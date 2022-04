Sallusti invitato da FdI a Palazzo Trissino, scoppia la polemica: “Iniziativa di partito in Comune fatto molto grave”

Con una comunicazione sui canali social da parte del consigliere FdI Naclerio, l'amministrazione Rucco dà notizia di una iniziativa di partito nella Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino. Sabato 30 aprile Alessandro Sallusti e Luca Palamara, rispettivamente direttore del giornale “Libero” e ex-magistrato e autori del libro “Lobby & Logge”, sono stati invitati da Fratelli d’Italia a presentare il volume - che è già un caso editoriale - nella sede del Comune di Vicenza. L’iniziativa ha suscitato una levata di scudi da parte dell’opposizione.

I Gruppi Consiliari di opposizione del Comune di Vicenza, con una nota, chiedono infatti a gran voce che l'iniziativa venga immediatamente annullata “per tutelare il rispetto delle istituzioni comunali”.

“La decisione da parte dell'amministrazione Rucco di concedere Sala Stucchi per una iniziativa di un partito politico desta perciò sconcerto e risulta particolarmente offensiva per la comunità vicentina, proprio nei giorni in cui viene ricordata la Liberazione dell’Italia e di Vicenza dal Nazifascismo; un atto, prima che politicamente provocatorio, istituzionalmente molto grave e sbagliato - si legge nella nota - Il fatto risulta peraltro ancor più grave perché va espressamente contro le modalità di utilizzo previste. È in ogni caso un fatto molto grave che il sindaco abbia dato l'avallo a una simile stravolgimento delle regole istituzionali; ancora più grave se questo è stato fatto senza che lui ne sapesse nulla. Questo fatto dimostra come Rucco sia sempre più in mano ai partiti è sempre più lontano dalla città e dai cittadini”