Schiumate record nel Bacchiglione? Occhi puntati sul depuratore

Dopo una battaglia politica durata un anno e mezzo la giunta della Regione Veneto ha dovuto ammettere che le schiumate anomale registrate nel fiume Bacchiglione in zona Debba a Vicenza sono di origine umana e non naturale. La novità è contenuta in una risposta dell'esecutivo di palazzo Balbi (capitanato dal presidente dell'esecutivo veneto Luca Zaia della Lega) ad una interrogazione posta da Cristina Guarda, consigliere leonicena di Europa verde. La novità è stata resa nota dalla stessa Guarda con un breve dispaccio diramato ieri 23 gennaio.

Il caso, conosciuto da tempo, era stato denunciato da un gruppo di pescatori vicentini che avevano segnalato la cosa anche all'autorità giudiziaria che sulla contaminazione da tensioattivi sta indagando da mesi anche se l'esito non è ancora ben chiaro. Il fronte ecologista, Guarda inclusa, aveva puntato l'indice contro il depuratore di Longara. Ora, in attesa di un riscontro della magistratura e delle altre altre autorità, rimane un dato politico.

In prima battuta infatti gli accertamenti compiuti dall'agenzia veneta per l'ambiente (l'Arpav) avevano portato palazzo Balbi a minimizzare il problema, addossando la responsabilità delle schiumate alla scarsità d'acqua e alle secrezioni batteriche connesse allo stato biologico del fume. Guarda però in forza di una campagna di sensibilizzazione portata sul territorio, anche grazie al contributo del circolo per la pesca sportiva «Magnagati carp team», aveva battuto i pugni. E aveva chiesto a gran voce un supplemento di indagine da parte di Arpav.

La quale, dopo una serie di analisi in loco, ha fornito riscontri in linea con i dubbi espressi dal fronte ecologista. Detto in parole povere i tensioattivi trovati nel fiume (composti chimici molto presenti nei detersivi) sarebbero tra le principali cause delle schiumate. Occorrerà capire ora se la presenza di tali composti oltre le soglie di guardia sia da addebitare, come sostengono molti residenti, al cattivo funzionamento del vecchio depuratore di Longara. Una struttura la cui gestione è in capo alla società Viacqua.