazzo Nievo deve essere salvaguardata, soprattutto il funzionamento della stessa, non dovrà mai interrompersi, vista la sua valenza per quanto concerne il trasporto pubblico. Allo stesso tempo per l'ente di contrà Gazzolle è importante che la provinciale del Melaro da Altavilla a Montecchio Maggiore, non subisca interruzioni proprio perché viene considerata un asse strategico per quanto riguarda il traffico nell'hinterland del capoluogo.