Stretta e incentivi sul futuro del settore conciario

I sindaci di Arzignano di Chiampo chiedono al gestore del ciclo dell'acqua del comprensorio maggiori controlli e una campagna di monitoraggio ad hoc sul comparto conciario. L'invito è contenuto in una lettera indirizzata ad Acque del Chiampo spa che è stata pubblicata oggi 13 novembre sul bollettino notizie proprio dell'amministrazione della città del Grifo.

Ma più nel dettaglio alla spa pubblica il sindaco arzignanese Alessia Bevilacqua e il sindaco chiampese Filippo Negro che cosa chiedono? Si tratta di una sorta di libro bianco in quindici punti pensati come un vademecum che miri non solo a migliorare il controllo sulle attività industriali ma anche a mitigare gli effetti negativi sull'ambiente della concia, uno dei settori più impattanti tra quelli presenti nel Veneto. Fra questi ci sono tre ambiti che saltano all'occhio per primi: uno, la mappatura della presenza del trattamento delle acque sui cortili aziende conciarie; due, la ipotesi di istituire tariffe studiate ad hoc per incentivare le imprese più virtuose nel trattamento e nella gestione degli scarichi; tre la possibilità di studiare la realizzazione di un impianto unico di dissalazione con l'obiettivo di ridurre cloruri e solfati.

In realtà i dossier che i due sindaci, che da soli rappresentano la stragrande maggioranza dell'azionariato pubblico di Acque del Chiampo (che ha sede ad Arzignano), chiedono siano presi in carico costituiscono un vero e proprio atto di indirizzo politico nei confronti della società. Dal censimento delle vasche ad uso industriale al punto sullo «studio sperimentale per il recupero acqua di scarico industriale», dal progetto di separazione del sistema di depurazione dalle linee conciarie (un mantra tra i desiderata del mondo ambientalista sin dalla fine degli anni '70), fino alla «pubblicazione dei dati sulla qualità acqua e scarico» Bevilacqua e Negro hanno sperano di dare vita ad un vero e proprio giro di boa sul piano della diminuzione dell'impatto della concia sui territori. Ora spetta alla compagnia presieduta da Renzo Marcigaglia dare attuazione agli input giunti dalla proprietà.