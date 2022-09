La destra fa cappotto: i risultati delle elezioni nel Vicentino

I sondaggi, questa volta, avevano ragione. Il day after delle elezioni di settembre decreta la vittoria del centrodestra, stimato attorno al 44 percento a livello nazionale. Il Vicentino non fa eccezione, anzi. Con tutte le sezioni scrutinate, sono quasi due terzi le preferenze ottenute dalla coalizione, trainata da Fratelli d’Italia, che nella nostra provincia arriva addirittura a raddoppiare sulla Lega. Un risultato bulgaro in alcune zone, come nella Valle del Chiampo, dove la coalizione supera il 70 percento a Chiampo, San Pietro Mussolino, Nogarole e Crespadoro. Il centrosinistra si attesta invece poco sopra al 20 percento, sotto la media nazionale, superando il 30 percento solamente nel capoluogo e a Schio, mentre i 5 Stelle prendono addirittura un terzo delle preferenze rispetto al risultato nazionale. Buon risultato, rispetto al resto d'Italia, per Calenda e Renzi

IL CENTRODESTRA

Nella provincia di Vicenza la coalizione di centrodestra sfiora in media il 60 percento, attestandosi al 56,95 al senato e al 56,38 alla camera. Soffermandosi sui partiti della coalizione, Fratelli d’Italia ottiene più del doppio delle preferenze sia al senato che alla camera, rispettivamente 32,53 contro 16,01 e 32,46 contro 16,20. Forza Italia si attesta sotto la media nazionale, 6,67 al senato e 6,45 alla camera. Noi moderati si ferma all’1,74 al senato e all’1,72 alla camera. Sempre nel centrodestra si segnalano i primi vicentini eletti, i candidati all’uninominale. Si tratta dell’europarlamentare leghista Mara Bizzotto per il senato, mentre per la camera si sono assicurati un posto a Roma l’assessore della giunta Rucco Silvio Giovine e la già deputata Maria Cristina Caretta, entrambi di Fratelli d’Italia.

IL CENTROSINISTA

Nel nostro territorio il centrosinistra si ferma sotto la media nazionale con un 22,20 al senato e un 22,13 alla camera, contro un dato parziale a livello nazionale che riporta rispettivamente 26,09 e 26,29. A perdere più terreno il Pd, 15,41 al senato e 15,39 alla camera, mentre Alleanza Verdi Sinistra e +Europa si attestano attorno alla media nazionale, 3,42 e 3,10 al senato e 3,39 e 3,04 alla camera. Non pervenuto Impegno Civico di Di Maio, 0,27 e 0,31.

GLI ALTRI PARTITI

Nel Vicentino si segnala un risultato sopra la media nazionale di circa un punto da parte del terzo polo, 8,84 al senato e 8,89 alla camera, mentre crollano i 5 stelle, 5,14 e 5,20, contro un dato nazionale di 15,34 e 15,15. Nessuno degli altri partiti in lista, invece, riesce a superare la soglia di sbarramento.