La crisi del centrodestra nazionale si riflette sulla giunta veneta

La maggioranza che a palazzo Ferro Fini regge le sorti della giunta regionale del Veneto sta andando in pezzi. Di più, Forza Italia è de facto già fuori dalla stessa maggioranza. A riferirlo è il deputato bassanese del M5S Enrico Cappelletti in una nota diramata oggi 18 aprile.

La cacciata di Forza Italia dalla maggioranza voluta dalla Lega nel Veneto, sempre che di reale cacciata si tratti, «non ci sorprende affatto, visto e considerato che - si legge - le occasioni di scontro tra alleati a livello nazionale sono all'ordine del giorno. Anzi, l'elemento del contendere in Veneto sembra perfino pretestuoso in ragione del fatto che una vera e propria opposizione da parte di Forza Italia nei confronti della maggioranza di centrodestra con Lega e Fdi non c’è mai stata. Chiaramente questa decisione ha una origine nazionale. In qualche maniera si parla a nuora perché suocera intenda».

Secondo i Cinque stelle i nodi stanno venendo al pettine, a partire dalle critiche di Forza Italia alla riforma del regionalismo differenziato cara alla Lega e molto cara al governatore leghista Luca Zaia. D'altra parte «se è vero che i cittadini del Veneto hanno votato per avere maggiore autonomia e il M5S guarda con favore a maggiori forme di autonomia regionale, l'iniziativa del Ministro Calderoli è un pericoloso pastrocchio, che non entra nel merito del dibattito sui cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni».

Si tratta dei famigerati Lep, ossia gli standard minimi per la erogazione dei pubblici servizi, che dopo l'inizio dell'iter di riforma costituzionale in senso autonomistico voluta dal centrodestra, sono divenuti oggetto di una querelle politica incandescente. Secondo Cappelletti (in foto) la maggioranza è nel caos anche perché non è nemmeno in grado come dovrà finanziare la spesa necessaria per colmare il gap generato dalle differenze tra le regioni più ricche e quelle più svantaggiate.

«Ben cinquanta audizioni svolte in senato, hanno visto tutti contrari, da Confindustria alla Conferenza Episcopale, da Bankitalia all'Ufficio parlamentare di bilancio. Non è stato mai risposto alle perplessità delle imprese, spaventate dal doversi districare, in futuro, tra venti sistemi regionali con leggi e regolamenti diversi».