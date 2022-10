Infrastrutture, quel filo sottile tra Lucania e Veneto

Ieri 7 ottobre dalle colonne delle agenzie nazionali e locali campeggiavano a tutta pagina i resoconti sullo scandalo giudiziario deflagrato in seno ai vertici della Regione Basilicata, scandalo che ha colpito anche alcuni uomini chiave della sanità lucana. Tra le persone coinvolte nell'inchiesta c'è anche l'azzurro Francesco Cùpparo, assessore regionale all'agricoltura. Quest'ultimo è anche un imprenditore molto noto in Lucania. La ditta che fa riferimento alla sua famiglia, la C&P (assolutamente non coinvolta nell'inchiesta) fornisce prefabbricati e precompressi in cemento ad un parterre di eccellenza della imprenditoria italiana: basti pensare al Gruppo Ferrovie dello Stato, al Gruppo Todini, alla Cmc di Ravenna fino alla Superstrada pedemontana veneta - Spv, l'arteria in costruzione ad opera di Sis-Spv che una volta ultimata dovrebbe connettere Spresiano nel Trevigiano a Montecchio Maggiore nel Vicentino per un percorso di 94 kilometri. A detta del presidente della giunta regionale veneta Luca Zaia della Lega si tratta di una tra le più imponenti opere tra quelle «in cantiere» oggi in Italia.

FRANCESCO CUPPARO

Ad ogni buon conto il coinvolgimento di Cupparo nell'inchiesta non è passato inosservato a palazzo Ferro Fini (sede del Consiglio regionale del Veneto), questi i rumors che circolano in laguna, proprio perché l'impresa lucana riferibile all'assessore forzista nato il 3 marzo del '56 a Francavilla in Sine nel Potentino, risulta essere uno dei più importanti fornitori della Spv. La questione chiaramente non ha nulla a che vedere con la partita giudiziaria in corso (non solo la C&P non è lambita dall'inchiesta che riguarda una serie presunte di malversazioni interne all'amministrazione regionale, ma ovviamente non è nemmeno coinvolta la Spv che con l'indagine promossa dalla procura antimafia di Potenza non ha nulla a che vedere).

IL J'ACCUSE DI TROCCLI

Tuttavia sul piano politico quanto accaduto a Potenza e dintorni ha immediatamente fatto alzare le antenne ad alcuni consiglieri regionali. Anche perché non più tardi del 20 settembre il primo progettista della Spv, l'ingegnere Nicola Troccoli, intervistato da l'Indipendente, aveva tracciato uno scenario a tinte fosche sulla Superstrada pedemontana veneta. Il titolo dell'intervista realizzata da Gloria Ferrari nonlascia molto alla immaginazione: «Un immane spreco di soldi pubblici». La vicenda peraltro aveva già fatto capolino nel 2019: ne parlò Vicenzatoday.it e ne parlò anche l'associazione ambientalista Covepa.

LO SPETTRO DELLA MAXI LOTTIZZAZIONE E LA LOGISTICA

Peraltro in quella intervista c'è un passaggio che in qualche modo dà corpo ad una sorta di parallelismo tra Basilicata e Veneto. In quel passaggio Troccoli ricorda come Amazon avrebbe (il condizionale è d'obbligo visti i contorni poco definiti del caso) chiesto a Materino Dogliani, uomo di punta della Inc, la stessa società piemontese nella cui orbita gravita la Spv, di farsi tramite presso la Regione Basilicata (ne parla pure Nino Grasso su La Nuova del sud del 17 settembre 2021) di sondare una interlocuzione per cercare un terreno di 25 30 ettari con l'obiettivo di realizzare un maxi polo Amazon in Lucania. Sul versante della amministrazione regionale della cosa si occupa anche Cupparo, all'epoca assessore alle attività produttive. L'operazione per la ricerca del terreno, poi naufragata, rimane avvolta nel mistero soprattutto perché ad un certo punto i media locali scoprono che il mandato affidato da Amazon alla Inc sarebbe solo verbale. Detto in altri termini non si è mai capito se il colosso americano si sia fatto davvero avanti per cercare un terreno adatto o se il nome del leader mondiale del delivery shopping sia stato speso per altri fini.

DAL QUARTIERE SAN LAZZARO ALLA VALLE DELL'AGNO

Ad ogni buon conto con una sorta balzo temporale il nome di Amazon, più o meno in sordina, compare più o meno tra le righe, fra le polemiche che la rete ambientalista del Veneto distilla in due circostanze: quella della ventilata maxi lottizzazione a San Lazzaro di Bassano del Grappa e quella della ventilata maxi lottizzazione a Castelgomberto in Valle dell'Agno. Le due querelle sono accomunate da una ipotesi, quella che nei lotti oggetto della diatriba possa sorgere appunto un polo logistico made in Amazon. Peraltro le due aree, soprattutto quella bassanese sono ubicate a pochi passi dal percorso della Superstrada pedemontana veneta. Ma quale è il punto di vista degli interessati più o meno diretti sulla vicenda lucana e sui suoi riflessi? Chi scrive ha interpellato Cupparo, la C&P, la Spv nonché l'assessore veneto ai trasporti, ossia la leghista Elisa De Berti. Da parte di nessuno però, almeno per il momento, è giunto alcun commento.