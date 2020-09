Regionali, malore in diretta per Arturo Lorenzoni: in ospedale per accertamenti

L'ex vicesindaco di Padova e candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, Arturo Lorenzoni, ha avuto un malore in diretta Facebook. L'incontro sul social ai quali ha partecipato anche il Ministro Boccia era fissato per mezzogiorno di domenica 6 settembre. Solo venerdì Lorenzoni aveva annunciato la sua positività al Covid-19.

Questo il post pubblicato dal suo staff sui social: "Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani".